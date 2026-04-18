Зеленский: Стрелок в Киеве ранее уже привлекался к уголовной ответственности

Ликвидированный в Киеве стрелок

Мужчина, устроивший стрельбу в Голосеевском районе Киева, ранее уже привлекался к уголовной ответственности. В настоящее время следователи выясняют все, что может быть известно о нападавшем.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

Новые подробности 

"Следователи Национальной полиции и СБУ ведут сейчас расследование всех обстоятельств нападения в Киеве на обычных людей. Нападавший был ликвидирован. Он держал заложников и одного из заложников, к сожалению, убил. Четырех человек он убил прямо на улице. Еще одна женщина скончалась в больнице: тяжелое ранение. Мои соболезнования родным и близким погибших", — сказал глава государства.

Президент рассказал, что четырех заложников удалось спасти. На данный момент известно, что 14 человек получили ранения.

"Цифра, к сожалению, может увеличиться: люди еще обращаются за помощью. Среди раненых мальчик, ему 12 лет. Врачи оказывают необходимую помощь. Желаем скорейшего выздоровления раненым", - сказал Зеленский.

Также глава государства рассказал, что известно о том, что нападавший поджог квартиру, прежде чем выйти с оружием на улицу.

"Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Долго жил в Донецкой области, родился в России. Сейчас выясняется все, что может быть о нем известно и почему он такое натворил. Нужно проверить каждую деталь. У следователей есть несколько версий. Все его электронные устройства, телефон, все связи будут проверены. Министр внутренних дел Украины, Служба безопасности Украины и Генеральный прокурор Украины будут информировать общество. Вся проверенная информация должна быть предоставлена нашим людям", — сказал Зеленский. 

Стрельба в Киеве

Напомним, что 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям. После чего он ворвался в супермаркет и взял заложников.

Его ликвидировали во время задержания.

По последним данным, известно о нескольких погибших и десяти госпитализированных.

18.04.2026 20:34 Ответить
18.04.2026 20:35 Ответить
18.04.2026 20:32 Ответить
Тобто виходить його не мобілізовували, вільно розгулював містом ? А як законослухняний звичайний громадянин без судимостей йде в магазин і його бусифікують то це як називається?!
18.04.2026 20:32 Ответить
Плюс офіційний дозвіл на зброю у раніше судимого.
18.04.2026 20:34 Ответить
Трагедії не було б, коли б у всіх була б вогнепальна зброя. Терориста швидко пристрелили б. А то у нас терористи мають нелегальну збою, а цивільні - не мають легальної зброї для свого самозахисту.
18.04.2026 20:42 Ответить
Тут вопрос в том, как человек, который "раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності", мог получить разрешение на оружие, или мог владеть оружием, если разрешение было оформлено раньше.
18.04.2026 20:35 Ответить
З кримінальними відповідальностями в країні у стані війни вільно розгулюють 🤦 ідіоти у владі.
18.04.2026 20:42 Ответить
мусор він був, здається, в званні полковника.
18.04.2026 20:44 Ответить
хрипата нарколига ніяк не затулить свій писок..
18.04.2026 20:35 Ответить
Зліва коробки цукерок ROSHEN. Совпадєніє, нє думаю
18.04.2026 20:33 Ответить
Шуфрич теж притягувався, але його випустили. Та там же стаття, лише "Державна зрада" - хай ******, то таке. Саме через таке ********, і відбуваються такі події.
18.04.2026 20:34 Ответить
******** це баканов, верещук, чернишов, міндич, эрмак, татаров............
18.04.2026 20:38 Ответить
Нажаль шуфрич вдома,а міг би бути серед вбитих,за збігом деяких обставин))
18.04.2026 20:42 Ответить
Чомусь згадалось: "Какая разніца...". А скільки цих @лядей з кацапськими паспортами у владі?!
18.04.2026 20:35 Ответить
У верховній раді, через одного або навіть у кожного рашистський паспорт, я не здивуюся якщо у чотириразового він під подушкою і лежить, про всяк випадок...
18.04.2026 20:39 Ответить
Не факт що у нього був кацапський паспорт. Найбільше кацапських бл**ей приїхало під час совка.
18.04.2026 20:44 Ответить
Африканцям та індусам роботу в Україні, русакам легальна зброя, тим за критику кого дають 8 рокі - гроші. Браво 🤬
18.04.2026 20:36 Ответить
Головне щоб поліція не вийшла сама на себе, бо це вже традиція.
18.04.2026 20:38 Ответить
Тобто кримінальні злочинці вільно розгулюють містами (кацапи ждуни ) мають зброю і їх ніхто не чіпає?! Тцк сліпє і глухе? Чи як це розуміти?
18.04.2026 20:38 Ответить
Головне щоб в українців не було б зброї для самозахисту.
18.04.2026 20:43 Ответить
йдіть в ЗСУ, вам там видадуть зброю, навчать стріляти, і будуте спроможні відстрілювати таке гімно
18.04.2026 20:45 Ответить
 
 