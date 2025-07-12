Вбивство чоловіка у Деснянському районі Києва: кілера затримали, йому повідомили про підозру. ФОТО

Підозрюваного у вбивстві киянина на Троєщині затримали. Прокурорами Деснянської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 41-річному іноземцю в умисному вбивстві, вчиненому на замовлення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр прокуратури Києва.

Встановлено, що 8 липня зранку на житловому масиві Троєщина чоловік одягнув темний одяг, закрив обличчя панамою та здійснив два прицільні постріли у киянина, який сів у свою машину, щоб їхати на роботу.

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"Внаслідок кульових поранень голови 47-річний постраждалий помер. Відомо, що чоловіки не були знайомі, тож можливі неприязні стосунки між ними не могли стати мотивом злочину. Напередодні скоєння вбивства підозрюваний був біля будинку майбутньої жертви, оглядаючи територію", - йдеться у повідомленні.

Підозрюваного у скоєнні вбивства затримали в порядку ст. 208 КПК України. Його дії кваліфіковано за п. 11 ч. 2 ст. 115 КК України, а саме умисне вбивство, вчинене на замовлення.

Чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічно.

Досудове розслідування за процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури м.Києва здійснюють слідчі Деснянського управління поліції ГУНП в місті Києві, оперативний супровід — УКР ГУНП у м. Києві.