Полицейские после выстрелов сбежали, оставив без помощи пострадавшую во время теракта в Киеве: Клименко требует служебного расследования. ВИДЕО
Глава МВД Игорь Клименко поручил главе Национальной полиции Украины Ивану Выговскому провести служебное расследование действий полицейских во время теракта в Киеве и предоставить всю информацию в ГБР.
Об этом он сообщил в Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.
Реакция Клименко на действия отдельных полицейских
"Служить и защищать" — не просто лозунг. Он должен быть подкреплен соответствующими профессиональными действиями. Особенно — в критические моменты, когда от этого зависят жизни людей. Результаты и решения служебного расследования в кратчайшие сроки будут обнародованы Национальной полицией", — отметил он.
Что предшествовало?
Стоит отметить, что сейчас в телеграм-каналах распространяется видео, на котором запечатлено, как двое полицейских, услышав выстрелы, убегают, оставив без помощи пострадавшего человека.
Стрельба в Киеве
- Напомним, что 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям. После чего он ворвался в супермаркет и взял заложников.
- Его ликвидировали во время задержания.
- По последним данным, известно о 6 погибших и более 10 пострадавших.
- Начато расследование по статье о террористическом акте.
"Я, (прізвище, ім'я та по батькові), усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю вірно служити Українському народові, дотримуватися Конституції та законів України, втілювати їх у життя, поважати та охороняти права і свободи людини, честь держави, з гідністю нести високе звання поліцейського та сумлінно виконувати свої службові обов'язки"
.
Щоб при зустрічі один з одним читали і згадували свої обов'язки перед громадянами.
Та їм сам Клименко убд вручить,бо ж були під обстрілом.
А пройшли б ротацію в штурмовому батальоні - діяли б по іншому.
Клименка до відовідальності, за те що ненавчених ухилянтів ховає від військової служби.
Наприклад у прикордонників впродовж всієї війни діє правило "трьох місячних відряджень на фронт" - ротація бойових підрозділів ДПСУ особовим складом.
Тому то там багато фронтовиків-учасників бойових дій, які б у даній ситуації поводились інакше, по-бойовому. А не порозбігались, як миші
Звільнити, одночасно вручити повістки, відправити одразу у штурмову бригаду !!!
сирському дуже подобається, м'ясна скеля.
На кадрах видно, что полиция - промокашка, а Клименко мягко говоря - .....
На фронт всех вместе с Клименко.
Пусть порох понюхают, а не петрушку у несчастной бабули.
На фронте сразу станет видно, кто патриот (такие из полиции уже воюют), а кто живет по принципу: "работать-воевать не буду, поэтому пойду в полицию".
На фронт підарів!
бо, стріляти по неозброєним цивільним мєнти дуже навчені!!!!
і, як думаєте, чим завершиться?
заболтають, затруть, сховають!!!
скільки мєнтів понесли покарання за свої вчинки????
що, там з історією про майорів, котрих забаранили на черкащині?
любов зашкалює до мєнтів?
кліменко повинен застрелитися, як мінімум!!!
Тепер зрозуміли чому поліція проти вільного володіння зброєю? Бо мусора будуть боятися виходити на вулицю і не зможуть зупиняти авто.
клименко повинен застрелитися у себе в кабінеті, з табельної зброї!!! як мінімум!
всіх ментів в мобілізацію та на ротацію, тих хто воює!!! бо, воюють навіть поранені, бо неможливо списатися!
бзвп не потрібне, бо мєнти навчені носити зброю та бігати, як бачимо!
Під час окупації Криму у 2014 році абсолютна більшість правоохоронців, які перебували на півострові, зрадили присягу. За даними, озвученими офіційними особами України, рівень переходу на бік ворога сягав понад 90% у деяких структурах.
Деталі та статистика
Загальна чисельність: За даними колишнього заступника Генпрокурора України Гюндуза Мамедова, понад 20 тисяч правоохоронців (включаючи поліцію/міліцію та прокуратуру) зрадили Україну під час окупації Криму.
Система МВС (Міліція): У 2017 році секретар РНБО Олександр Турчинов повідомляв, що з 10 936 працівників МВС, які перебували в Криму, вірність присязі зберегли лише 88 осіб (що складає менше 1%).
Ось це все, що потрібно знати про цю категорію нелюдей, котрі одягли однострій поліцейського.
17.04.2014 року у Горлівці сепаратисти закатували та жорстоко вбили місцевого депутата та активіста Володимира Рибака.
17 квітня Горлівка була вже окупована, мусора присягнули терористам ще 14 квітня. В місті головним є офіцер ГРУ РФ - терорист Бєзлєр, позивний «Бєс».
В той час, коли вбивали Володимира Рибака у будинку культури під російським прапором виступав Володимир Зеленський зі своїм Кварталом.
Тобто, місто вже три дні як під окупацією терористів і тут до них приїджає «95 квартал», на чолі із Зеленським, якому Бєзлєр надає особисті гарантії безпеки.
Зеленський виступає із антимайданним туром, дає інтерв'ю місцевому каналу, який повністю вже контролювався російськими окупантами, де каже, що «зараз треба максимально шатати діючу владу» України. А в цей час люди Бєзлєра вспорюють живота людині, яка захищала український прапор...
Просто ще раз нагадаємо і ЗЕфанам, і самому ЗЕ, що саме ви зробили разом..
Володимир Зеленський 12 лютого 2022 року відвідав Херсонщину. Президент спостерігав, як проходять навчання МВС України. Вони відбувалися на території Каланчака та Новоолексіївки.
Тобто, за 12 днів до кацапського повномасштабного вторгнення, зєрмачня відводить ЗСУ з південного напрямку, розміновує мости, територію прилеглу до лінії розмежування з територією окупованого Криму, не проводить навчання ЗСУ, а проводить навчання мусорів, котрі УВАГА, навчаються, як гамселити українських громадян під прапорами Європи та держави Україна !!!!