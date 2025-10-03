УКР
Новини Виготовлення та збут наркотиків
564 12

Продавали пігулки для схуднення з психотропами: у Києві затримано двох осіб, - прокуратура

ліки,пігулки,таблетки

Правоохоронці у Києві затримали 54-річну жительку столиці та 47-річного мешканця Одеської області за зберігання та збут психотропних засобів.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, підозрювані організували продаж препаратів для схуднення, що містять психотропну речовину сибутрамін. Замовлення приймали через інтернет-магазини, а клієнтам надсилали поштою.

Під час обшуків вилучено близько пів мільйона пігулок, вартість яких за цінами "чорного" ринку сягає майже 50 млн грн. Також правоохоронці перекрили канал їхнього постачання до України.

Зловмисникам повідомили про підозру за ч. 1 та ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Автор: 

Київ (20232) продаж (2333) прокуратура (3757)
Топ коментарі
+2
Сибутрамін - це психостимулятор та https://www.google.com/search?q=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D1%96%D1%87%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87+%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83&mstk=AUtExfDTY2h5Bkqc6aQVpZLnwNr6l16pcWVmAaAciGhtfXmCsdy1iM_QTv9zzjjhHxhyT2Dfq53PijWwJz3JgC2xm9Fahu8e3Znmg5OWn2_OJEvIzfxovFDVfzyB7mdal_LhTLMXrlCml8b1EuooH-**************************************************************************************************************************************************************************-NwI84JRliu0xTDggZRsjK4eC_0&csui=3&ved=2ahUKEwj05tyK1IeQAxVtmmoFHSEBA8QQgK4QegQIARAC пригнічувач апетиту, який діє шляхом блокування зворотного захоплення серотоніну-норадреналіну, спричиняючи відчуття ситості та допомагаючи знизити вагу. Препарат був заборонений у багатьох країнах у 2010 році через ризик серцево-судинних ускладнень, таких як інфаркти та інсульти, хоча в деяких країнах він все ще доступний..
Такі собі злодєї, повна лажа
03.10.2025 11:57 Відповісти
+2
Це агентура діда Дарвіна. Еволюція сама себе не поробить. Тих українців ніхто не змушує купувати через інтернет всяку фігню.
03.10.2025 12:13 Відповісти
03.10.2025 11:15 Відповісти
Нє кісло так. Схуднув та щей заштирився. 2 в 1
03.10.2025 11:15 Відповісти
дивує друге, яким дибілом треба бути щоб оце купувати і їсти навіть як би там не було психотропів
03.10.2025 11:23 Відповісти
дизайнер, тебе ще не повісили?
03.10.2025 11:59 Відповісти
А повісити цих розповсюджувачів лайна серед Українців, не пробували??
У такому віці, це дієві агенти окупантів, що труїли Українців!!
Вішати!!
03.10.2025 11:24 Відповісти
Це агентура діда Дарвіна. Еволюція сама себе не поробить. Тих українців ніхто не змушує купувати через інтернет всяку фігню.
Колеги Федорова. У міністри їх!!!
03.10.2025 11:44 Відповісти
03.10.2025 11:57 Відповісти
Поважним людям безпонтові БАДи і гомеопатіку заважають продавати.
03.10.2025 12:14 Відповісти
а дебілам які хочють жрати і схуднути саме таке і норм.
вони за пожарати будь які гроші сплатять.
менше жрати? - в них навіть такой думки нема.
03.10.2025 11:58 Відповісти
пігулку треба закусувати котлетою по київськи, двома, і запити песі колою.
і будете стройняшка!
03.10.2025 12:03 Відповісти
тут навіть не котлети яких теж треба зменшувати, але спочятку
одна порада - виключите зі своє дієти солодку воду.
хочете пити, якщо ви не в даунбасянії? - пийте воду.
03.10.2025 12:11 Відповісти
 
 