Новые факты растраты 10 миллионов гривен бюджета: в Киеве полиция объявила подозрения 7 фигурантам дел. ФОТОрепортаж

Полицейские разоблачили новые схемы хищения бюджетных средств на закупках соли, дорожного оборудования, ликвидации амброзии и ремонте парка "Орленок".

Служебная халатность, служебный подлог и завладение средствами - преступления, которые инкриминируют фигурантам уголовных производств, информирует Цензор.НЕТ.

Подозрения получили действующие и бывшие должностные лица структурных подразделений КГГА и коммунальных предприятий, а также представители коммерческих структур. Убытки для бюджета столицы составили почти 10 миллионов гривен.

Действия фигурантов дел квалифицированы в зависимости от роли и участия в преступной деятельности. Досудебное расследование продолжается.

КГГА (3011) Киев (26179) Нацполиция (16797)
+6
А коли затримають бізнес-партнера Боневтіка - Міндіча, якеий поцупив більше 5 мільярдів евро?
03.10.2025 11:30 Ответить
+3
на ліквідації амброзії можна "освоіть" триліони долларів!
а на наступний рік починати знову
і все буде законно, бо амброзію не можливо знищити !

.
03.10.2025 11:34 Ответить
+3
Це дуже класно засвоїли і застосовують на практиці можновладці Миколаївщини, Крім цього вони замінили нові тисячі лавочок на нові, розрили майже все місто... і потужно будуть новенькі дороги, витрачаючи на це мільярди. А на передовій гинуть найкращі, яким не побудовані фортифікації, які за свій кошт будують свої укриття і заправляють техніку. Фактично це мародерство твориться по всій Україні.
03.10.2025 11:39 Ответить
А коли затримають бізнес-партнера Боневтіка - Міндіча, якеий поцупив більше 5 мільярдів евро?
03.10.2025 11:30 Ответить
То тепер вони мають компенсувати ці розтрати, щоб не тікали за кордон, як керівник Енергоатома з усіма челядниками!,
Милованов, може пояснити, як це робиться!!
03.10.2025 11:33 Ответить
на ліквідації амброзії можна "освоіть" триліони долларів!
а на наступний рік починати знову
і все буде законно, бо амброзію не можливо знищити !

.
03.10.2025 11:34 Ответить
Це дуже класно засвоїли і застосовують на практиці можновладці Миколаївщини, Крім цього вони замінили нові тисячі лавочок на нові, розрили майже все місто... і потужно будуть новенькі дороги, витрачаючи на це мільярди. А на передовій гинуть найкращі, яким не побудовані фортифікації, які за свій кошт будують свої укриття і заправляють техніку. Фактично це мародерство твориться по всій Україні.
03.10.2025 11:39 Ответить
Кім - ми ж з України

косить зєлєнью

.
03.10.2025 11:44 Ответить
Орлята учатся лєтать
03.10.2025 11:37 Ответить
"Дії фігурантів справ кваліфіковані, вартість "абілєчіванія" призначена в залежно від ролі та участі у злочинній діяльності. Джерело: https://censor.net/ua/p3577605
03.10.2025 11:39 Ответить
І жодного розслідування ще починаючи з зникненням з держрезерву 2000 вагонів з пшеницею - а пройшло вже майже 6 років.
03.10.2025 12:04 Ответить
Не навчені воювати прокурори і співробітники СБУ не провели розслідування у встановлені законом терміни. Черговий мародер і його куратори уникнули відповідальності.

Центр протидії корупції:

Вищий антикорсуд закрив кримінальне провадження щодо начальника Головного управління з організації виробництва *********** і будівництва споруд спецпризначення Міноборони Олександра Нагорського.

Його обвинувачують у розкраданні 1,5 млрд грн під час закупівлі артилерійських снарядів для ЗСУ. Підставою для закриття стало закінчення строку досудового розслідування.
03.10.2025 12:17 Ответить
Річ у тім, що досудове розслідування цієї справи вела Служба безпеки України.
Після того як Нагорському повідомили про підозру, справу передали до САП та НАБУ. Проте прокурор САП повернув справу назад, тому що слідчі СБУ не зібрали достатньо доказів для підтвердження складу злочину.
Справа повернулась до Офісу Генпрокурора, після чого Генпрокурор знову визначив підслідність за СБУ.
Після цього СБУ та Офіс Генпрокурора продовжували строки досудового розслідування через Шевченківський суд, попри те, що знали - таке клопотання має розглядати ВАКС.
03.10.2025 12:19 Ответить
Однак через те, що строк продовжив не той суд, фактично справу скерували на розгляд до ВАКС вже після того, як сплили строки досудового розслідування.

В підсумку справу на 1,5 млрд грн закрили навіть не розглянувши до кінця. Закрили банально через те, що строк досудового розслідування продовжував не той суддя.
03.10.2025 12:20 Ответить
Країна мрій...
03.10.2025 12:35 Ответить
какое отношение до выбранной тобою властью имеет страна? это страна ворует и предаёт? что то ты ярик после марафона совсем умственно ослаб! заканчивай смотреть телевизор!
03.10.2025 12:53 Ответить
Не дивлюся я телевізор, на відміну від тебе. Років 20 точно.
І навіщо ти обрав зеленого блазня та його банду, зовсім не розумію. Ти мазохіст?
03.10.2025 13:07 Ответить
Це Вам не хухри-мухри.
Це Вам найвищий пілотаж.
От якби так зробити , щоб народні депутати прийняли якийсь закон , якщо таке стається , то хтось мав би отримати бан на професію слідчого , чи прокурора , чи судді навічно.
Чи хоча б догану з перенесенням чергової відпустки на зиму ))).
03.10.2025 12:33 Ответить
 
 