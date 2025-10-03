Нові факти розтрати 10 мільйонів гривень бюджету: у Києві поліція оголосила про підозри сімом фігурантам справ. ФОТОрепортаж
Поліцейські викрили нові схеми розкрадання бюджетних коштів на закупівлях солі, дорожнього обладнання, ліквідації амброзії та ремонті парку "Орлятко".
Службова недбалість, службове підроблення і заволодіння коштами – злочини, які інкримінують фігурантам кримінальних проваджень, інформує Цензор.НЕТ.
Підозри отримали чинні та колишні посадовці структурних підрозділів КМДА та комунальних підприємств, а також представники комерційних структур. Збитки для бюджету столиці склали майже 10 мільйонів гривень.
Дії фігурантів справ кваліфіковані залежно від ролі та участі у злочинній діяльності. Досудове розслідування триває.
Милованов, може пояснити, як це робиться!!
а на наступний рік починати знову
і все буде законно, бо амброзію не можливо знищити !
.
косить зєлєнью
.
Центр протидії корупції:
Вищий антикорсуд закрив кримінальне провадження щодо начальника Головного управління з організації виробництва *********** і будівництва споруд спецпризначення Міноборони Олександра Нагорського.
Його обвинувачують у розкраданні 1,5 млрд грн під час закупівлі артилерійських снарядів для ЗСУ. Підставою для закриття стало закінчення строку досудового розслідування.
Після того як Нагорському повідомили про підозру, справу передали до САП та НАБУ. Проте прокурор САП повернув справу назад, тому що слідчі СБУ не зібрали достатньо доказів для підтвердження складу злочину.
Справа повернулась до Офісу Генпрокурора, після чого Генпрокурор знову визначив підслідність за СБУ.
Після цього СБУ та Офіс Генпрокурора продовжували строки досудового розслідування через Шевченківський суд, попри те, що знали - таке клопотання має розглядати ВАКС.
В підсумку справу на 1,5 млрд грн закрили навіть не розглянувши до кінця. Закрили банально через те, що строк досудового розслідування продовжував не той суддя.
І навіщо ти обрав зеленого блазня та його банду, зовсім не розумію. Ти мазохіст?
Це Вам найвищий пілотаж.
От якби так зробити , щоб народні депутати прийняли якийсь закон , якщо таке стається , то хтось мав би отримати бан на професію слідчого , чи прокурора , чи судді навічно.
Чи хоча б догану з перенесенням чергової відпустки на зиму ))).