Стрельба возле ТЦ в Виннице, есть задержанный

В воскресенье, 5 октября, возле одного из торговых центров в Виннице между двумя мужчинами возник конфликт, который закончился стрельбой. Как сообщает Цензор.НЕТ, правоохранители выяснили, что между 31-летним местным жителем и 21-потерпевшим произошел конфликт, в ходе которого мужчина выстрелил из пистолета, предварительно пневматического, в лицо молодому человеку.

По данным полиции, инцидент произошел около 16:10 на переулке Павла Корнелюка. После сообщения о выстрелах правоохранители оперативно установили личность злоумышленника и задержали его в процессуальном порядке. Пострадавшего осмотрели медики, а оружие изъяли для экспертизы.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - "Хулиганство". Согласно закону, нападающему грозит до семи лет лишения свободы. Процессуальное руководство осуществляет Винницкая окружная прокуратура.

