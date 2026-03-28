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Поліція затримала озброєного чоловіка в Одесі: він здійснив кілька пострілів, пролунав вибух. ФОТО
Поліція затримала озброєного чоловіка в Одесі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
Перші деталі
Як зазначається, сьогодні до поліції надійшло повідомлення про чоловіка, який перебуває на вулиці Архітекторська з предметами, схожими на зброю.
За попередньою інформацією, у нього в руках граната та вогнепальна зброя. Він здійснив кілька пострілів угору, а також пролунав вибух. Попередньо, потерпілих немає.
Фігуранта затримано
На місці працюють патрульні поліцейські, спецпризначенці підрозділу КОРД та батальйону поліції особливого призначення, а також інші екстрені служби. Фігуранта затримано.
Територію події обмежено, правоохоронці забезпечують безпеку громадян. Поліція закликає не наближатися до місця події.
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дезертира-робін гуда.
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