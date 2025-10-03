Снимала мужчин с учета для уклонения от службы: в Черниговской области задержана военнослужащая ТЦК, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Полиция с контрразведкой СБУ разоблачили военнослужащую ТЦК, которая незаконно меняла данные в системе учета военнообязанных.

Об этом сообщает полиция Черниговской области, передает Цензор.НЕТ.

Она снимала мужчин призывного возраста с учета, определяя их непригодными к службе. По данным следствия, начальница одного из отделений оформила таким образом по меньшей мере трех мужчин. Это позволяло им избегать мобилизации и беспрепятственно выезжать за границу.

Женщине сообщено о подозрении по ч.5 ст.361 УК - несанкционированное вмешательство в работу информационных систем во время военного положения. Санкция статьи предусматривает до 15 лет заключения и запрет занимать определенные должности.

Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Досудебное расследование продолжается.

