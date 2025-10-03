РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11293 посетителя онлайн
Новости Изготовление и сбыт наркотиков
503 12

Продавали таблетки для похудения с психотропами: в Киеве задержаны два человека, - прокуратура

лекарства, таблетки

Правоохранители в Киеве задержали 54-летнюю жительницу столицы и 47-летнего жителя Одесской области за хранение и сбыт психотропных средств.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, подозреваемые организовали продажу препаратов для похудения, содержащих психотропное вещество сибутрамин. Заказы принимали через интернет-магазины, а клиентам присылали по почте.

Во время обысков изъято около полумиллиона таблеток, стоимость которых по ценам "черного" рынка достигает почти 50 млн грн. Также правоохранители перекрыли канал их поставки в Украину.

Злоумышленникам сообщили о подозрении по ч. 1 и ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Больше новостей в Телеграм-канале Цензор.НЕТ!

Автор: 

Киев (26179) продажа (487) прокуратура (5077)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+1
Сибутрамін - це психостимулятор та https://www.google.com/search?q=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D1%96%D1%87%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87+%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83&mstk=AUtExfDTY2h5Bkqc6aQVpZLnwNr6l16pcWVmAaAciGhtfXmCsdy1iM_QTv9zzjjhHxhyT2Dfq53PijWwJz3JgC2xm9Fahu8e3Znmg5OWn2_OJEvIzfxovFDVfzyB7mdal_LhTLMXrlCml8b1EuooH-**************************************************************************************************************************************************************************-NwI84JRliu0xTDggZRsjK4eC_0&csui=3&ved=2ahUKEwj05tyK1IeQAxVtmmoFHSEBA8QQgK4QegQIARAC пригнічувач апетиту, який діє шляхом блокування зворотного захоплення серотоніну-норадреналіну, спричиняючи відчуття ситості та допомагаючи знизити вагу. Препарат був заборонений у багатьох країнах у 2010 році через ризик серцево-судинних ускладнень, таких як інфаркти та інсульти, хоча в деяких країнах він все ще доступний..
Такі собі злодєї, повна лажа
показать весь комментарий
03.10.2025 11:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
03.10.2025 11:15 Ответить
Нє кісло так. Схуднув та щей заштирився. 2 в 1
показать весь комментарий
03.10.2025 11:15 Ответить
дивує друге, яким дибілом треба бути щоб оце купувати і їсти навіть як би там не було психотропів
показать весь комментарий
03.10.2025 11:23 Ответить
дизайнер, тебе ще не повісили?
показать весь комментарий
03.10.2025 11:59 Ответить
А повісити цих розповсюджувачів лайна серед Українців, не пробували??
У такому віці, це дієві агенти окупантів, що труїли Українців!!
Вішати!!
показать весь комментарий
03.10.2025 11:24 Ответить
Це агентура діда Дарвіна. Еволюція сама себе не поробить. Тих українців ніхто не змушує купувати через інтернет всяку фігню.
показать весь комментарий
03.10.2025 12:13 Ответить
Колеги Федорова. У міністри їх!!!
показать весь комментарий
03.10.2025 11:44 Ответить
Сибутрамін - це психостимулятор та https://www.google.com/search?q=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D1%96%D1%87%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87+%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83&mstk=AUtExfDTY2h5Bkqc6aQVpZLnwNr6l16pcWVmAaAciGhtfXmCsdy1iM_QTv9zzjjhHxhyT2Dfq53PijWwJz3JgC2xm9Fahu8e3Znmg5OWn2_OJEvIzfxovFDVfzyB7mdal_LhTLMXrlCml8b1EuooH-**************************************************************************************************************************************************************************-NwI84JRliu0xTDggZRsjK4eC_0&csui=3&ved=2ahUKEwj05tyK1IeQAxVtmmoFHSEBA8QQgK4QegQIARAC пригнічувач апетиту, який діє шляхом блокування зворотного захоплення серотоніну-норадреналіну, спричиняючи відчуття ситості та допомагаючи знизити вагу. Препарат був заборонений у багатьох країнах у 2010 році через ризик серцево-судинних ускладнень, таких як інфаркти та інсульти, хоча в деяких країнах він все ще доступний..
Такі собі злодєї, повна лажа
показать весь комментарий
03.10.2025 11:57 Ответить
Поважним людям безпонтові БАДи і гомеопатіку заважають продавати.
показать весь комментарий
03.10.2025 12:14 Ответить
а дебілам які хочють жрати і схуднути саме таке і норм.
вони за пожарати будь які гроші сплатять.
менше жрати? - в них навіть такой думки нема.
показать весь комментарий
03.10.2025 11:58 Ответить
пігулку треба закусувати котлетою по київськи, двома, і запити песі колою.
і будете стройняшка!
показать весь комментарий
03.10.2025 12:03 Ответить
тут навіть не котлети яких теж треба зменшувати, але спочятку
одна порада - виключите зі своє дієти солодку воду.
хочете пити, якщо ви не в даунбасянії? - пийте воду.
показать весь комментарий
03.10.2025 12:11 Ответить
 
 