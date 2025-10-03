729 15
Новые факты растраты 10 миллионов гривен бюджета: в Киеве полиция объявила подозрения 7 фигурантам дел. ФОТОрепортаж
Полицейские разоблачили новые схемы хищения бюджетных средств на закупках соли, дорожного оборудования, ликвидации амброзии и ремонте парка "Орленок".
Служебная халатность, служебный подлог и завладение средствами - преступления, которые инкриминируют фигурантам уголовных производств, информирует Цензор.НЕТ.
Подозрения получили действующие и бывшие должностные лица структурных подразделений КГГА и коммунальных предприятий, а также представители коммерческих структур. Убытки для бюджета столицы составили почти 10 миллионов гривен.
Действия фигурантов дел квалифицированы в зависимости от роли и участия в преступной деятельности. Досудебное расследование продолжается.
Милованов, може пояснити, як це робиться!!
а на наступний рік починати знову
і все буде законно, бо амброзію не можливо знищити !
косить зєлєнью
Центр протидії корупції:
Вищий антикорсуд закрив кримінальне провадження щодо начальника Головного управління з організації виробництва *********** і будівництва споруд спецпризначення Міноборони Олександра Нагорського.
Його обвинувачують у розкраданні 1,5 млрд грн під час закупівлі артилерійських снарядів для ЗСУ. Підставою для закриття стало закінчення строку досудового розслідування.
Після того як Нагорському повідомили про підозру, справу передали до САП та НАБУ. Проте прокурор САП повернув справу назад, тому що слідчі СБУ не зібрали достатньо доказів для підтвердження складу злочину.
Справа повернулась до Офісу Генпрокурора, після чого Генпрокурор знову визначив підслідність за СБУ.
Після цього СБУ та Офіс Генпрокурора продовжували строки досудового розслідування через Шевченківський суд, попри те, що знали - таке клопотання має розглядати ВАКС.
В підсумку справу на 1,5 млрд грн закрили навіть не розглянувши до кінця. Закрили банально через те, що строк досудового розслідування продовжував не той суддя.
І навіщо ти обрав зеленого блазня та його банду, зовсім не розумію. Ти мазохіст?
Це Вам найвищий пілотаж.
От якби так зробити , щоб народні депутати прийняли якийсь закон , якщо таке стається , то хтось мав би отримати бан на професію слідчого , чи прокурора , чи судді навічно.
Чи хоча б догану з перенесенням чергової відпустки на зиму ))).