РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9954 посетителя онлайн
Новости
2 312 15

Зеленский о стрельбе в Киеве: 5 погибших, 10 госпитализированных, 4 заложника спасены

Стрельба в Киеве

Вследствие перестрелки в Голосеевском районе Киева погибли 5 человек, ещё 10 госпитализированы, четверо заложников спасены.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Только что министр внутренних дел Украины Игорь Клименко доложил о ликвидации в Киеве нападавшего, открывшего огонь по мирным людям. Все обстоятельства выясняются. На данный момент известно о 5 погибших. Мои соболезнования родным и близким. На данный момент 10 человек госпитализированы с ранениями и травмами. Всем оказывается необходимая помощь. Четырех заложников удалось спасти", — рассказал глава государства.

"Рассчитываем на оперативное расследование. Работают следователи Национальной полиции и Службы безопасности Украины. Поручил министру внутренних дел и главе Национальной полиции Украины предоставить обществу всю проверенную информацию по этому делу", — заявил президент. 

Автор: 

Зеленский Владимир (23978) Киев (26182) стрельба (3259)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
А скільки шкоди щоденно приносить Україні сам зільонький ?
показать весь комментарий
18.04.2026 18:53 Ответить
+1
Луцький терорист був не таким крутим....
показать весь комментарий
18.04.2026 18:51 Ответить
+1
Так відкрийте кордони для таких хто не хоче воювати і жити в Україні, дайте їм виїхати з країни, позбавляйте громадянства на виїзді і права у майбутньому повернення на територію України, він не вважав себе українцем і не міг покинути Україну бо мав український паспорт і був воєнно зобов'язаним... питання, ***** нам такі українські громадяни, нехай ******** нахера без права на повернення...
показать весь комментарий
18.04.2026 18:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Луцький терорист був не таким крутим....
показать весь комментарий
18.04.2026 18:51 Ответить
А скільки шкоди щоденно приносить Україні сам зільонький ?
показать весь комментарий
18.04.2026 18:53 Ответить
Так відкрийте кордони для таких хто не хоче воювати і жити в Україні, дайте їм виїхати з країни, позбавляйте громадянства на виїзді і права у майбутньому повернення на територію України, він не вважав себе українцем і не міг покинути Україну бо мав український паспорт і був воєнно зобов'язаним... питання, ***** нам такі українські громадяни, нехай ******** нахера без права на повернення...
показать весь комментарий
18.04.2026 18:55 Ответить
... дайте їм виїхати з країни, позбавляйте громадянства на виїзді і права у майбутньому повернення на територію України, він не вважав себе українцем...
це ви про найзеленого?
показать весь комментарий
18.04.2026 19:00 Ответить
Мусорам кінченним всім героя .

....не забарись зелене непорозуміння...клименко орден...кравченко медаль....суки...
показать весь комментарий
18.04.2026 18:57 Ответить
Чи це не наслідок твоєї антиукраїнської політики де Україна для багатьох стала лише територія для збагачення навіть під час війни.
показать весь комментарий
18.04.2026 18:57 Ответить
Тепер спробуй здогадайся за мотиви.
показать весь комментарий
18.04.2026 18:57 Ответить
Ну як де ж тут без говорячої голови...
показать весь комментарий
18.04.2026 19:00 Ответить
Продовженя дозволу на срану помпу, зайняло, майже місяць!, купа часу, купа нервів, гроші...дякую, зеленський, що дозволяєш громадянам, захищати себе!
показать весь комментарий
18.04.2026 19:02 Ответить
Зе!гніда, звісно ніколи ні чому не винний.
Хто у нас займається антитероризмом?
СБУ?
Чи їм нема коли? Вони таможнє дают добро....
Повна тупорила просрана операція, і тим більше корду!!!!
Чи, хто мені пояснить навіщо зупинятися на бронікє перед витриною, але при цьому, ховатися за броніком?
показать весь комментарий
18.04.2026 19:03 Ответить
показать весь комментарий
18.04.2026 19:04 Ответить
❗️Вбитий терорист підполковник ЗС рф! Таке фото стрільця поширюють в мережі. Також зазначається, що він служив в руснявій ВЧ 30274 і мав подвійне громадянство. Також нелюд донатив на «сво».
показать весь комментарий
18.04.2026 19:05 Ответить
ЗЕ а давайте просто. ПІСЛЯ 2019 РОКУ СТАЛО КРАЩЕ?

Виборці ЗЕ - СТАЛО КРАЩЕ?

- дешевше?
- безпечніше?
- більше і дешевше медицина?

ОТ ЧЕСНО
показать весь комментарий
18.04.2026 19:04 Ответить
Навіть на цієї трагедії пропіарився - все в нього під контролем але вже після того коли трапилася біда.
показать весь комментарий
18.04.2026 19:06 Ответить
Щоб зеля і не прокоментував...
Ще і пофоткатись міг приїхати
показать весь комментарий
18.04.2026 19:08 Ответить
 
 