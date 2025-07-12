Убийство мужчины в Деснянском районе Киева: киллер задержан, ему сообщили о подозрении. ФОТО

Подозреваемого в убийстве киевлянина на Троещине задержали. Прокуроры Деснянской окружной прокуратуры города Киева сообщили 41-летнему иностранцу о подозрении в умышленном убийстве, совершенном по заказу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр прокуратуры Киева.

Установлено, что 8 июля утром на жилом массиве Троещина мужчина надел темную одежду, закрыл лицо панамой и произвел два прицельных выстрела в киевлянина, который сел в свою машину, чтобы ехать на работу.

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"В результате пулевых ранений головы 47-летний пострадавший скончался. Известно, что мужчины не были знакомы, поэтому возможные неприязненные отношения между ними не могли стать мотивом преступления. Накануне совершения убийства подозреваемый был возле дома будущей жертвы, осматривая территорию", - говорится в сообщении.

Подозреваемого в совершении убийства задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Его действия квалифицированы по п. 11 ч. 2 ст. 115 УК Украины, а именно умышленное убийство, совершенное по заказу.

Мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненно.

Досудебное расследование под процессуальным руководством Деснянской окружной прокуратуры г. Киева осуществляют следователи Деснянского управления полиции ГУНП в городе Киеве, оперативное сопровождение - УКР ГУНП в г. Киеве.