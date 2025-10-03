Нові факти розтрати 10 мільйонів гривень бюджету: у Києві поліція оголосила про підозри сімом фігурантам справ. ФОТОрепортаж

Поліцейські викрили нові схеми розкрадання бюджетних коштів на закупівлях солі, дорожнього обладнання, ліквідації амброзії та ремонті парку "Орлятко".

Службова недбалість, службове підроблення і заволодіння коштами – злочини, які інкримінують фігурантам кримінальних проваджень, інформує Цензор.НЕТ.

Підозри отримали чинні та колишні посадовці структурних підрозділів КМДА та комунальних підприємств, а також представники комерційних структур. Збитки для бюджету столиці склали майже 10 мільйонів гривень.

Дії фігурантів справ кваліфіковані залежно від ролі та участі у злочинній діяльності. Досудове розслідування триває.











Також читайте: Продавали пігулки для схуднення з психотропами: у Києві затримано двох осіб, - прокуратура