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Новини Відео Стрілянина в Києві
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Поводився агресивно: чоловік, який влаштував теракт у Києві, раніше нападав на людей у супермаркеті. ВIДЕО

Чоловік, який сьогодні, 18 квітня, взяв в заручники покупців супермаркету в Голосіївському районі та який вбив шістьох і поранив десятьох людей включно з дитиною, декілька років тому здійснив напад в іншому супермакеті столиці.

Про це "ТСН" розповів потерпілий від минулих дій Дмитра Васильченкова Платон В., інформує Цензор.НЕТ.

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Що розповів потерпілий? 

"Це було у 2023 році у магазині "АТБ" на ВДНГ у Києві. Я стояв у черзі біля каси. Цей чоловік підійшов, став поза чергою перед мною та перед ще декількома людьми. Він почав пробивати на касі свої товари. Я зробив йому зауваження, а він почав кидатися на мене, лаятися. Я почав записувати це на відео. Після цього він вибив телефон з моїх рук, пошкодив мені праву руку. Розбив телефон. Все це було зафіксоване на камерах "АТБ". Потім була кримінальна справа проти цього чоловіка", - розповів Платон. 

За словами Платона, чоловік виглядав агресивною людиною.

Дмитро Васильченков
На фото, як стверджується, Дмитро Васильченков 

"Але коли була очна ставка, він намагався виглядати добрим. Згадувалось, що він народився у Москві. Здається, у нього був російський паспорт. Є чутки, що до того, як піти стріляти у людей в Києві, він спалив свою квартиру. Не знаю, можливо, він ще більше "поїхав" після тієї ситуації", - сказав Платон В. 

  • Нагадаємо, що за даними джерел Цензор.НЕТ, чоловік, що влаштував стрілянину в Києві, є уродженцем РФ. Його ім'я - Васильченков Дмитро Васильович, він 1968 року народження. 

Стрілянина в Києві

Нагадаємо, що 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях. Після чого він увірвався у супермаркет та взяв заручників.

Його ліквідували під час затримання.

За останніми даними, відомо про 6 загиблих та понад 10 постраждалих.

Розпочато розслідування за статтею про терористичний акт.

Автор: 

Київ (21176) напад (1275) стрілянина (1943)
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Топ коментарі
+39
Чого? Наприклад, того, що цей хворий мав дозвіл на зброю?
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18.04.2026 21:49 Відповісти
+32
І ще й дозвіл на зброю нормально мають такі якогось хєра!
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18.04.2026 21:47 Відповісти
+23
Що там розбиратися? Соціально близький владі: Антимайдановець, МП-прихожанін, Какаяразніца-зе-виборець.
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18.04.2026 22:15 Відповісти

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