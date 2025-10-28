Мужчина в нетрезвом состоянии устроил стрельбу в Киеве и ранил двух прохожих. Стрелка задержали. ФОТО

В Подольском районе столицы мужчина устроил стрельбу возле подъезда жилого дома и ранил двух прохожих. Следователи сообщили ему о подозрении.

Как отмечается, злоумышленник во время конфликта с местными жителями произвел несколько выстрелов из пистолета и ранил двух мужчин.





Что о конфликте известно?

Инцидент произошел поздно вечером возле одного из жилых домов на проспекте Европейского Союза в Подольском районе столицы.

"40-летний фигурант распивал алкогольные напитки в компании знакомых и провоцировал конфликт с прохожими по улице местными жителями. Так, в ходе спора он достал из сумки пистолет, начал размахивать им и произвел выстрелы в сторону двух прохожих - мужчин 39 и 37 лет. В результате выстрелов один из них получил огнестрельное ранение ноги, другой - живота", - пояснили правоохранители.

Стрелок сбежал

Фигурант с места происшествия скрылся, впрочем оперативники Подольского управления полиции совместно с аналитиками криминального анализа сразу установили его личность и разыскали. Им оказался житель Киева, который проживает в том же районе.

По месту жительства фигуранта полицейские провели обыск и изъяли орудие преступления - травматический пистолет. Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Подозрение

Следователи при процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождается особой дерзостью с применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

