Теракт стався у Броварах на Київщині: поранено чоловіка, підозрюваних затримано

У Броварах на Київщині стався теракт, внаслідок чого поранення дістав чоловік.

Про це пише Суспільне із посиланням на дані поліції, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

В обласній поліції заявили, що вибух стався у приватному секторі.

Відомо, що підозрюваних вже затримали.

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