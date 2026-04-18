Расстрел людей в Киеве квалифицировали как теракт, - Кравченко

стрілянина в Києві

По факту расстрела мирных жителей и захвата заложников в Голосеевском районе столицы начато расследование по статье о террористическом акте.

Об этом сообщил генпрокурор Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

Террористический акт 

"По факту расстрела гражданских лиц и захвата заложников в Голосеевском районе столицы начато уголовное производство по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины – террористический акт, повлекший гибель людей", – сообщил он.

Личность стрелка установлена 

Установлена личность стрелка – это мужчина 1968 года рождения, который использовал зарегистрированное огнестрельное оружие.

Погибли 6 человек

Кравченко рассказал, что вследствие нападения погибли шесть человек. Среди них – мужчина, который скончался на месте происшествия, и женщина, которая от полученных ранений скончалась в больнице.

"Их сын 2015 года рождения с огнестрельным ранением находится в детском медицинском учреждении, где ему оказывается необходимая помощь", - рассказал генпрокурор. 

Продолжается... 

Киев (26182) теракт (2398) Кравченко Руслан (137)
+9
Холоднокровне вбивство
показать весь комментарий
18.04.2026 20:55 Ответить
+8
Вийти з будинку і пройти 100 метрів, розтрілюючи людей, хто йому міг завадити?
показать весь комментарий
18.04.2026 21:21 Ответить
+7
12-річна дитина залишилася сиротою з пораненнями у лікарні: терорист вбив батька та матір постраждалого хлопчика, повідомив генпрокурор.

Едарас старий 🤬🤬🤬. Поясніть як можна при всіх ТЦК/поліції/нацгвардії і ТД. В час війни вільно ходити зі зброєю, навіть не зупиняли і не перевіряли. І в цього удака була не мисливська рушниця одностволка.
показать весь комментарий
18.04.2026 20:58 Ответить
саме так.
показать весь комментарий
18.04.2026 21:37 Ответить
Так, на таких в них колінки трусяться і с озброєним небезпечно, ще й вбити можуть! А ось за беззбройним законослухняним клятим ухилянтом Миколою чи Василем не соромно і поганятися, за гроші звісно
показать весь комментарий
18.04.2026 21:22 Ответить
По вашому, воєнний стан це ознака стабільності в суспільстві? Найкращі на фронті, поліцейські функції виконають звичайні ухилеси. Жорстоко? Так. Але краще ніж вони поміняється місцями і матимемо мінус тисячу на фронті проти мінус двох у тилу.
показать весь комментарий
18.04.2026 21:14 Ответить
думка не розкрита. Будь ласка..
показать весь комментарий
18.04.2026 21:39 Ответить
Вийти з будинку і пройти 100 метрів, розтрілюючи людей, хто йому міг завадити?
показать весь комментарий
18.04.2026 21:21 Ответить
У нього був Карабін Kel-Tec SUB2000 кал. 9x21 мм. Під пістолетний патрон. У складеному стані його дуже легко переносити, а привести в бойову готовність справа секунди. Реально, як короткоствол.
показать весь комментарий
18.04.2026 21:57 Ответить
доступна зброя. Кожен рiк не перевiряють.
показать весь комментарий
18.04.2026 22:07 Ответить
Боже, який жах. трагедія..дитина осиротіла. Це що це за нелюд такий
показать весь комментарий
18.04.2026 21:01 Ответить
Дмитро Васильченков - колишній військовослужбовець ЗСУ.

Служив до 2004 року в Донецькій області (254-та мотострілецька дивізія, батальйон забезпечення), потім перейшов у запас. Після 2022 року знову служив в українській армії.

показать весь комментарий
18.04.2026 21:02 Ответить
❗️ Терорист народився в Москві, мав українське громадянство, постійно проживав у Бахмуті. У 2015-2017 роках мешкав у РФ (Рязань), користувався російським номерним знаком та банківськими послугами

Пізніше повернувся в Україну і мешкав у Києві біля станції метро «Дем'яївська», поруч із місцем нападу.

