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На Закарпатье школьник открыл стрельбу в классе – есть раненый. ФОТО

В Закарпатской области ученик девятого класса устроил стрельбу в учебном заведении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Национальная полиция.

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Что произошло в школе

Инцидент произошел около 09:30 в одном из учебных заведений Ужгородского района.

По данным правоохранителей, во время урока школьник достал пистолет и произвел два выстрела.

В результате он ранил своего одноклассника.

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В Закарпатье 9-классник принес в школу пистолет и выстрелил в своего одноклассника

Что известно о нападавшем

После стрельбы подросток сбежал с места происшествия, однако его оперативно задержали патрульные.

Предварительно установлено, что он использовал травматический пистолет.

Оружие правоохранители изъяли.

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В Закарпатье 9-классник принес в школу пистолет и выстрелил в своего одноклассника

Состояние пострадавшего

Раненого школьника осмотрели медики.

По предварительной информации, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

В Закарпатье 9-классник принес в школу пистолет и выстрелил в своего одноклассника

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Что выясняет полиция

Сейчас на месте работают следователи и ювенальные полицейские.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, в частности, как несовершеннолетний получил доступ к оружию.

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стрельба (3361) школа (3045) пистолет (58) Закарпатская область (2792)
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16.04.2026 10:55 Ответить
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простим смертним, пристрій для відстрілу гумових не отримати, або СБУшник, прокурор, суддя, або бандюган, що по суті одне й те ж
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16.04.2026 11:29 Ответить
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Пацан - гуманіст. Два синяка - ніщо в порівнянні з ситуацією, якщо б він вирішив відбиватися ножем...
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16.04.2026 10:57 Ответить

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