Зеленський: Стрілець в Києві раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності

Чоловік, який влаштував стрілянину в Голосіївському районі Києва, раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності. Наразі слідчі з'ясовують все, що може бути відомо про нападника.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Нові подробиці

"Слідчі Національної поліції та СБУ ведуть зараз розслідування всіх обставин нападу в Києві на звичайних людей. Нападник був ліквідований. Він тримав заручників і одного із заручників, на жаль, убив. Чотирьох людей він убив просто на вулиці. Ще одна жінка померла в лікарні: важке поранення. Мої співчуття рідним та близьким загиблих", - сказав глава держави.

Президент розповів, що чотирьох заручників вдалося врятувати. Станом на цей час відомо, що 14 людей були поранені.

"Цифра, на жаль, може збільшитись: люди ще звертаються по допомогу. Серед поранених хлопчик, йому 12 років. Лікарі надають необхідну допомогу. Бажаємо якнайшвидшого одужання пораненим", - сказав Зеленський.

Також глава держави розповів, що відомо про те, що нападник підпалив квартиру, перед тим як вийти зі зброєю на вулицю.

"Раніше він вже притягувався до кримінальної відповідальності. Довго жив на Донеччині, народився в Росії. Зараз зʼясовується все, що може бути про нього відомо і чому він таке наробив. Треба перевірити кожну деталь. В роботі у слідчих кілька версій. Усі його електронні пристрої, телефон, усі звʼязки будуть перевірені. Міністр внутрішніх справ України, Служба безпеки України та Генеральний прокурор України будуть інформувати суспільство. Уся перевірена інформація має бути надана нашим людям", - сказав Зеленський.

Читайте також: Невідомий відкрив стрілянину по людях у Києві: шестеро загиблих та поранені, стрільця ліквідували під час затримання (оновлено)

Стрілянина в Києві

Нагадаємо, що 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях. Після чого він увірвався у супермаркет та взяв заручників.

Його ліквідували під час затримання.

За останніми даними, відомо про кількох загиблих і десятьох госпіталізованих.

Читайте також: Стрілець у Києві мав зареєстровану зброю, - Клименко