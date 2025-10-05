РУС
1 752 6

Стрельба возле ТЦ в Виннице, есть задержанный

В Виннице 5 октября произошла стрельба возле ТРЦ

В воскресенье, 5 октября, возле одного из торговых центров в Виннице между двумя мужчинами возник конфликт, который закончился стрельбой. Как сообщает Цензор.НЕТ, правоохранители выяснили, что между 31-летним местным жителем и 21-потерпевшим произошел конфликт, в ходе которого мужчина выстрелил из пистолета, предварительно пневматического, в лицо молодому человеку.

По данным полиции, инцидент произошел около 16:10 на переулке Павла Корнелюка. После сообщения о выстрелах правоохранители оперативно установили личность злоумышленника и задержали его в процессуальном порядке. Пострадавшего осмотрели медики, а оружие изъяли для экспертизы.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - "Хулиганство". Согласно закону, нападающему грозит до семи лет лишения свободы. Процессуальное руководство осуществляет Винницкая окружная прокуратура.

Ранее мы писали о том, что трое подростков избили 13-летнего школьника в Деснянском районе Киева.

Винница (750) Винницкая область (1112) Нацполиция (16804) стрельба (3309) Винницкий район (43)
Якже хочеться дожити і подивитись чим це все закінчиться. Сподіваюсь зеленого ублюдка лінчують
показать весь комментарий
05.10.2025 20:06 Ответить
не стріляйте піаніста ,він грає чим вміє
показать весь комментарий
05.10.2025 20:11 Ответить
Він встигне здриснути за кордон
показать весь комментарий
05.10.2025 20:16 Ответить
із за баби село палить ?
показать весь комментарий
05.10.2025 20:09 Ответить
Ствол в кожну хату! Труна додається
показать весь комментарий
05.10.2025 20:31 Ответить
 
 