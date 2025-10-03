Продавали пігулки для схуднення з психотропами: у Києві затримано двох осіб, - прокуратура

Правоохоронці у Києві затримали 54-річну жительку столиці та 47-річного мешканця Одеської області за зберігання та збут психотропних засобів.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, підозрювані організували продаж препаратів для схуднення, що містять психотропну речовину сибутрамін. Замовлення приймали через інтернет-магазини, а клієнтам надсилали поштою.

Під час обшуків вилучено близько пів мільйона пігулок, вартість яких за цінами "чорного" ринку сягає майже 50 млн грн. Також правоохоронці перекрили канал їхнього постачання до України.

Зловмисникам повідомили про підозру за ч. 1 та ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

