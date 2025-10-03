Новые факты растраты 10 миллионов гривен бюджета: в Киеве полиция объявила подозрения 7 фигурантам дел. ФОТОрепортаж

Полицейские разоблачили новые схемы хищения бюджетных средств на закупках соли, дорожного оборудования, ликвидации амброзии и ремонте парка "Орленок".

Служебная халатность, служебный подлог и завладение средствами - преступления, которые инкриминируют фигурантам уголовных производств, информирует Цензор.НЕТ.

Подозрения получили действующие и бывшие должностные лица структурных подразделений КГГА и коммунальных предприятий, а также представители коммерческих структур. Убытки для бюджета столицы составили почти 10 миллионов гривен.

Действия фигурантов дел квалифицированы в зависимости от роли и участия в преступной деятельности. Досудебное расследование продолжается.











