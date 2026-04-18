Мужчина, устроивший стрельбу в Киеве, уроженец РФ Васильченков Дмитрий, - источники

Мужчина, устроивший стрельбу в Голосеевском районе Киева, родился в Москве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.

Его имя – Васильченков Дмитрий Васильевич. Дата рождения – 21.04.1968 года.

Место рождения: РФ, Москва.

Текущая регистрация: Украина г. Киев, ул. Демеевская.

Напомним, что 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям. После чего он ворвался в супермаркет и взял заложников.

Его ликвидировали при задержании.

Топ комментарии
А хто сумнівався уродженець москви житель Донбасу хоче тут "русский мир " а йому заважають.
18.04.2026 18:44 Ответить
Не хотів українського прізвища. "В" доліпив
18.04.2026 18:46 Ответить
Покажіть як вбили цю нелюдь- дайте хоч трошки порадіти
18.04.2026 18:46 Ответить
А хто сумнівався уродженець москви житель Донбасу хоче тут "русский мир " а йому заважають.
18.04.2026 18:44 Ответить
Я сумніваюся. 1968 рік.
Може він у тій Москві прожив тільки частину дитинства.
18.04.2026 19:02 Ответить
Стрілець фігурував у російських пабліках, де прямо пише про донати на так звану «сво» рф, - журналіст Глагола.
18.04.2026 19:04 Ответить
І це через те, у якому роддомі він народився?
18.04.2026 19:06 Ответить
Вполне возможно, что его отец был москвичем, военнослужащим.
Служил на заключительном этапе в Украине и, перед выходом на пенсию, выбрал местом жительства Донецк.
18.04.2026 19:08 Ответить
Щось таке.
Наприклад при виборі між якимось Урюпінськом та Бахмутом вибір був би очевидним.
18.04.2026 19:11 Ответить
Певен - кацапи вже зробили скрін твого коменту - і будуть його використовувати . Він на 100% підтверджує їхню пропаганду !
18.04.2026 19:06 Ответить
Мені пофіг що там кацапи думають це варвари ,це вороги .
18.04.2026 19:09 Ответить
Не хотів українського прізвища. "В" доліпив
18.04.2026 18:46 Ответить
Покажіть як вбили цю нелюдь- дайте хоч трошки порадіти
18.04.2026 18:46 Ответить
Нема чого радіти. Цієї сарани аж 140 мільйонів.
18.04.2026 18:47 Ответить
І шо...а шо роблять тисячи мусорів?гандони блд.....
18.04.2026 18:47 Ответить
Скільки мусорів, по твоєму, повинні чергувати в супермаркеті площею 5000 м² ?
18.04.2026 19:04 Ответить
Всіх хто не народився в Україні - на детектор брехні і фільтрацію. А по результатах висилка на раїсю з позбавленням громадянства
18.04.2026 18:47 Ответить
Анатолій Усиченко #552010 казахі, вірмени, грузини та інші ?
чим ти краще за русню ?
18.04.2026 18:50 Ответить
Хоча б тим що за цю землю воював, на відміну від тебе, захисник кацапів.
18.04.2026 18:53 Ответить
Анатолій Усиченко #552010 ти телепень де я захищаю кацапів ?
18.04.2026 19:04 Ответить
Щеб профільтрував би тих чиї батьки були переселені у наші місця з часів Голодомору і депортації киримли.
18.04.2026 18:50 Ответить
Ваших батьків з України насильно не висиляли? Не були розстріляні? Не пройшли через жахіття ГУЛАГу? Вони співпрацювали із режимом? Їх дітей, тобто Вас, теж на перевірку через детектор брехні та фільтрацію.
18.04.2026 19:04 Ответить
Як мінімум, варто було б перевіряти тих не народжених в Україні, хто має дозволи на зброю і за потреби скасовувати ці дозволи та вилучати зброю...
18.04.2026 18:57 Ответить
Для чого "висилка"? Щоб отримать ВМОТИВОВАНИХ солдат, проти себе? Адже їх вишлють, і вони приїдуть туди "голодранцями". А там їх поставлять перед фактом - здихать з голоду, без засобів існування, і йти красти, чи грабувать , і тебе посадять в тюрму, або йти на контракт. Як ти думаєш, ЩО виберуть вислані люди, озлоблені цією висилкою?
18.04.2026 19:00 Ответить
Цікаво у скілтки разів одразу зменшиться населення України.
18.04.2026 19:03 Ответить
Не діждався "визволителів" і перейшов у наступ.
18.04.2026 18:50 Ответить
Одне ***** будинки підривало коли вирішило що це йому потрібно для утримання влади , інше гундосе ***** вбиває українців, щоб узаконити масові розстріли українців , також для збереження своєї диктатури, вівцям свої казки розповідайте.
18.04.2026 18:52 Ответить
Так відкрийте кордони для таких хто не хоче воювати і жити в Україні, дайте їм виїхати з країни, позбавляйте громадянства на виїзді і права у майбутньому повернення на територію України, він не вважав себе українцем і не міг покинути Україну бо мав український паспорт і був воєнно зобов'язаним... питання, ***** нам такі українські громадяни, нехай ******** нахера без права на повернення...
18.04.2026 18:53 Ответить
Кордони відкриті, йолопе. Закрити тільки комфортний проїзд. І ніхто особу без громадянства не впустить до своєї країни- що з ними робити? Ковбасу?
18.04.2026 19:05 Ответить
Мог бы в ОПе работать.
18.04.2026 18:54 Ответить
з 2019 в черзі стояв, нерви не витримали!
18.04.2026 19:05 Ответить
Мабуть не зміг розсмішити смішного.

Бо ЗЄ зазвичай ватну падаль працевлаштовує поза чергою.
18.04.2026 19:08 Ответить
пішуть що це він

18.04.2026 19:00 Ответить
Окрім проживання в Бахмуті, він мешкав у Рязані та мав рахунки в російських «Сбербанку» та «Альфа-Банку» протягом 2022-2023 років. Також встановлено, що у 2016 році він тричі перетинав кордон із РФ, а станом на 2023 рік значився в офіційній базі московського Департаменту охорони здоров'я.
18.04.2026 19:03 Ответить
18.04.2026 19:05 Ответить
Кажуть, що він був присутній у роспабліках, де прямо писав про донати на "сво" рф.
18.04.2026 19:06 Ответить
****** каzапська нечисть.
18.04.2026 19:01 Ответить
Донецька.
18.04.2026 19:05 Ответить
У мене тато теж народився в московській області ще при совку, ну то й що з того??? Ще в дитинсті він за батьками повернувся в Україну, завжди мали проукраїнську позицію.
18.04.2026 19:06 Ответить
Дякуємо СБУ
18.04.2026 19:10 Ответить
А прізвище Васильченко ВВВВВ
Скацапчений українець. Тому і раджу всім рускоязикім українізовуватись, щоб не захворіти на сказ і не стати російською хвойдою чи потворою.
18.04.2026 19:10 Ответить
 
 