За даними розслідувань:

▪️ вів сторінку у Facebook з 2016 по 2019 рік, публікував антиукраїнські та антисемітські дописи.
▪️ закликав до силової «зачистки» суспільства, виправдовував методи Гітлера.
▪️ заперечував легітимність України, називав її «так званою».
▪️ шкодував, що терорист Гіркін не знищив Бахмут у 2014 році.

Васильченков військовий пенсіонер України. У 2024 році суд у Києві звільнив його від кримінальної відповідальності у справі про тілесні ушкодження після примирення з потерпілим.
показать весь комментарий
18.04.2026 21:07 Ответить
показать весь комментарий
18.04.2026 21:15 Ответить
Тобто ніхто не 'бачив' і не 'чув' тої писанини у Facebook з 2016 по 2019 рік, і після цього!! він ще служив з 2022 у ЗСУ??!! Господи спаси і помилуй! Він мабуть і психічно хворий і ще якийсь 'агент' був. Ну не може бути, щоб ніхто не бачив суті цього чоловіка. Ще й дозвіл на зброю видали. То може перевірити і тих, хто видавав і лікарів, які визнали його нормальним?
показать весь комментарий
18.04.2026 21:28 Ответить
Ага так воно і є...
показать весь комментарий
18.04.2026 21:35 Ответить
шо, нова станція метро Дем'янівська ув Києві? ого віталік в нас метро відновлюва ти диви
показать весь комментарий
18.04.2026 21:39 Ответить
Нападник, який влаштував стрілянину в Києві 18 квітня, міг бути підполковником армії країни-агресора Росії і мати подвійне громадянство. Про це в Telegram https://t.me/VGlagola/14765 написав український журналіст Віталій Глагола.
показать весь комментарий
18.04.2026 21:08 Ответить
Лицо, не обезображенное интеллектом.
показать весь комментарий
18.04.2026 21:24 Ответить
Морда лица с глазами маньяка-дебила...
показать весь комментарий
18.04.2026 21:29 Ответить
Шпигун кацапський , якого потрібно було виявити раніше !
Де наше СБУ ?
показать весь комментарий
18.04.2026 21:25 Ответить
20 хвилин стріляв. Де ж та патрульна поліція? Чи обслуговують тільки владу?
показать весь комментарий
18.04.2026 21:07 Ответить
Це "Рязанський сахар" - по-Українськи.
показать весь комментарий
18.04.2026 21:11 Ответить
Можливо, обідня перерва, чи перезмінка?
показать весь комментарий
18.04.2026 21:12 Ответить
Мусорила просроченого зайняті людоловством їм просрочка через своїх міндічів 30 срібняків плотить
показать весь комментарий
18.04.2026 21:38 Ответить
І жодного, законноозброєного громадянина... повномасштабна війна, йшла п'ятий рік!
показать весь комментарий
18.04.2026 21:11 Ответить
З цими під@рами не те що збоя у людей буде..вони країну просруть....
показать весь комментарий
18.04.2026 21:37 Ответить
Якщо воно було антиукраінським виродком і антисемітом, жило в парашії, то як до холєри воно отримало бойову зброю. Хіба тих у кого є зброя не перевіряють?
показать весь комментарий
18.04.2026 21:13 Ответить
Хто тут пише про ТЦК той просто піде.р. Для чого це?
показать весь комментарий
18.04.2026 21:19 Ответить
С-!
Справедливість!
показать весь комментарий
18.04.2026 21:25 Ответить
І, все це, переможних СБУ! При непідкупних мєнтах!
При всіляких дбр, набу, прокуратурах!
При воєнизованих громадських організаціях, друзів МВС!
Всі навчані винтити вдесятерох одного доходягу, але хєр кого знайдеш, коли стріляють.
Чи, вже забули, як втікали мєнти, гай шумів? Втікали кинувши на прозволяще цивільних!
Хто мені пояснить, навіщо корд зупинився перед витриною велмарта, і оті героїчні вояки, чотири години вимовляли здатися, поки падло вбивало?
показать весь комментарий
18.04.2026 21:24 Ответить
підпалив хату, пройшов 100 метрів.
що ти, бл.., верзеш, тупий клоун?
показать весь комментарий
18.04.2026 21:31 Ответить
Тупий так це ти..він вбив 3 людини біля дому ...і пішов далі серед біля дня серед столиці....з рушницею в руках....
показать весь комментарий
18.04.2026 21:39 Ответить
З лінійкою переміряв, острий трагік?
показать весь комментарий
18.04.2026 21:39 Ответить
ДЯКУЄМО
ПОЛІЦІЇ ЗА ЗАХИСТ.

