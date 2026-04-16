Полиция квалифицирует стрельбу в школе на Закарпатье как теракт: подросток мог действовать под угрозами неизвестных лиц из онлайн-игры

Стрельба в лицее Чопа: полиция квалифицировала действия 15-летнего ученика как террористический акт

Полиция расследует стрельбу в учебном заведении города Чоп Закарпатской области как террористический акт.

Об этом говорится в сообщении полиции Закарпатской области, сообщает Цензор.НЕТ.

Стрелка задержали 

"Сегодня утром 15-летний ученик во время пребывания в учебном заведении произвел несколько выстрелов из пистолета, в результате чего ранил одноклассника. Пострадавшему оказана медицинская помощь, угрозы его жизни и здоровью нет, а стрелка, который скрылся после содеянного, за считанные минуты задержали патрульные полицейские", - говорится в сообщении.

Впоследствии следователи задержали несовершеннолетнего. 

Подросток мог действовать под психологическим давлением 

По предварительным данным правоохранителей, подросток мог действовать под влиянием и психологическим давлением неустановленных лиц, с которыми контактировал через один из мессенджеров, а познакомился через онлайн-игру.

В частности, парень рассказал о получении угроз нанесения вреда его близким в случае невыполнения выдвинутых требований.

Также установлено, что использованный пистолет является шумовым, переделанным под огнестрельное оружие.

Расследование продолжается

В настоящее время продолжаются следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства происшествия и лица, причастные к его организации. Полиция также проверяет каналы коммуникации, через которые осуществлялось воздействие на несовершеннолетнего.

Событие квалифицировано по ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины - террористический акт.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что утром 16 апреля в Закарпатской области ученик девятого класса устроил стрельбу в учебном заведении.

Загрався пацан
16.04.2026 22:00 Ответить
чувак подивився на дії ТЦК і рішив, шо йому все можна і йому за це нічого не буде
16.04.2026 22:06 Ответить
колись же були часи, коли хтось за німців грав, а хтось за наших.

діти все відчувають.
16.04.2026 22:08 Ответить
Стрілянину ТЦК хтось десь колись кваліфікував ?
16.04.2026 22:05 Ответить
Адвокат начал отмазывать. Кто папаша у этого ганфайтера интересно?
16.04.2026 22:14 Ответить
І які вимоги "терориста"?? Підняти відсоток розкритих "терористичних" актів у місцевому СБУ??
16.04.2026 22:17 Ответить
Снікерс і банка РедБулл
16.04.2026 22:28 Ответить
Ну всё, влетел пацан, теперь к теракту ещё и убийство Кенеди прицепят...
16.04.2026 22:20 Ответить
 
 