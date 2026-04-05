Мужчина устроил стрельбу во время конфликта в Киеве: стрелок задержан, - полиция. ФОТО

Полицейские задержали мужчину, устроившего стрельбу в Дарницком районе Киева.

Об этом сообщает полиция Киева, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Предварительно известно, что сегодня ночью возле дома на улице Драгоманова между двумя компаниями возник конфликт, в ходе которого 33-летний местный житель произвел из оружия несколько выстрелов. Пострадавших в результате инцидента нет.

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Задержание стрелка

Отмечается, что правоохранители задержали стрелка в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и изъяли орудие совершения преступления - устройство для отстрела резиновых пуль.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство.

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Все обстоятельства правонарушения устанавливаются в рамках начатого уголовного производства.