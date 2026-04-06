Девушка устроила стрельбу на площади в Луцке: пуля разбила окно троллейбуса. ВИДЕО
В центре Луцка на Театральной площади молодая девушка хаотично стреляла вокруг, в результате чего одна из пуль попала в троллейбус во время посадки пассажиров.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Facebook Департамент муниципальной охраны Луцкого горсовета.
- В Луцке, на Театральной площади, молодая девушка устроила своеобразный "тир", хаотично стреляя вокруг.
- В результате одна из пуль попала в троллейбус, который как раз осуществлял посадку и высадку пассажиров на остановке общественного транспорта. Ударом было повреждено окно транспортного средства.
Обошлось без пострадавших
К счастью, обошлось без пострадавших - пассажиры и водитель не получили травм.
Правоохранители уже отреагировали на происшествие, по данному факту зарегистрировано производство, продолжаются следственные действия.
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Шкода що вона собі чи йому в коліно не стрельнула.
Може б тоді в їх порожні макітри щось дійшло.😒