САМОЗАХИСТ ГРОМАДЯНАМ НЕ ПОТРІБЕН.
показать весь комментарий
18.04.2026 21:24 Ответить
Сразу в соучастники записывайте тех,кто выдал ему дозвил на карабин и тех кто должен был держать на прицеле российского гражданина почему то проживавшего в центре Киева
показать весь комментарий
18.04.2026 21:25 Ответить
Не здивуюсь, якщо з'ясується, що реєстраційна справа на зброю вже зникла...
показать весь комментарий
18.04.2026 21:31 Ответить
громадянин України.
таке враження, що 9 з 10 коментаторів повні імбецили.
показать весь комментарий
18.04.2026 21:32 Ответить
Вся суть проблеми в тому, що майже не можливо вже встановити в свідомості він був чи це психічний розлад. Із того що відомо, він спалив свою хату, тобто вертатись не збирався, він йшов на смерть, тому тут є ознаки психічного розладу. Теракт всеж таки це свідомі дії. Звісно потрібна думка фахівців, але як на мене він просто збожеволів.
показать весь комментарий
18.04.2026 21:25 Ответить
"він просто збожеволів."
Ще при народженні...
показать весь комментарий
18.04.2026 21:37 Ответить
тепер влада з дій поліції зробить висновки. будуть додатково збільшувати штат мєнтів та посилювати їх патрулювання в місцях відсутності скупчення людей.
показать весь комментарий
18.04.2026 21:26 Ответить
Так кажуть цей кацапський ждун , військовий пенсіонер, підтримував відкрито гіркіна🤦 чого на нього не звертали уваги?
показать весь комментарий
18.04.2026 21:26 Ответить
Де була та заброньована поліція, контррозвідка??? Де всі ті бугаї по 25-30 років, які ладні лише народ в буси заганяти, а випередити та завчасно знешкодити москальську свинособаку, яка навіть в соцмережах писала що донатить на москальську армію орків, тут ані поліції, ані контррозвідки немає. Проти Червінського легше було фабрикувати карну справу, ніж москальського терориста завчасно знешкодити.
показать весь комментарий
18.04.2026 21:30 Ответить
Після ваших запитань ,в мене появилось відчуття що і у вас іде розлад свідомості Бо задавати такі питання може людина яка має відхилення в здоровому аналізу. Ну щн може хлопчик з пісочниці.
показать весь комментарий
18.04.2026 21:40 Ответить
А ще ця потолоч жила серед нас. Жило, ходило поруч, жрало, мало сусідів і ненавиділо нас українців, Україну, бажало нам смерті. І таки вбило просто людей, які йшли вулицею.
показать весь комментарий
18.04.2026 21:30 Ответить
Бездіяльність поліції - це теракт. Чому не мобілізували у Скелю по дорозі?
показать весь комментарий
18.04.2026 21:40 Ответить
Ви пишете з пісочниці ? бо дорослий такі питання не буде задавати.
показать весь комментарий
18.04.2026 21:42 Ответить
KelTec SUB2000 9мм карабін, складається в двоє, полуавтоматичний, якщо не розкладати і на зброю не схоже, як насос якийсь
показать весь комментарий
18.04.2026 21:41 Ответить
А могли б і кваліфікувати як дрібне ***********, Шуфрича випустили.
показать весь комментарий
18.04.2026 21:41 Ответить

цей
засланий казачек,
мабуть,
і ракети наводив всі 4 роки.
показать весь комментарий
18.04.2026 21:42 Ответить
сидиш ти на кухнi. Поминальнi днi. Розумiеш, що нема можливостi вiдвiдати у силу обставин. Куку. Привiт. I почалось.
показать весь комментарий
18.04.2026 21:44 Ответить
не важливо ким він був важливо зробити висновки щоб подібне не повторилося
показать весь комментарий
18.04.2026 21:57 Ответить
 
 