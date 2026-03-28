Поліція затримала озброєного чоловіка в Одесі: він здійснив кілька пострілів, пролунав вибух. ФОТО

Поліція затримала озброєного чоловіка в Одесі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Перші деталі

Як зазначається, сьогодні до поліції надійшло повідомлення про чоловіка, який перебуває на вулиці Архітекторська з предметами, схожими на зброю.

За попередньою інформацією, у нього в руках граната та вогнепальна зброя. Він здійснив кілька пострілів угору, а також пролунав вибух. Попередньо, потерпілих немає.

Також дивіться: Стрілянина в Одесі: двоє патрульних у вкрай важкому стані. ВIДЕО

Фігуранта затримано

На місці працюють патрульні поліцейські, спецпризначенці підрозділу КОРД та батальйону поліції особливого призначення, а також інші екстрені служби. Фігуранта затримано.







Територію події обмежено, правоохоронці забезпечують безпеку громадян. Поліція закликає не наближатися до місця події.

Також читайте: Чоловік, який стріляв у патрульних в Одесі, загинув під час затримання (оновлено). ФОТОрепортаж