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Новости Фото Стрельба в Одессе
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Полиция задержала вооруженного мужчину в Одессе: он произвел несколько выстрелов, раздался взрыв. ФОТО

Полиция задержала вооруженного мужчину в Одессе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

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Первые подробности

Как отмечается, сегодня в полицию поступило сообщение о мужчине, который находится на улице Архитекторской с предметами, похожими на оружие.

По предварительной информации, у него в руках граната и огнестрельное оружие. Он произвел несколько выстрелов вверх, а также раздался взрыв. Предварительно, пострадавших нет.

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Фигурант задержан

На месте работают патрульные полицейские, спецназовцы подразделения КОРД и батальона полиции особого назначения, а также другие экстренные службы. Фигурант задержан.

задержание в Одессе
задержание в Одессе
задержание в Одессе

Территория происшествия оцеплена, правоохранители обеспечивают безопасность граждан. Полиция призывает не приближаться к месту происшествия.

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Автор: 

Одесса (8171) Одесская область (4428) Нацполиция (17048) стрельба (3354) Одесский район (658)
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Топ комментарии
+8
В даному випадку бикував скоріш за все ухилєс! А ти мабуть хочеш щоб не поліція наводила лад, а якісь озброєні холопи?
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28.03.2026 13:35 Ответить
+7
зараз вилізуть якісь адвокати
дезертира-робін гуда.

Одеса останнім часом перетворилась на Шервудський ліс

.
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28.03.2026 13:10 Ответить
+3
А чому він живий ? Іде війна,а ворог зі зброєю,то що роблятьз ним---знищують .
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28.03.2026 13:45 Ответить

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