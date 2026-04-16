Поліція кваліфікує стрілянину в школі на Закарпатті як теракт: підліток міг діяти під погрозами невідомих осіб з онлайн-гри

Поліція розслідує стрілянину в навчальному закладі міста Чоп Закарпатської області як терористичний акт.

Про це йдеться у повідомленні поліції Закарпатської області, інформує Цензор.НЕТ.

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Стрілка затримали

"Сьогодні вранці 15-річний учень під час перебування у навчальному закладі здійснив кілька пострілів із пістолета, внаслідок чого поранив однокласника. Потерпілому надано медичну допомогу, загрози його життю та здоров’ю немає, а стрільця, який втікав після скоєного, за лічені хвилини зупинили патрульні поліцейські", - сказано в повідомленні.

Надалі слідчі затримали неповнолітнього.

Підліток міг діяти під психологічним тиском

За попередніми даними правоохоронців, підліток міг діяти під впливом та психологічним тиском невстановлених осіб, з якими контактував через один із месенджерів, а познайомився через онлайн-гру.

Зокрема, хлопець розповів про отримання погроз щодо заподіяння шкоди його близьким у разі невиконання висунутих вимог.

Також встановлено, що використаний пістолет є шумовим, переробленим під вогнепальну зброю.

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Слідство триває

Наразі тривають слідчі дії. Встановлюються всі обставини події та особи, причетні до її організації. Поліція також перевіряє канали комунікації, через які здійснювався вплив на неповнолітнього.

Подію кваліфіковано за ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України — терористичний акт.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що вранці 16 квітня у Закарпатській області учень дев’ятого класу влаштував стрілянину в навчальному закладі.

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