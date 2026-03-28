Полиция задержала вооруженного мужчину в Одессе: он произвел несколько выстрелов, раздался взрыв. ФОТО
Полиция задержала вооруженного мужчину в Одессе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
Первые подробности
Как отмечается, сегодня в полицию поступило сообщение о мужчине, который находится на улице Архитекторской с предметами, похожими на оружие.
По предварительной информации, у него в руках граната и огнестрельное оружие. Он произвел несколько выстрелов вверх, а также раздался взрыв. Предварительно, пострадавших нет.
Фигурант задержан
На месте работают патрульные полицейские, спецназовцы подразделения КОРД и батальона полиции особого назначения, а также другие экстренные службы. Фигурант задержан.
Территория происшествия оцеплена, правоохранители обеспечивают безопасность граждан. Полиция призывает не приближаться к месту происшествия.
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