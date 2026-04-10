На Дніпропетровщині судитимуть жінку та військового СЗЧ за підготовку теракту. ФОТО

У Дніпропетровській області правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо жінки та військовослужбовця, які готували теракт.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує спецпрокуратура Східного регіону.

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Як готували вибух

За даними слідства, жінка встановила контакт із невідомою особою через Telegram і отримала завдання виготовити саморобний вибуховий пристрій.

За виконання їй пообіцяли винагороду у розмірі 600 доларів.

До реалізації плану вона залучила знайомого військовослужбовця, який перебував у статусі СЗЧ.

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Разом вони придбали необхідні матеріали та отримали інструкції зі створення вибухівки. Після цього почали виготовлення пристрою на території області.

Втім, завершити підготовку їм не вдалося – правоохоронці затримали їх до реалізації плану.

Наразі обидва обвинувачені перебувають під вартою. Їм загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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