Девушка устроила стрельбу на площади в Луцке: пуля разбила окно троллейбуса. ВИДЕО

В центре Луцка на Театральной площади молодая девушка хаотично стреляла вокруг, в результате чего одна из пуль попала в троллейбус во время посадки пассажиров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Facebook Департамент муниципальной охраны Луцкого горсовета.

В Луцке, на Театральной площади, молодая девушка устроила своеобразный "тир", хаотично стреляя вокруг.

В результате одна из пуль попала в троллейбус, который как раз осуществлял посадку и высадку пассажиров на остановке общественного транспорта. Ударом было повреждено окно транспортного средства.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мужчина устроил стрельбу во время конфликта в Киеве: стрелок задержан, - полиция. ФОТО

Обошлось без пострадавших

К счастью, обошлось без пострадавших - пассажиры и водитель не получили травм.

Правоохранители уже отреагировали на происшествие, по данному факту зарегистрировано производство, продолжаются следственные действия.

Смотрите: Полиция задержала вооруженного мужчину в Одессе: он произвел несколько выстрелов, раздался взрыв. ФОТО