Чоловік влаштував стрілянину під час конфлікту в Києві: стрільця затримано, - поліція. ФОТО
Поліцейські затримали чоловіка, який влаштував стрілянину в Дарницькому районі Києва.
Про це повідомляє поліція Києва, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Попередньо відомо, що сьогодні вночі біля будинку на вулиці Драгоманова між двома компаніями виник конфлікт, під час якого 33-річний місцевий мешканець здійснив зі зброї декілька пострілів. Потерпілих внаслідок події немає.
Затримання стрільця
Зазначається, що правоохоронці затримали стрілка у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та вилучили знаряддя вчинення злочину - пристрій для відстрілу гумових куль.
Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство.
Всі обставини правопорушення встановлюються в межах розпочатого кримінального провадження.
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