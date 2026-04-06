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Девушка устроила стрельбу на площади в Луцке: пуля разбила окно троллейбуса. ВИДЕО

В центре Луцка на Театральной площади молодая девушка хаотично стреляла вокруг, в результате чего одна из пуль попала в троллейбус во время посадки пассажиров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Facebook Департамент муниципальной охраны Луцкого горсовета.

  • В Луцке, на Театральной площади, молодая девушка устроила своеобразный "тир", хаотично стреляя вокруг.
  • В результате одна из пуль попала в троллейбус, который как раз осуществлял посадку и высадку пассажиров на остановке общественного транспорта. Ударом было повреждено окно транспортного средства.

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Обошлось без пострадавших

К счастью, обошлось без пострадавших - пассажиры и водитель не получили травм.

Правоохранители уже отреагировали на происшествие, по данному факту зарегистрировано производство, продолжаются следственные действия.

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Автор: 

Луцк (612) стрельба (3354) троллейбус (19) Волынская область (1108) Луцкий район (58)
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Топ комментарии
+22
Що - "трійця обдовбаних"? Наскільки "обкурилися дівка з хлопцем, на лаві, не видно... Але "тіло в чорному", яке коло них крутиться - точно не "в адекваті"...
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06.04.2026 18:36 Ответить
+12
Курнули і добре взяло
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06.04.2026 18:35 Ответить
+11
Пістолет тій дурепі до рук дав такий самий недорозвинений імбецил.
Шкода що вона собі чи йому в коліно не стрельнула.
Може б тоді в їх порожні макітри щось дійшло.😒
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06.04.2026 18:41 Ответить

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