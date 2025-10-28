РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9405 посетителей онлайн
Новости Фото Стрельба в Киеве
1 674 6

Мужчина в нетрезвом состоянии устроил стрельбу в Киеве и ранил двух прохожих. Стрелка задержали. ФОТО

В Подольском районе столицы мужчина устроил стрельбу возле подъезда жилого дома и ранил двух прохожих. Следователи сообщили ему о подозрении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций полиции Киева.

Как отмечается, злоумышленник во время конфликта с местными жителями произвел несколько выстрелов из пистолета и ранил двух мужчин.

стрельба в Киеве
стрельба в Киеве

Что о конфликте известно?

Инцидент произошел поздно вечером возле одного из жилых домов на проспекте Европейского Союза в Подольском районе столицы.

"40-летний фигурант распивал алкогольные напитки в компании знакомых и провоцировал конфликт с прохожими по улице местными жителями. Так, в ходе спора он достал из сумки пистолет, начал размахивать им и произвел выстрелы в сторону двух прохожих - мужчин 39 и 37 лет. В результате выстрелов один из них получил огнестрельное ранение ноги, другой - живота", - пояснили правоохранители.

Также читайте: Стрельба возле ТЦ в Виннице, есть задержанный

Стрелок сбежал

Фигурант с места происшествия скрылся, впрочем оперативники Подольского управления полиции совместно с аналитиками криминального анализа сразу установили его личность и разыскали. Им оказался житель Киева, который проживает в том же районе.

По месту жительства фигуранта полицейские провели обыск и изъяли орудие преступления - травматический пистолет. Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Также читайте: Стрельба в Кривом Роге: убит президент местной федерации самбо Евгений Понырко, - СМИ. ФОТО

Подозрение

Следователи при процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождается особой дерзостью с применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Автор: 

Киев (26298) Нацполиция (16885) стрельба (3311)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Готовий штурмовик...
показать весь комментарий
28.10.2025 11:51 Ответить
Інцидент стався пізно ввечері біля одного з житлових будинків на проспекті Європейського Союзу в Подільському районі столиці.

"40-річний фігурант розпивав алкогольні напої у компанії знайомих Джерело: https://censor.net/ua/p3582035

Тобто, ще раз - якийсь *** бухав біля будинку з такими ж підарами, які не зупинили його.... А де тцк, а де сбу і де паліція, які крутять,б'ють і знущаються з простих людей?!??!?
Ааааааааа так це, напевно "свої "........ а можливо і з цих структур.....
показать весь комментарий
28.10.2025 12:05 Ответить
Коли ваодили патрульну службу на авто, казали, «це вам не ногами ходити, ми будемо скрізь і вчасно». Ніхріна прдібного. В районах міст ніхто не бачииь патрульних, які обіцяли щогодини об'їзжати всі райони всіх міст аби підтримувати порядок. Про дільничих люли взагалі забули і вважають, що їх підрозділ в МВС ліквідовано.
Оце результати реформ.
А ногами до реформ поліця обходила по кілька разів ввірені їм райони і так кожного дня, і всі знали дільничого в обличчя.
Реформи суцільна ху...я на користь уркоганів і асоціальних елементів, наріків і злочинців.
показать весь комментарий
28.10.2025 12:13 Ответить
Не вистачає поліцейських. В столиці 40% не комплект.
показать весь комментарий
28.10.2025 12:16 Ответить
Так він же мабуть, і довідку від Крупи має, що «інвалід» і захищати Україну від орків, йому не можна???
Дозвіл має, лише на мтільбу по Українцях?!?!
показать весь комментарий
28.10.2025 12:08 Ответить
Чинуша, або слабовик заброньований.
показать весь комментарий
28.10.2025 12:25 Ответить
 
 