УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8106 відвідувачів онлайн
Новини Фото Стрілянина в Києві
5 203 21

Вбивство чоловіка у Деснянському районі Києва: кілера затримали, йому повідомили про підозру. ФОТО

Підозрюваного у вбивстві киянина на Троєщині затримали. Прокурорами Деснянської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 41-річному іноземцю в умисному вбивстві, вчиненому на замовлення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр прокуратури Києва.

Встановлено, що 8 липня зранку на житловому масиві Троєщина чоловік одягнув темний одяг, закрив обличчя панамою та здійснив два прицільні постріли у киянина, який сів у свою машину, щоб їхати на роботу.

Також читайте: Невідомий застрелив чоловіка у Деснянському районі Києва: нападника шукають. ФОТО

підозрюваний у вбивстві чоловіка в Києві

"Внаслідок кульових поранень голови 47-річний постраждалий помер. Відомо, що чоловіки не були знайомі, тож можливі неприязні стосунки між ними не могли стати мотивом злочину. Напередодні скоєння вбивства підозрюваний був біля будинку майбутньої жертви, оглядаючи територію", - йдеться у повідомленні.

Підозрюваного у скоєнні вбивства затримали в порядку ст. 208 КПК України. Його дії кваліфіковано за п. 11 ч. 2 ст. 115 КК України, а саме умисне вбивство, вчинене на замовлення.

Чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічно.

Досудове розслідування за процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури м.Києва здійснюють слідчі Деснянського управління поліції ГУНП в місті Києві, оперативний супровід — УКР ГУНП у м. Києві.

Автор: 

Київ (19875) Одеса (5562) Одеська область (3379) стрілянина (1809) вбивство (3132) Одеський район (243)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+3
Того не знайдуть.
показати весь коментар
12.07.2025 15:45 Відповісти
+2
"що робиш на українському сайті?"

пасть закрой, чучело. еще не хватало с недоразвитыми свои действия согласовывать
показати весь коментар
12.07.2025 16:12 Відповісти
+1
это фото?
показати весь коментар
12.07.2025 15:21 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
это фото?
показати весь коментар
12.07.2025 15:21 Відповісти
А що, скучив за мордами свiнособак?
показати весь коментар
12.07.2025 15:23 Відповісти
"А що, скучив за мордами свiнособак?"

??? мда, вопрос такой же, как и фото
показати весь коментар
12.07.2025 15:48 Відповісти
"Иноземцы не ссорьтесь!"

даже в мыслях не было
показати весь коментар
12.07.2025 15:50 Відповісти
Ухилянт, що робиш на українському сайті?
Геть звідси, наволоч
показати весь коментар
12.07.2025 15:57 Відповісти
"що робиш на українському сайті?"

пасть закрой, чучело. еще не хватало с недоразвитыми свои действия согласовывать
показати весь коментар
12.07.2025 16:12 Відповісти
то це не той кілер, який 10-го вбив полковника Івана Воронича...
показати весь коментар
12.07.2025 15:30 Відповісти
Ні, на Троєщині вбили власника СТО, здається
показати весь коментар
12.07.2025 15:43 Відповісти
Того не знайдуть.
показати весь коментар
12.07.2025 15:45 Відповісти
А чого?
показати весь коментар
12.07.2025 15:59 Відповісти
А раптом вийдуть на себе?..
показати весь коментар
12.07.2025 16:11 Відповісти
Браво поліція!
показати весь коментар
12.07.2025 15:40 Відповісти
Нєт! Всіх поліціянтів на фронт. Морди понаїдали, тормозять усіх, нихочуть ваювать. А мене, простого Миколу, вони ловлять та в ТЦК атвозять. Хай тут не буде паліції савсєм. Вона нінужна.І пажарніки морди панаїдали тоже. На фронт. Поки їх не забируть я буду прятацця. Привикли на прастому народі виєхівать.
показати весь коментар
12.07.2025 16:06 Відповісти
І допоміг би вбитому ствол в кишені?
показати весь коментар
12.07.2025 16:31 Відповісти
Ніт
показати весь коментар
12.07.2025 16:57 Відповісти
 
 