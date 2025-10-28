Мужчина в нетрезвом состоянии устроил стрельбу в Киеве и ранил двух прохожих. Стрелка задержали. ФОТО
В Подольском районе столицы мужчина устроил стрельбу возле подъезда жилого дома и ранил двух прохожих. Следователи сообщили ему о подозрении.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций полиции Киева.
Как отмечается, злоумышленник во время конфликта с местными жителями произвел несколько выстрелов из пистолета и ранил двух мужчин.
Что о конфликте известно?
Инцидент произошел поздно вечером возле одного из жилых домов на проспекте Европейского Союза в Подольском районе столицы.
"40-летний фигурант распивал алкогольные напитки в компании знакомых и провоцировал конфликт с прохожими по улице местными жителями. Так, в ходе спора он достал из сумки пистолет, начал размахивать им и произвел выстрелы в сторону двух прохожих - мужчин 39 и 37 лет. В результате выстрелов один из них получил огнестрельное ранение ноги, другой - живота", - пояснили правоохранители.
Стрелок сбежал
Фигурант с места происшествия скрылся, впрочем оперативники Подольского управления полиции совместно с аналитиками криминального анализа сразу установили его личность и разыскали. Им оказался житель Киева, который проживает в том же районе.
По месту жительства фигуранта полицейские провели обыск и изъяли орудие преступления - травматический пистолет. Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Подозрение
Следователи при процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождается особой дерзостью с применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"40-річний фігурант розпивав алкогольні напої у компанії знайомих Джерело: https://censor.net/ua/p3582035
Тобто, ще раз - якийсь *** бухав біля будинку з такими ж підарами, які не зупинили його.... А де тцк, а де сбу і де паліція, які крутять,б'ють і знущаються з простих людей?!??!?
Ааааааааа так це, напевно "свої "........ а можливо і з цих структур.....
Оце результати реформ.
А ногами до реформ поліця обходила по кілька разів ввірені їм райони і так кожного дня, і всі знали дільничого в обличчя.
Реформи суцільна ху...я на користь уркоганів і асоціальних елементів, наріків і злочинців.
Дозвіл має, лише на мтільбу по Українцях?!?!