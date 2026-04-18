Неизвестный открыл стрельбу по людям в Киеве: есть погибшие и раненые, среди пострадавших - ребенок (обновлено)

В Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям.

Об этом сообщили в полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, полиция проводит спецоперацию по задержанию преступника.

Читайте также: Стрельба в школе на Закарпатье: 15-летнему юноше сообщили о подозрении

По предварительной информации, один человек погиб, есть раненые. Количество пострадавших уточняется.



На место происшествия направлены наряды полиции и спецназ КОРД.



В полиции добавили, что информация будет обновляться.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Девушка устроила стрельбу на площади в Луцке: пуля разбила окно троллейбуса. ВИДЕО

Обновление

Как сообщил городской голова Виталий Кличко, вследствие стрельбы есть раненые и несколько погибших. Среди раненых на улице в Голосеевском районе – ребенок. Его медики транспортируют в больницу.

Взрослых раненых осматривают и оказывающих помощь на месте.

Спецоперация по задержанию мужчины, устроившего стрельбу, и который сейчас находится в помещении супермаркета, продолжается.

По предварительной информации, в супермаркете тоже раздаются выстрелы.

Кличко добавил, что, по информации медиков, сейчас в Голосеевском районе двое погибших.

В больницы столицы госпитализировали пятерых раненых вследствие стрельбы на улице.

Среди них один ребенок, а также охранник супермаркета, куда ворвался и где сейчас находится стрелок.

Операция по его задержанию продолжается.

По информации медиков, по состоянию на 18:17 – уже 10 госпитализированных (в частности, один ребенок).

В соцсетях появилось видео из супермаркета, где находится стрелок.

В 18.12 министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что стрелка в Киеве ликвидировали во время задержания.

"Спецназовцы КОРДа Нацполиции провели штурм магазина, где находился злоумышленник. Тот захватил в заложники людей и стрелял в полицейских во время задержания. Перед этим с ним пытались сконтактировать переговорщики. Число жертв нападающего уточняется. Есть погибшие и раненые", - сообщил Клименко.