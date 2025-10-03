УКР
816 15

Нові факти розтрати 10 мільйонів гривень бюджету: у Києві поліція оголосила про підозри сімом фігурантам справ. ФОТОрепортаж

Поліцейські викрили нові схеми розкрадання бюджетних коштів на закупівлях солі, дорожнього обладнання, ліквідації амброзії та ремонті парку "Орлятко". 

Службова недбалість, службове підроблення і заволодіння коштами – злочини, які інкримінують фігурантам кримінальних проваджень, інформує Цензор.НЕТ.

Підозри отримали чинні та колишні посадовці структурних підрозділів КМДА та комунальних підприємств, а також представники комерційних структур. Збитки для бюджету столиці склали майже 10 мільйонів гривень.

Дії фігурантів справ кваліфіковані залежно від ролі та участі у злочинній діяльності. Досудове розслідування триває.

Також читайте: Продавали пігулки для схуднення з психотропами: у Києві затримано двох осіб, - прокуратура

Автор: 

КМДА (2405) Київ (20232) Нацполіція (15533)
Топ коментарі
+7
А коли затримають бізнес-партнера Боневтіка - Міндіча, якеий поцупив більше 5 мільярдів евро?
03.10.2025 11:30 Відповісти
+3
на ліквідації амброзії можна "освоіть" триліони долларів!
а на наступний рік починати знову
і все буде законно, бо амброзію не можливо знищити !

.
03.10.2025 11:34 Відповісти
+3
Це дуже класно засвоїли і застосовують на практиці можновладці Миколаївщини, Крім цього вони замінили нові тисячі лавочок на нові, розрили майже все місто... і потужно будуть новенькі дороги, витрачаючи на це мільярди. А на передовій гинуть найкращі, яким не побудовані фортифікації, які за свій кошт будують свої укриття і заправляють техніку. Фактично це мародерство твориться по всій Україні.
03.10.2025 11:39 Відповісти
То тепер вони мають компенсувати ці розтрати, щоб не тікали за кордон, як керівник Енергоатома з усіма челядниками!,
Милованов, може пояснити, як це робиться!!
03.10.2025 11:33 Відповісти
Кім - ми ж з України

косить зєлєнью

.
03.10.2025 11:44 Відповісти
Орлята учатся лєтать
03.10.2025 11:37 Відповісти
"Дії фігурантів справ кваліфіковані, вартість "абілєчіванія" призначена в залежно від ролі та участі у злочинній діяльності. Джерело: https://censor.net/ua/p3577605
03.10.2025 11:39 Відповісти
І жодного розслідування ще починаючи з зникненням з держрезерву 2000 вагонів з пшеницею - а пройшло вже майже 6 років.
03.10.2025 12:04 Відповісти
Не навчені воювати прокурори і співробітники СБУ не провели розслідування у встановлені законом терміни. Черговий мародер і його куратори уникнули відповідальності.

Центр протидії корупції:

Вищий антикорсуд закрив кримінальне провадження щодо начальника Головного управління з організації виробництва *********** і будівництва споруд спецпризначення Міноборони Олександра Нагорського.

Його обвинувачують у розкраданні 1,5 млрд грн під час закупівлі артилерійських снарядів для ЗСУ. Підставою для закриття стало закінчення строку досудового розслідування.
03.10.2025 12:17 Відповісти
Річ у тім, що досудове розслідування цієї справи вела Служба безпеки України.
Після того як Нагорському повідомили про підозру, справу передали до САП та НАБУ. Проте прокурор САП повернув справу назад, тому що слідчі СБУ не зібрали достатньо доказів для підтвердження складу злочину.
Справа повернулась до Офісу Генпрокурора, після чого Генпрокурор знову визначив підслідність за СБУ.
Після цього СБУ та Офіс Генпрокурора продовжували строки досудового розслідування через Шевченківський суд, попри те, що знали - таке клопотання має розглядати ВАКС.
03.10.2025 12:19 Відповісти
Однак через те, що строк продовжив не той суд, фактично справу скерували на розгляд до ВАКС вже після того, як сплили строки досудового розслідування.

В підсумку справу на 1,5 млрд грн закрили навіть не розглянувши до кінця. Закрили банально через те, що строк досудового розслідування продовжував не той суддя.
03.10.2025 12:20 Відповісти
Країна мрій...
03.10.2025 12:35 Відповісти
какое отношение до выбранной тобою властью имеет страна? это страна ворует и предаёт? что то ты ярик после марафона совсем умственно ослаб! заканчивай смотреть телевизор!
03.10.2025 12:53 Відповісти
Не дивлюся я телевізор, на відміну від тебе. Років 20 точно.
І навіщо ти обрав зеленого блазня та його банду, зовсім не розумію. Ти мазохіст?
03.10.2025 13:07 Відповісти
Це Вам не хухри-мухри.
Це Вам найвищий пілотаж.
От якби так зробити , щоб народні депутати прийняли якийсь закон , якщо таке стається , то хтось мав би отримати бан на професію слідчого , чи прокурора , чи судді навічно.
Чи хоча б догану з перенесенням чергової відпустки на зиму ))).
03.10.2025 12:33 Відповісти
 
 