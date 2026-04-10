На Днепропетровщине будут судить женщину и военнослужащего в СОЧ за подготовку теракта. ФОТО
В Днепропетровской области правоохранители направили в суд обвинительное заключение в отношении женщины и военнослужащего, которые готовили теракт.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует спецпрокуратура Восточного региона.
Как готовили взрыв
По данным следствия, женщина установила контакт с неизвестным лицом через Telegram и получила задание изготовить самодельное взрывное устройство.
За выполнение ей пообещали вознаграждение в размере 600 долларов.
К реализации плана она привлекла знакомого военнослужащего, который находился в статусе СОЧ.
Вместе они приобрели необходимые материалы и получили инструкции по изготовлению взрывчатки. После этого приступили к изготовлению устройства на территории области.
Впрочем, завершить подготовку им не удалось – правоохранители задержали их до реализации плана.
В настоящее время оба обвиняемых находятся под стражей. Им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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