На Днепропетровщине будут судить женщину и военнослужащего в СОЧ за подготовку теракта. ФОТО

В Днепропетровской области правоохранители направили в суд обвинительное заключение в отношении женщины и военнослужащего, которые готовили теракт.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует спецпрокуратура Восточного региона.

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Как готовили взрыв

По данным следствия, женщина установила контакт с неизвестным лицом через Telegram и получила задание изготовить самодельное взрывное устройство.

За выполнение ей пообещали вознаграждение в размере 600 долларов.

К реализации плана она привлекла знакомого военнослужащего, который находился в статусе СОЧ.

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Вместе они приобрели необходимые материалы и получили инструкции по изготовлению взрывчатки. После этого приступили к изготовлению устройства на территории области.

Впрочем, завершить подготовку им не удалось – правоохранители задержали их до реализации плана.

В настоящее время оба обвиняемых находятся под стражей. Им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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