Полиция квалифицирует стрельбу в школе на Закарпатье как теракт: подросток мог действовать под угрозами неизвестных лиц из онлайн-игры

Полиция расследует стрельбу в учебном заведении города Чоп Закарпатской области как террористический акт.

Об этом говорится в сообщении полиции Закарпатской области, сообщает Цензор.НЕТ.

Стрелка задержали

"Сегодня утром 15-летний ученик во время пребывания в учебном заведении произвел несколько выстрелов из пистолета, в результате чего ранил одноклассника. Пострадавшему оказана медицинская помощь, угрозы его жизни и здоровью нет, а стрелка, который скрылся после содеянного, за считанные минуты задержали патрульные полицейские", - говорится в сообщении.

Впоследствии следователи задержали несовершеннолетнего.

Подросток мог действовать под психологическим давлением

По предварительным данным правоохранителей, подросток мог действовать под влиянием и психологическим давлением неустановленных лиц, с которыми контактировал через один из мессенджеров, а познакомился через онлайн-игру.

В частности, парень рассказал о получении угроз нанесения вреда его близким в случае невыполнения выдвинутых требований.

Также установлено, что использованный пистолет является шумовым, переделанным под огнестрельное оружие.

Расследование продолжается

В настоящее время продолжаются следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства происшествия и лица, причастные к его организации. Полиция также проверяет каналы коммуникации, через которые осуществлялось воздействие на несовершеннолетнего.

Событие квалифицировано по ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины - террористический акт.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что утром 16 апреля в Закарпатской области ученик девятого класса устроил стрельбу в учебном заведении.

