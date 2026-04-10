На Дніпропетровщині судитимуть жінку та військового СЗЧ за підготовку теракту. ФОТО
У Дніпропетровській області правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо жінки та військовослужбовця, які готували теракт.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує спецпрокуратура Східного регіону.
Як готували вибух
За даними слідства, жінка встановила контакт із невідомою особою через Telegram і отримала завдання виготовити саморобний вибуховий пристрій.
За виконання їй пообіцяли винагороду у розмірі 600 доларів.
До реалізації плану вона залучила знайомого військовослужбовця, який перебував у статусі СЗЧ.
Разом вони придбали необхідні матеріали та отримали інструкції зі створення вибухівки. Після цього почали виготовлення пристрою на території області.
Втім, завершити підготовку їм не вдалося – правоохоронці затримали їх до реалізації плану.
Наразі обидва обвинувачені перебувають під вартою. Їм загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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