Новости Стрельба в Киеве
Стрелок в Киеве имел зарегистрированное оружие, — Клименко

Ликвидированный в Киеве стрелок

Мужчина, который стрелял в людей в Киеве и взял заложников в супермаркете, имел при себе зарегистрированный карабин.

Об этом во время общения с журналистами сообщил глава МВД Игорь Клименко, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам министра, оружие стрелка было зарегистрировано. 

"У него было оружие, это карабин. Он был зарегистрирован, более того, в декабре прошлого года, 25-го года, владелец этого карабина обратился в разрешительную систему с просьбой продлить срок действия разрешения на данное оружие. Поскольку срок истек, он принес медицинскую справку. Следствие установит, кто выдавал, какие органы, какое медицинское учреждение выдавало эту справку. Соответственно написал заявление о продлении пользования данным оружием. Это то, что можно сказать", — сказал Клименко.

Расстреливал людей в упор

По его словам, мужчина 1968 года рождения, предположительно пенсионер, проживал недалеко от места происшествия.

"Он шел по улице, с улицы Демеевской начинал... По ходу он застрелил четырех наших граждан, пятого гражданина, который был заложником, он уже застрелил прямо в магазине", - сказал министр.

Клименко также рассказал, что злоумышленник действовал хаотично:

"Он просто расстреливал людей в упор, подходил и расстреливал. Вы видели видео, которое было выложено... Поэтому шансов выжить у людей было очень мало".

По словам главы МВД, стрелок не выставлял никаких требований, переговорщики общались с ним в течение 40 минут, но после убийства заложника было принято решение о штурме.

"Понимая, что там был ранен человек, мы предлагали занести турникеты, но он не реагировал. Поэтому была дана команда на его ликвидацию, тем более после того, как он застрелил одного заложника", – сказал Клименко.

Стрельба в Киеве

Напомним, что 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям. После чего он ворвался в супермаркет и взял заложников.

Его ликвидировали при задержании.

По последним данным, известно о нескольких погибших и десятерых госпитализированных.

Топ комментарии
Як таке взагалі можливо ? *⚡️Терорист раніше проходив службу в одній із військових частин рф*, - журналіст Глагола. Ймовірно, він міг бути підполковником російської армії, ця інформація перевіряється. Також є дані про подвійне громадянство рф та України. "_Ця особа фігурує у російських пабліках, де прямо пише про донати на так звану «сво» рф_", - зазначає Глагола.
18.04.2026 19:23 Ответить
цей карабін звернувся до дозвільної системи з проханням відстріляти відповідну зброю

А власник був в курсі ділових відносин його карабіна з МВС?
18.04.2026 19:21 Ответить
Тобто москаль, сєпар, має право зареєструвати зброю? А звичайним громадянам - зась?
18.04.2026 19:25 Ответить
😱😱😱😱😱🤮
18.04.2026 19:19 Ответить
цей карабін звернувся до дозвільної системи з проханням відстріляти відповідну зброю

А власник був в курсі ділових відносин його карабіна з МВС?
18.04.2026 19:21 Ответить
Карабін був коханцем МВС.
18.04.2026 19:30 Ответить
Той карабін ще й медичну довідку від когось приніс.
18.04.2026 19:38 Ответить
Клименко - у відставку....! Все інше - то інше!
18.04.2026 19:22 Ответить
Як таке взагалі можливо ? *⚡️Терорист раніше проходив службу в одній із військових частин рф*, - журналіст Глагола. Ймовірно, він міг бути підполковником російської армії, ця інформація перевіряється. Також є дані про подвійне громадянство рф та України. "_Ця особа фігурує у російських пабліках, де прямо пише про донати на так звану «сво» рф_", - зазначає Глагола.
18.04.2026 19:23 Ответить
Мав громадянство кацапівки та легальну зброю. Може йому поліція патрони підносила?
Потрібно абсолютно всіх «громадян» країни вбивці поселити в окрему резервацію до кінця війни як американці поселили японців під час ІІ-ї світової.
18.04.2026 19:24 Ответить
РДК теж??

В мене загиблий чоловік був громадянином рф. І що?

У нас он зелені громадяни України...не в громадянстві справа..
18.04.2026 19:34 Ответить
Гарний кацап-дохлий кацап, ось і все.
18.04.2026 19:51 Ответить
Може і не в громадянстві справа, тут можна дискутувати. АЛЕ якщо людина донедавна служила в рашці (фото вже показали) і дослужилася до підполковника, то мабуть дозвіл на зброю краще не видавати.

