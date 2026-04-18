Стрелок в Киеве имел зарегистрированное оружие, — Клименко

Мужчина, который стрелял в людей в Киеве и взял заложников в супермаркете, имел при себе зарегистрированный карабин.

Об этом во время общения с журналистами сообщил глава МВД Игорь Клименко, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам министра, оружие стрелка было зарегистрировано.

"У него было оружие, это карабин. Он был зарегистрирован, более того, в декабре прошлого года, 25-го года, владелец этого карабина обратился в разрешительную систему с просьбой продлить срок действия разрешения на данное оружие. Поскольку срок истек, он принес медицинскую справку. Следствие установит, кто выдавал, какие органы, какое медицинское учреждение выдавало эту справку. Соответственно написал заявление о продлении пользования данным оружием. Это то, что можно сказать", — сказал Клименко.

Расстреливал людей в упор

По его словам, мужчина 1968 года рождения, предположительно пенсионер, проживал недалеко от места происшествия.

"Он шел по улице, с улицы Демеевской начинал... По ходу он застрелил четырех наших граждан, пятого гражданина, который был заложником, он уже застрелил прямо в магазине", - сказал министр.

Клименко также рассказал, что злоумышленник действовал хаотично:

"Он просто расстреливал людей в упор, подходил и расстреливал. Вы видели видео, которое было выложено... Поэтому шансов выжить у людей было очень мало".

По словам главы МВД, стрелок не выставлял никаких требований, переговорщики общались с ним в течение 40 минут, но после убийства заложника было принято решение о штурме.

"Понимая, что там был ранен человек, мы предлагали занести турникеты, но он не реагировал. Поэтому была дана команда на его ликвидацию, тем более после того, как он застрелил одного заложника", – сказал Клименко.

Стрельба в Киеве

Напомним, что 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям. После чего он ворвался в супермаркет и взял заложников.

Его ликвидировали при задержании.

По последним данным, известно о нескольких погибших и десятерых госпитализированных.

