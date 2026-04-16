На Закарпатье школьник открыл стрельбу в классе – есть раненый. ФОТО

В Закарпатской области ученик девятого класса устроил стрельбу в учебном заведении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Национальная полиция.

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Что произошло в школе

Инцидент произошел около 09:30 в одном из учебных заведений Ужгородского района.

По данным правоохранителей, во время урока школьник достал пистолет и произвел два выстрела.

В результате он ранил своего одноклассника.

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Что известно о нападавшем

После стрельбы подросток сбежал с места происшествия, однако его оперативно задержали патрульные.

Предварительно установлено, что он использовал травматический пистолет.

Оружие правоохранители изъяли.

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Состояние пострадавшего

Раненого школьника осмотрели медики.

По предварительной информации, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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Что выясняет полиция

Сейчас на месте работают следователи и ювенальные полицейские.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, в частности, как несовершеннолетний получил доступ к оружию.

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