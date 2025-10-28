Чоловік напідпитку влаштував стрілянину у Києві та поранив двох перехожих. Стрільця затримали. ФОТО
У Подільському районі столиці чоловік влаштував стрілянину біля під’їзду житлового будинку та поранив двох перехожих. Слідчі повідомили йому про підозру.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій поліції Києва.
Як зазначається, зловмисник під час конфлікту з місцевими мешканцями здійснив кілька пострілів з пістолету та поранив двох чоловіків.
Що про конфлікт відомо?
Інцидент стався пізно ввечері біля одного з житлових будинків на проспекті Європейського Союзу в Подільському районі столиці.
"40-річний фігурант розпивав алкогольні напої у компанії знайомих та провокував конфлікт із перехожими вулицею місцевими мешканцями. Так, у ході суперечки він дістав із сумки пістолет, почав розмахувати ним та здійснив постріли у бік двох перехожих - чоловіків 39 та 37 років. Унаслідок пострілів один із них отримав вогнепальне поранення ноги, інший - живота", - пояснили правоохоронці.
Стрілець втік
Фігурант з місця події втік, втім оперативники Подільського управління поліції спільно з аналітиками кримінального аналізу відразу встановили його особу та розшукали. Ним виявився мешканець Києва, який проживає у тому ж районі.
За місцем мешкання фігуранта поліцейські провели обшук та вилучили знаряддя злочину - травматичний пістолет. Зловмисника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Підозра
Слідчі за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.
Тобто, ще раз - якийсь *** бухав біля будинку з такими ж підарами, які не зупинили його.... А де тцк, а де сбу і де паліція, які крутять,б'ють і знущаються з простих людей?!??!?
Ааааааааа так це, напевно "свої "........ а можливо і з цих структур.....
Дозвіл має, лише на мтільбу по Українцях?!?!