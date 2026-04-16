На Закарпатті школяр відкрив стрілянину в класі – є поранений. ФОТО
У Закарпатській області учень дев’ятого класу влаштував стрілянину в навчальному закладі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Національна поліція.
Що сталося у школі
Інцидент стався близько 09:30 в одному з навчальних закладів Ужгородського району.
За даними правоохоронців, під час уроку школяр дістав пістолет і здійснив два постріли.
Унаслідок цього він поранив свого однокласника.
Що відомо про нападника
Після стрілянини підліток втік із місця події, однак його оперативно затримали патрульні.
Попередньо встановлено, що він використовував травматичний пістолет.
Зброю правоохоронці вилучили.
Стан постраждалого
Пораненого школяра оглянули медики.
За попередньою інформацією, його життю та здоров’ю нічого не загрожує.
Що з’ясовує поліція
Наразі на місці працюють слідчі та ювенальні поліцейські.
Правоохоронці встановлюють усі обставини події, зокрема як неповнолітній отримав доступ до зброї.
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