Вел себя агрессивно: мужчина, устроивший теракт в Киеве, ранее нападал на людей в супермаркете. ВИДЕО

Мужчина, который сегодня, 18 апреля, взял в заложники покупателей супермаркета в Голосеевском районе и убил шестерых, а также ранил десятерых человек, включая ребенка, несколько лет назад совершил нападение в другом супермаркете столицы.

Об этом "ТСН" рассказал пострадавший от предыдущих действий Дмитрия Васильченкова Платон Волошин, сообщает https://censor.net/ruЦензор.НЕТ.

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Что рассказал пострадавший?

"Это было в 2023 году в магазине "АТБ" на ВДНХ в Киеве. Я стоял в очереди у кассы. Этот мужчина подошел, встал без очереди передо мной и перед еще несколькими людьми. Он начал пробивать на кассе свои товары. Я сделал ему замечание, а он начал набрасываться на меня, ругаться. Я начал записывать это на видео. После этого он выбил телефон из моих рук, повредил мне правую руку. Разбил телефон. Все это было зафиксировано на камерах "АТБ". Затем было возбуждено уголовное дело против этого мужчины", — рассказал Волошин.

По словам Волошина, мужчина выглядел агрессивным человеком.



Дмитрий Васильченков

"Но когда была очная ставка, он пытался выглядеть добрым. Вспоминалось, что он родился в Москве. Кажется, у него был российский паспорт. Есть слухи, что перед тем, как пойти стрелять в людей в Киеве, он сжег свою квартиру. Не знаю, возможно, он еще больше "поехал" после той ситуации", - сказал Волошин.

Напомним, что по данным источников Цензор.НЕТ, мужчина, устроивший стрельбу в Киеве, является уроженцем РФ. Его имя — Васильченков Дмитрий Васильевич, он 1968 года рождения.

Стрельба в Киеве

Напомним, что 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям. После чего он ворвался в супермаркет и взял заложников.

Его ликвидировали во время задержания.

По последним данным, известно о 6 погибших и более 10 пострадавших.

Начато расследование по статье о террористическом акте.