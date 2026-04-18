Неизвестный открыл стрельбу по людям в Киеве: есть погибшие и раненые, среди пострадавших - ребенок (обновлено)
В Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям.
Об этом сообщили в полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.
Полиция проводит спецоперацию
Как отмечается, полиция проводит спецоперацию по задержанию преступника.
Жертвы стрельбы
По предварительной информации, один человек погиб, есть раненые. Количество пострадавших уточняется.
На место происшествия направлены наряды полиции и спецназ КОРД.
В полиции добавили, что информация будет обновляться.
Обновление
Как сообщил городской голова Виталий Кличко, вследствие стрельбы есть раненые и несколько погибших. Среди раненых на улице в Голосеевском районе – ребенок. Его медики транспортируют в больницу.
Взрослых раненых осматривают и оказывающих помощь на месте.
Спецоперация по задержанию мужчины, устроившего стрельбу, и который сейчас находится в помещении супермаркета, продолжается.
По предварительной информации, в супермаркете тоже раздаются выстрелы.
Кличко добавил, что, по информации медиков, сейчас в Голосеевском районе двое погибших.
В больницы столицы госпитализировали пятерых раненых вследствие стрельбы на улице.
Среди них один ребенок, а также охранник супермаркета, куда ворвался и где сейчас находится стрелок.
Операция по его задержанию продолжается.
По информации медиков, по состоянию на 18:17 – уже 10 госпитализированных (в частности, один ребенок).
В соцсетях появилось видео из супермаркета, где находится стрелок.
В 18.12 министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что стрелка в Киеве ликвидировали во время задержания.
"Спецназовцы КОРДа Нацполиции провели штурм магазина, где находился злоумышленник. Тот захватил в заложники людей и стрелял в полицейских во время задержания. Перед этим с ним пытались сконтактировать переговорщики. Число жертв нападающего уточняется. Есть погибшие и раненые", - сообщил Клименко.
Починаю вже спостерігати картину маслом. Народ вилазить з корчів з РЕБами в магазин за хлєбушком - шорти з пальмами, майки і.... кобура набедренна.
Цивільні аж страшно ))
Сам такий..