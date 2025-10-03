УКР
1 473 7

Знімала чоловіків з обліку для уникнення служби: на Чернігівщині затримано військовослужбовицю ТЦК, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Поліція з контррозвідкою СБУ викрили військовослужбовицю ТЦК, яка незаконно змінювала дані у системі обліку військовозобов’язаних.

Про це повідомляє поліція Чернігівської області, передає Цензор.НЕТ.

На Чернігівщині військовослужбовиця ТЦК знімала чоловіків з обліку для уникнення служби

Вона знімала чоловіків призовного віку з обліку, визначаючи їх непридатними до служби. За даними слідства, начальниця одного з відділень оформила таким чином щонайменше трьох чоловіків. Це дозволяло їм уникати мобілізації та безперешкодно виїжджати за кордон.

Жінці повідомлено про підозру за ч.5 ст.361 ККУ - несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем під час воєнного стану. Санкція статті передбачає до 15 років ув’язнення та заборону обіймати певні посади.

На Чернігівщині військовослужбовиця ТЦК знімала чоловіків з обліку для уникнення служби

Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Досудове розслідування триває.

тобто, будь хто може зайти в резерв+ та своїми пальчиками, або об'явити у розшук, або поставити бронь?
хмм......
03.10.2025 11:40 Відповісти
Згадалось, як розповідали що ця "система", знизить корупцію, облегшить роботу...
03.10.2025 11:50 Відповісти
Ну так корупція і щезла... за мільярдом дерев.
03.10.2025 12:05 Відповісти
Безкоштовно -ні
03.10.2025 12:04 Відповісти
Хоть би не забула вчинити, оте прикре самогубство!!!
Там ціла група посадових осіб орудую, як у кожному військкоматі=ТЦК!!
Скандальний ексвійськком Борисов знову на свободі: як і за що затримували колишнього керівника Одеського ТЦК. Колишнього очільника Одеського…..
https://tsn.ua/********/chomu-borysov-znovu-na-voli-detali-rezonansnoyi-spravy-2921300.html
03.10.2025 11:49 Відповісти
"Санкція статті передбачає до 15 років ув'язнення та заборону обіймати певні посади".
Цього недостатньо, треба ще конфіскація майна.
03.10.2025 13:17 Відповісти
 
 