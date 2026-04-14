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Теракт стався у Броварах на Київщині: поранено чоловіка, підозрюваних затримано
У Броварах на Київщині стався теракт, внаслідок чого поранення дістав чоловік.
Про це пише Суспільне із посиланням на дані поліції, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
В обласній поліції заявили, що вибух стався у приватному секторі.
Відомо, що підозрюваних вже затримали.
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