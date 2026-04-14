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Новини Теракти в Україні
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Теракт стався у Броварах на Київщині: поранено чоловіка, підозрюваних затримано

Теракт стався у Броварах: що відомо та чи є постраждалі?

У Броварах на Київщині стався теракт, внаслідок чого поранення дістав чоловік.

Про це пише Суспільне із посиланням на дані поліції, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

В обласній поліції заявили, що вибух стався у приватному секторі.

Відомо, що підозрюваних вже затримали.

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Бровари (297) Київська область (4724) теракт (1181) Броварський район (87)
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