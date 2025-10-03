РУС
Снимала мужчин с учета для уклонения от службы: в Черниговской области задержана военнослужащая ТЦК, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Полиция с контрразведкой СБУ разоблачили военнослужащую ТЦК, которая незаконно меняла данные в системе учета военнообязанных.

Об этом сообщает полиция Черниговской области, передает Цензор.НЕТ.

В Черниговской области военнослужащая ТЦК снимала мужчин с учета для уклонения от службы

Она снимала мужчин призывного возраста с учета, определяя их непригодными к службе. По данным следствия, начальница одного из отделений оформила таким образом по меньшей мере трех мужчин. Это позволяло им избегать мобилизации и беспрепятственно выезжать за границу.

Женщине сообщено о подозрении по ч.5 ст.361 УК - несанкционированное вмешательство в работу информационных систем во время военного положения. Санкция статьи предусматривает до 15 лет заключения и запрет занимать определенные должности.

В Черниговской области военнослужащая ТЦК снимала мужчин с учета для уклонения от службы

Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Досудебное расследование продолжается.

тобто, будь хто може зайти в резерв+ та своїми пальчиками, або об'явити у розшук, або поставити бронь?
хмм......
03.10.2025 11:40 Ответить
Згадалось, як розповідали що ця "система", знизить корупцію, облегшить роботу...
03.10.2025 11:50 Ответить
Ну так корупція і щезла... за мільярдом дерев.
03.10.2025 12:05 Ответить
Безкоштовно -ні
03.10.2025 12:04 Ответить
Хоть би не забула вчинити, оте прикре самогубство!!!
Там ціла група посадових осіб орудую, як у кожному військкоматі=ТЦК!!
Скандальний ексвійськком Борисов знову на свободі: як і за що затримували колишнього керівника Одеського ТЦК. Колишнього очільника Одеського…..
https://tsn.ua/********/chomu-borysov-znovu-na-voli-detali-rezonansnoyi-spravy-2921300.html
03.10.2025 11:49 Ответить
 
 