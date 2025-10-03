Знімала чоловіків з обліку для уникнення служби: на Чернігівщині затримано військовослужбовицю ТЦК, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
Поліція з контррозвідкою СБУ викрили військовослужбовицю ТЦК, яка незаконно змінювала дані у системі обліку військовозобов’язаних.
Про це повідомляє поліція Чернігівської області, передає Цензор.НЕТ.
Вона знімала чоловіків призовного віку з обліку, визначаючи їх непридатними до служби. За даними слідства, начальниця одного з відділень оформила таким чином щонайменше трьох чоловіків. Це дозволяло їм уникати мобілізації та безперешкодно виїжджати за кордон.
Жінці повідомлено про підозру за ч.5 ст.361 ККУ - несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем під час воєнного стану. Санкція статті передбачає до 15 років ув’язнення та заборону обіймати певні посади.
Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Досудове розслідування триває.
хмм......
Там ціла група посадових осіб орудую, як у кожному військкоматі=ТЦК!!
Скандальний ексвійськком Борисов знову на свободі: як і за що затримували колишнього керівника Одеського ТЦК. Колишнього очільника Одеського…..
https://tsn.ua/********/chomu-borysov-znovu-na-voli-detali-rezonansnoyi-spravy-2921300.html
Цього недостатньо, треба ще конфіскація майна.