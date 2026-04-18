Поводився агресивно: чоловік, який влаштував теракт у Києві, раніше нападав на людей у супермаркеті. ВIДЕО

Чоловік, який сьогодні, 18 квітня, взяв в заручники покупців супермаркету в Голосіївському районі та який вбив шістьох і поранив десятьох людей включно з дитиною, декілька років тому здійснив напад в іншому супермакеті столиці.

Про це "ТСН" розповів потерпілий від минулих дій Дмитра Васильченкова Платон В., інформує Цензор.НЕТ.

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Що розповів потерпілий?

"Це було у 2023 році у магазині "АТБ" на ВДНГ у Києві. Я стояв у черзі біля каси. Цей чоловік підійшов, став поза чергою перед мною та перед ще декількома людьми. Він почав пробивати на касі свої товари. Я зробив йому зауваження, а він почав кидатися на мене, лаятися. Я почав записувати це на відео. Після цього він вибив телефон з моїх рук, пошкодив мені праву руку. Розбив телефон. Все це було зафіксоване на камерах "АТБ". Потім була кримінальна справа проти цього чоловіка", - розповів Платон.

За словами Платона, чоловік виглядав агресивною людиною.



На фото, як стверджується, Дмитро Васильченков

"Але коли була очна ставка, він намагався виглядати добрим. Згадувалось, що він народився у Москві. Здається, у нього був російський паспорт. Є чутки, що до того, як піти стріляти у людей в Києві, він спалив свою квартиру. Не знаю, можливо, він ще більше "поїхав" після тієї ситуації", - сказав Платон В.

Нагадаємо, що за даними джерел Цензор.НЕТ, чоловік, що влаштував стрілянину в Києві, є уродженцем РФ. Його ім'я - Васильченков Дмитро Васильович, він 1968 року народження.

Стрілянина в Києві

Нагадаємо, що 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях. Після чого він увірвався у супермаркет та взяв заручників.

Його ліквідували під час затримання.

За останніми даними, відомо про 6 загиблих та понад 10 постраждалих.

Розпочато розслідування за статтею про терористичний акт.