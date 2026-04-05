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Новости Фото Стрельба в Киеве
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Мужчина устроил стрельбу во время конфликта в Киеве: стрелок задержан, - полиция. ФОТО

Полицейские задержали мужчину, устроившего стрельбу в Дарницком районе Киева.

Об этом сообщает полиция Киева, передает Цензор.НЕТ.

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Мужчина устроил стрельбу в Киеве

Что известно

Предварительно известно, что сегодня ночью возле дома на улице Драгоманова между двумя компаниями возник конфликт, в ходе которого 33-летний местный житель произвел из оружия несколько выстрелов. Пострадавших в результате инцидента нет.

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Задержание стрелка

Отмечается, что правоохранители задержали стрелка в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и изъяли орудие совершения преступления - устройство для отстрела резиновых пуль.

Мужчина устроил стрельбу в Киеве

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство.

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Все обстоятельства правонарушения устанавливаются в рамках начатого уголовного производства.

Автор: 

Киев (26661) стрельба (3354)
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Топ комментарии
+17
а то не татаров за чеченцями гонявся??
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05.04.2026 11:22 Ответить
+14
Ні, ти що? Треба щоб зброя була тільки в депутатів, криміналу та в п'яних биків (останній пункт - це об' єднаний перший і другий).
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05.04.2026 11:44 Ответить
+10
Спонсор стрілянини горілка Немирів
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05.04.2026 11:24 Ответить

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