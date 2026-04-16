На Закарпатті школяр відкрив стрілянину в класі – є поранений. ФОТО

У Закарпатській області учень дев’ятого класу влаштував стрілянину в навчальному закладі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Національна поліція.

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Що сталося у школі

Інцидент стався близько 09:30 в одному з навчальних закладів Ужгородського району.

За даними правоохоронців, під час уроку школяр дістав пістолет і здійснив два постріли.

Унаслідок цього він поранив свого однокласника.

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Що відомо про нападника

Після стрілянини підліток втік із місця події, однак його оперативно затримали патрульні.

Попередньо встановлено, що він використовував травматичний пістолет.

Зброю правоохоронці вилучили.

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Стан постраждалого

Пораненого школяра оглянули медики.

За попередньою інформацією, його життю та здоров’ю нічого не загрожує.

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Що з’ясовує поліція

Наразі на місці працюють слідчі та ювенальні поліцейські.

Правоохоронці встановлюють усі обставини події, зокрема як неповнолітній отримав доступ до зброї.

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