Це не РДК, які свою лояльність на фронті доводять, мова йде ПРО ЦИВІЛЬНУ НАРІЗНУ ЗБРОЮ для мутного тіпа, який у Києві жив і добровольцем у РДК не йшов.
18.04.2026 20:16 Ответить
Та Ви пост вище перечитайте. Йдеться зовсім про інше.
18.04.2026 20:18 Ответить
Тобто москаль, сєпар, має право зареєструвати зброю? А звичайним громадянам - зась?
18.04.2026 19:25 Ответить
Тоді звичайні громадяни перестріляють одне одного самі і сєпарам не буде роботи.
18.04.2026 19:31 Ответить
Бінго!! Іпздець, як довго до вас доходить
18.04.2026 19:49 Ответить
У звичайних громадян недостатньо бабла...
18.04.2026 20:05 Ответить
У звичайних громадян недостатньо розуму.Купляють телефони в кредит по 50к коли нормальна помпа чи карабін 20-30.
18.04.2026 20:30 Ответить
Стосовно телефонів згоден. Теж не розумію тих людей які це роблять. Ще можна зрозуміти багатіїв які підтримують там статус якийсь в їхньому колі, а коли гола жопа, а він за останні копійки бере кредит і купує телефон на який йому пів року горбатитись треба і нічого не пити не їсти. Добре коли батьки в тарільці супу не відмовляють та якісь черевики з штаньми куплять
18.04.2026 20:39 Ответить
Бери медичні довідки,дозвіл МВС і купуй зброю.Хто тобі заважає?Он цей псих так і зробив.Зброя не вбиває сама,вбивають люди.
18.04.2026 20:28 Ответить
Шановний у мене декілька одиниць вогнепальної зброї , вся знаходиться на обліку. Відкрию вам великий секрет я не маю відношення до силових структур, і не мільярдер. Тому, не пишіть дурниць! Щоб мати зброю потрібен дозвіл, кошти та бажання.
18.04.2026 20:38 Ответить
Кацапська агентура в Україні має більше прав, чим звичайний громадянин. Країна мрій Зеленського.
18.04.2026 19:27 Ответить
Він був громадянином України і користувався всіма правами.Почитай скільки ловлять українців за диверсії і шпигунство.
18.04.2026 20:33 Ответить
І за кого цей уродженець мацкви голосував у 2019-му?
18.04.2026 19:33 Ответить
Невже за жЮльку?
18.04.2026 20:10 Ответить
Когда в отставку, бездарь?
18.04.2026 19:41 Ответить
Але на Цензорі все одно більшість буде вимагати тотального легалайзу вогнепалу...
18.04.2026 19:50 Ответить
Ви, мабуть, після кожної смертельної ДТП вимагаєте заборони приватного автотранспорту?
18.04.2026 20:29 Ответить
Тішить що ліквідували,а то поїхав би на обмін по найгуманнішій програмі в світі "хачу к сваім",а там був би призначений штурмовиком десь під Покровськ і знову б спробував вбивати(
18.04.2026 19:53 Ответить
А він дійсно уродженець мацкви? Тоді цікаво як під час війни таким персонажам з льоту видають та подовжують дозволи на зброю?
18.04.2026 20:05 Ответить
його ім'я - Васильченков Дмитро Васильович, дата народження - 21.04.1968. Чоловік народився в Москві, має громадянство України. Раніше проживав у Бахмуті Донецької області, згодом - у Голосіївському районі Києва.

18.04.2026 20:07 Ответить
Тобто..ще до ліквідації того стрілка, вже надали інфу шо воно зарегістровано))) Як????Хто?? )))
18.04.2026 20:18 Ответить
Ці реєстри зараз в електронному вигляді.Це раніше були посвідчення власника зброї, архіви паперові,зараз немає.Просто бази даних власників.Встановили особу,в базі видно яка зброя.Сам недавно реєстрував.
18.04.2026 20:38 Ответить
18.04.2026 20:20 Ответить
Міністр---- стрілець мав зареєстровану зброю.... Він мабуть навіть не розуміє що цим визнанням виніс вирок системі, яку очолює!
18.04.2026 20:23 Ответить
не виключено,рашистська дозвільна система в Україні.могла зареєєстувати дозволів на зброю для цілих рашистських терористично- диверсійних груп, які в потрібний момент,по вказівці фсб будуть розхитувати і так розшарпане війною українське суспільство...
18.04.2026 20:27 Ответить
Це якийсь ******....
18.04.2026 20:31 Ответить
 
 