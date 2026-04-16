На Закарпатье школьник открыл стрельбу в классе – есть раненый. ФОТО
В Закарпатской области ученик девятого класса устроил стрельбу в учебном заведении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Национальная полиция.
Что произошло в школе
Инцидент произошел около 09:30 в одном из учебных заведений Ужгородского района.
По данным правоохранителей, во время урока школьник достал пистолет и произвел два выстрела.
В результате он ранил своего одноклассника.
Что известно о нападавшем
После стрельбы подросток сбежал с места происшествия, однако его оперативно задержали патрульные.
Предварительно установлено, что он использовал травматический пистолет.
Оружие правоохранители изъяли.
Состояние пострадавшего
Раненого школьника осмотрели медики.
По предварительной информации, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Что выясняет полиция
Сейчас на месте работают следователи и ювенальные полицейские.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, в частности, как несовершеннолетний получил доступ к оружию.
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