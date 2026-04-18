Мужчина, устроивший стрельбу в Киеве, уроженец РФ Васильченков Дмитрий, - источники

Мужчина, устроивший стрельбу в Голосеевском районе Киева, родился в Москве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.

Его имя – Васильченков Дмитрий Васильевич. Дата рождения – 21.04.1968 года.

Место рождения: РФ, Москва.

Текущая регистрация: Украина г. Киев, ул. Демеевская.

Напомним, что 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям. После чего он ворвался в супермаркет и взял заложников.

Его ликвидировали при задержании.

