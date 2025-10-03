Знімала чоловіків з обліку для уникнення служби: на Чернігівщині затримано військовослужбовицю ТЦК, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Поліція з контррозвідкою СБУ викрили військовослужбовицю ТЦК, яка незаконно змінювала дані у системі обліку військовозобов’язаних.

Про це повідомляє поліція Чернігівської області, передає Цензор.НЕТ.

Вона знімала чоловіків призовного віку з обліку, визначаючи їх непридатними до служби. За даними слідства, начальниця одного з відділень оформила таким чином щонайменше трьох чоловіків. Це дозволяло їм уникати мобілізації та безперешкодно виїжджати за кордон.

Жінці повідомлено про підозру за ч.5 ст.361 ККУ - несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем під час воєнного стану. Санкція статті передбачає до 15 років ув’язнення та заборону обіймати певні посади.

Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Досудове розслідування триває.

