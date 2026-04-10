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Новости Фото Теракты в Украине
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На Днепропетровщине будут судить женщину и военнослужащего в СОЧ за подготовку теракта. ФОТО

В Днепропетровской области правоохранители направили в суд обвинительное заключение в отношении женщины и военнослужащего, которые готовили теракт.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует спецпрокуратура Восточного региона.

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Как готовили взрыв

По данным следствия, женщина установила контакт с неизвестным лицом через Telegram и получила задание изготовить самодельное взрывное устройство.

За выполнение ей пообещали вознаграждение в размере 600 долларов.

К реализации плана она привлекла знакомого военнослужащего, который находился в статусе СОЧ.

Читайте: Пара наркозависимых готовила теракт в Харькове по заказу РФ: их задержали, - СБУ. ФОТОрепортаж

Будут судить женщину и военнослужащего в СЗЧ, которые готовили теракт в Днепропетровской области
Будут судить женщину и военнослужащего в СЗЧ, которые готовили теракт в Днепропетровской области
Будут судить женщину и военнослужащего в СЗЧ, которые готовили теракт в Днепропетровской области

Вместе они приобрели необходимые материалы и получили инструкции по изготовлению взрывчатки. После этого приступили к изготовлению устройства на территории области.

Впрочем, завершить подготовку им не удалось – правоохранители задержали их до реализации плана.

В настоящее время оба обвиняемых находятся под стражей. Им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СБУ сорвала теракт в Одессе: агент РФ пыталась взорвать фуру с энергооборудованием. ФОТО

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теракт (2445) СОЧ (190) Днепропетровская область (5432)
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Топ комментарии
+2
"...судитимуть жінку та військового СЗЧ." Джерело: https://censor.net/ua/p3609905
В Україні з'явився новий род військ - "СЗЧ".
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10.04.2026 18:49 Ответить
+2
Не. Просто, на допросе, выяснилось что, после теракта он собирался вернуться в часть. А поэтому ни о каком дезертирстве не может быть речи
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10.04.2026 19:31 Ответить
+1
Але телеграм ми не закриєм ні ні ні, хай плебси взриваються
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10.04.2026 18:59 Ответить

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