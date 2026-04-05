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Новини Фото Стрілянина в Києві
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Чоловік влаштував стрілянину під час конфлікту в Києві: стрільця затримано, - поліція. ФОТО

Поліцейські затримали чоловіка, який влаштував стрілянину в Дарницькому районі Києва.

Про це повідомляє поліція Києва, передає Цензор.НЕТ.

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Чоловік влаштував стрілянину в Києві

Що відомо

Попередньо відомо, що сьогодні вночі біля будинку на вулиці Драгоманова між двома компаніями виник конфлікт, під час якого 33-річний місцевий мешканець здійснив зі зброї декілька пострілів. Потерпілих внаслідок події немає.

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Затримання стрільця

Зазначається, що правоохоронці затримали стрілка у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та вилучили знаряддя вчинення злочину - пристрій для відстрілу гумових куль.

Чоловік влаштував стрілянину в Києві

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство.

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Всі обставини правопорушення встановлюються в межах розпочатого кримінального провадження.

Автор: 

Київ (21098) стрілянина (1935)
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Топ коментарі
+17
а то не татаров за чеченцями гонявся??
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05.04.2026 11:22 Відповісти
+14
Ні, ти що? Треба щоб зброя була тільки в депутатів, криміналу та в п'яних биків (останній пункт - це об' єднаний перший і другий).
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05.04.2026 11:44 Відповісти
+10
Спонсор стрілянини горілка Немирів
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05.04.2026 11:24 Відповісти

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