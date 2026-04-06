Дівчина влаштувала стрілянину на площі в Луцьку: куля розбила вікно тролейбуса. ВIДЕО

У центрі Луцька на Театральному майдані молода дівчина хаотично стріляла навколо, унаслідок чого одна з куль влучила у тролейбус під час посадки пасажирів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці Департамент муніципальної варти Луцької міськради.

У Луцьку, на Театральному майдані молода дівчина влаштувала своєрідний "тир", хаотично стріляючи навколо.

У результаті одна з куль влучила у тролейбус, який саме здійснював посадку та висадку пасажирів на зупинці громадського транспорту. Ударом було пошкоджено вікно транспортного засобу.

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Обійшлося без постраждалих

На щастя, обійшлося без постраждалих — пасажири та водій не зазнали травм.

Правоохоронці вже відреагували на подію, за цим фактом зареєстровано провадження, тривають слідчі дії.

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