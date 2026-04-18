Расстрел людей в Киеве квалифицировали как теракт, - Кравченко

По факту расстрела мирных жителей и захвата заложников в Голосеевском районе столицы начато расследование по статье о террористическом акте.

Об этом сообщил генпрокурор Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

Террористический акт

"По факту расстрела гражданских лиц и захвата заложников в Голосеевском районе столицы начато уголовное производство по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины – террористический акт, повлекший гибель людей", – сообщил он.

Личность стрелка установлена

Установлена личность стрелка – это мужчина 1968 года рождения, который использовал зарегистрированное огнестрельное оружие.

Погибли 6 человек

Кравченко рассказал, что вследствие нападения погибли шесть человек. Среди них – мужчина, который скончался на месте происшествия, и женщина, которая от полученных ранений скончалась в больнице.

"Их сын 2015 года рождения с огнестрельным ранением находится в детском медицинском учреждении, где ему оказывается необходимая помощь", - рассказал генпрокурор.

