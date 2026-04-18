Стрелок в Киеве имел зарегистрированное оружие, — Клименко
Мужчина, который стрелял в людей в Киеве и взял заложников в супермаркете, имел при себе зарегистрированный карабин.
Об этом во время общения с журналистами сообщил глава МВД Игорь Клименко, сообщает Цензор.НЕТ.
По словам министра, оружие стрелка было зарегистрировано.
"У него было оружие, это карабин. Он был зарегистрирован, более того, в декабре прошлого года, 25-го года, владелец этого карабина обратился в разрешительную систему с просьбой продлить срок действия разрешения на данное оружие. Поскольку срок истек, он принес медицинскую справку. Следствие установит, кто выдавал, какие органы, какое медицинское учреждение выдавало эту справку. Соответственно написал заявление о продлении пользования данным оружием. Это то, что можно сказать", — сказал Клименко.
Расстреливал людей в упор
По его словам, мужчина 1968 года рождения, предположительно пенсионер, проживал недалеко от места происшествия.
"Он шел по улице, с улицы Демеевской начинал... По ходу он застрелил четырех наших граждан, пятого гражданина, который был заложником, он уже застрелил прямо в магазине", - сказал министр.
Клименко также рассказал, что злоумышленник действовал хаотично:
"Он просто расстреливал людей в упор, подходил и расстреливал. Вы видели видео, которое было выложено... Поэтому шансов выжить у людей было очень мало".
По словам главы МВД, стрелок не выставлял никаких требований, переговорщики общались с ним в течение 40 минут, но после убийства заложника было принято решение о штурме.
"Понимая, что там был ранен человек, мы предлагали занести турникеты, но он не реагировал. Поэтому была дана команда на его ликвидацию, тем более после того, как он застрелил одного заложника", – сказал Клименко.
Стрельба в Киеве
Напомним, что 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям. После чего он ворвался в супермаркет и взял заложников.
Его ликвидировали при задержании.
По последним данным, известно о нескольких погибших и десятерых госпитализированных.
А власник був в курсі ділових відносин його карабіна з МВС?
Потрібно абсолютно всіх «громадян» країни вбивці поселити в окрему резервацію до кінця війни як американці поселили японців під час ІІ-ї світової.
В мене загиблий чоловік був громадянином рф. І що?
У нас он зелені громадяни України...не в громадянстві справа..
Це не РДК, які свою лояльність на фронті доводять, мова йде ПРО ЦИВІЛЬНУ НАРІЗНУ ЗБРОЮ для мутного тіпа, який у Києві жив і добровольцем у РДК не йшов.