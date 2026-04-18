Зеленский о стрельбе в Киеве: 5 погибших, 10 госпитализированных, 4 заложника спасены

Вследствие перестрелки в Голосеевском районе Киева погибли 5 человек, ещё 10 госпитализированы, четверо заложников спасены.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что министр внутренних дел Украины Игорь Клименко доложил о ликвидации в Киеве нападавшего, открывшего огонь по мирным людям. Все обстоятельства выясняются. На данный момент известно о 5 погибших. Мои соболезнования родным и близким. На данный момент 10 человек госпитализированы с ранениями и травмами. Всем оказывается необходимая помощь. Четырех заложников удалось спасти", — рассказал глава государства.

"Рассчитываем на оперативное расследование. Работают следователи Национальной полиции и Службы безопасности Украины. Поручил министру внутренних дел и главе Национальной полиции Украины предоставить обществу всю проверенную информацию по этому делу", — заявил президент.