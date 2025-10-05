Стрілянина біля ТЦ у Вінниці, є затриманий

У неділю, 5 жовтня, біля одного з торгових центрів у Вінниці між двома чоловіками виник конфлікт, який закінчився стріляниною. Як повідомляє Цензор.НЕТ, правоохоронці з’ясували, що між 31-річним місцевим мешканцем та 21-потерпілим стався конфлікт, у ході якого чоловік вистрілив з пістолета, попередньо пневматичного, в обличчя молодику.

За даними поліції, інцидент стався близько 16:10 на провулку Павла Корнелюка. Після повідомлення про постріли правоохоронці оперативно встановили особу зловмисника та затримали його у процесуальному порядку. Потерпілого оглянули медики, а зброю вилучили для експертизи.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – "Хуліганство". Згідно із законом, нападнику загрожує до семи років позбавлення волі. Процесуальне керівництво здійснює Вінницька окружна прокуратура.

