РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9068 посетителей онлайн
Новости Фото Стрельба в Киеве
2 570 12

Убийство мужчины в Деснянском районе Киева: киллер задержан, ему сообщили о подозрении. ФОТО

Подозреваемого в убийстве киевлянина на Троещине задержали. Прокуроры Деснянской окружной прокуратуры города Киева сообщили 41-летнему иностранцу о подозрении в умышленном убийстве, совершенном по заказу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр прокуратуры Киева.

Установлено, что 8 июля утром на жилом массиве Троещина мужчина надел темную одежду, закрыл лицо панамой и произвел два прицельных выстрела в киевлянина, который сел в свою машину, чтобы ехать на работу.

Также читайте: Неизвестный застрелил мужчину в Деснянском районе Киева: нападавшего разыскивают. ФОТО

подозреваемый в убийстве мужчины в Киеве

"В результате пулевых ранений головы 47-летний пострадавший скончался. Известно, что мужчины не были знакомы, поэтому возможные неприязненные отношения между ними не могли стать мотивом преступления. Накануне совершения убийства подозреваемый был возле дома будущей жертвы, осматривая территорию", - говорится в сообщении.

Подозреваемого в совершении убийства задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Его действия квалифицированы по п. 11 ч. 2 ст. 115 УК Украины, а именно умышленное убийство, совершенное по заказу.

Мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненно.

Досудебное расследование под процессуальным руководством Деснянской окружной прокуратуры г. Киева осуществляют следователи Деснянского управления полиции ГУНП в городе Киеве, оперативное сопровождение - УКР ГУНП в г. Киеве.

Автор: 

Киев (25864) Одесса (7977) Одесская область (3722) стрельба (3282) убийство (6528) Одесский район (234)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
это фото?
показать весь комментарий
12.07.2025 15:21 Ответить
А що, скучив за мордами свiнособак?
показать весь комментарий
12.07.2025 15:23 Ответить
"А що, скучив за мордами свiнособак?"

??? мда, вопрос такой же, как и фото
показать весь комментарий
12.07.2025 15:48 Ответить
то це не той кілер, який 10-го вбив полковника Івана Воронича...
показать весь комментарий
12.07.2025 15:30 Ответить
Ні, на Троєщині вбили власника СТО, здається
показать весь комментарий
12.07.2025 15:43 Ответить
Заказчиком окажется тоже иноземец, наверное он приглядел себе лакомое СТО.
показать весь комментарий
12.07.2025 15:46 Ответить
Того не знайдуть.
показать весь комментарий
12.07.2025 15:45 Ответить
Браво поліція!
показать весь комментарий
12.07.2025 15:40 Ответить
 
 