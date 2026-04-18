Расстрел людей в Киеве квалифицировали как теракт, - Кравченко
По факту расстрела мирных жителей и захвата заложников в Голосеевском районе столицы начато расследование по статье о террористическом акте.
Об этом сообщил генпрокурор Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.
Террористический акт
"По факту расстрела гражданских лиц и захвата заложников в Голосеевском районе столицы начато уголовное производство по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины – террористический акт, повлекший гибель людей", – сообщил он.
Личность стрелка установлена
Установлена личность стрелка – это мужчина 1968 года рождения, который использовал зарегистрированное огнестрельное оружие.
Погибли 6 человек
Кравченко рассказал, что вследствие нападения погибли шесть человек. Среди них – мужчина, который скончался на месте происшествия, и женщина, которая от полученных ранений скончалась в больнице.
"Их сын 2015 года рождения с огнестрельным ранением находится в детском медицинском учреждении, где ему оказывается необходимая помощь", - рассказал генпрокурор.
Едарас старий 🤬🤬🤬. Поясніть як можна при всіх ТЦК/поліції/нацгвардії і ТД. В час війни вільно ходити зі зброєю, навіть не зупиняли і не перевіряли. І в цього удака була не мисливська рушниця одностволка.
Служив до 2004 року в Донецькій області (254-та мотострілецька дивізія, батальйон забезпечення), потім перейшов у запас. Після 2022 року знову служив в українській армії.
Пізніше повернувся в Україну і мешкав у Києві біля станції метро «Дем'яївська», поруч із місцем нападу.
За даними розслідувань:
▪️ вів сторінку у Facebook з 2016 по 2019 рік, публікував антиукраїнські та антисемітські дописи.
▪️ закликав до силової «зачистки» суспільства, виправдовував методи Гітлера.
▪️ заперечував легітимність України, називав її «так званою».
▪️ шкодував, що терорист Гіркін не знищив Бахмут у 2014 році.
Васильченков військовий пенсіонер України. У 2024 році суд у Києві звільнив його від кримінальної відповідальності у справі про тілесні ушкодження після примирення з потерпілим.
