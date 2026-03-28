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Новини Фото Стрілянина в Одесі
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Поліція затримала озброєного чоловіка в Одесі: він здійснив кілька пострілів, пролунав вибух. ФОТО

Поліція затримала озброєного чоловіка в Одесі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

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Перші деталі

Як зазначається, сьогодні до поліції надійшло повідомлення про чоловіка, який перебуває на вулиці Архітекторська з предметами, схожими на зброю.

За попередньою інформацією, у нього в руках граната та вогнепальна зброя. Він здійснив кілька пострілів угору, а також пролунав вибух. Попередньо, потерпілих немає.

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Фігуранта затримано

На місці працюють патрульні поліцейські, спецпризначенці підрозділу КОРД та батальйону поліції особливого призначення, а також інші екстрені служби. Фігуранта затримано.

затримання в Одесі
затримання в Одесі
затримання в Одесі

Територію події обмежено, правоохоронці забезпечують безпеку громадян. Поліція закликає не наближатися до місця події.

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Автор: 

Одеса (5886) Одеська область (4175) Нацполіція (15828) стрілянина (1934) Одеський район (685)
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Топ коментарі
+8
В даному випадку бикував скоріш за все ухилєс! А ти мабуть хочеш щоб не поліція наводила лад, а якісь озброєні холопи?
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28.03.2026 13:35 Відповісти
+7
зараз вилізуть якісь адвокати
дезертира-робін гуда.

Одеса останнім часом перетворилась на Шервудський ліс

.
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28.03.2026 13:10 Відповісти
+3
А чому він живий ? Іде війна,а ворог зі зброєю,то що роблятьз ним---знищують .
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28.03.2026 13:45 Відповісти

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