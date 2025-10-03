Продавали таблетки для похудения с психотропами: в Киеве задержаны два человека, - прокуратура
Правоохранители в Киеве задержали 54-летнюю жительницу столицы и 47-летнего жителя Одесской области за хранение и сбыт психотропных средств.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.
По данным следствия, подозреваемые организовали продажу препаратов для похудения, содержащих психотропное вещество сибутрамин. Заказы принимали через интернет-магазины, а клиентам присылали по почте.
Во время обысков изъято около полумиллиона таблеток, стоимость которых по ценам "черного" рынка достигает почти 50 млн грн. Также правоохранители перекрыли канал их поставки в Украину.
Злоумышленникам сообщили о подозрении по ч. 1 и ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.
У такому віці, це дієві агенти окупантів, що труїли Українців!!
Вішати!!
Такі собі злодєї, повна лажа
вони за пожарати будь які гроші сплатять.
менше жрати? - в них навіть такой думки нема.
і будете стройняшка!
одна порада - виключите зі своє дієти солодку воду.
хочете пити, якщо ви не в даунбасянії? - пийте воду.