Зеленский: Стрелок в Киеве ранее уже привлекался к уголовной ответственности

Мужчина, устроивший стрельбу в Голосеевском районе Киева, ранее уже привлекался к уголовной ответственности. В настоящее время следователи выясняют все, что может быть известно о нападавшем.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Новые подробности

"Следователи Национальной полиции и СБУ ведут сейчас расследование всех обстоятельств нападения в Киеве на обычных людей. Нападавший был ликвидирован. Он держал заложников и одного из заложников, к сожалению, убил. Четырех человек он убил прямо на улице. Еще одна женщина скончалась в больнице: тяжелое ранение. Мои соболезнования родным и близким погибших", — сказал глава государства.

Президент рассказал, что четырех заложников удалось спасти. На данный момент известно, что 14 человек получили ранения.

"Цифра, к сожалению, может увеличиться: люди еще обращаются за помощью. Среди раненых мальчик, ему 12 лет. Врачи оказывают необходимую помощь. Желаем скорейшего выздоровления раненым", - сказал Зеленский.

Также глава государства рассказал, что известно о том, что нападавший поджог квартиру, прежде чем выйти с оружием на улицу.

"Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Долго жил в Донецкой области, родился в России. Сейчас выясняется все, что может быть о нем известно и почему он такое натворил. Нужно проверить каждую деталь. У следователей есть несколько версий. Все его электронные устройства, телефон, все связи будут проверены. Министр внутренних дел Украины, Служба безопасности Украины и Генеральный прокурор Украины будут информировать общество. Вся проверенная информация должна быть предоставлена нашим людям", — сказал Зеленский.

Читайте также: Неизвестный открыл стрельбу по людям в Киеве: шестеро погибших и раненых, стрелка ликвидировали во время задержания (обновлено)

Стрельба в Киеве

Напомним, что 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям. После чего он ворвался в супермаркет и взял заложников.

Его ликвидировали во время задержания.

По последним данным, известно о нескольких погибших и десяти госпитализированных.

Читайте также: Стрелок в Киеве имел зарегистрированное оружие, - Клименко