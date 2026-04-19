Полицейские после выстрелов сбежали, оставив без помощи пострадавшую во время теракта в Киеве: Клименко требует служебного расследования. ВИДЕО

Глава МВД Игорь Клименко поручил главе Национальной полиции Украины Ивану Выговскому провести служебное расследование действий полицейских во время теракта в Киеве и предоставить всю информацию в ГБР.

Реакция Клименко на действия отдельных полицейских

"Служить и защищать" — не просто лозунг. Он должен быть подкреплен соответствующими профессиональными действиями. Особенно — в критические моменты, когда от этого зависят жизни людей. Результаты и решения служебного расследования в кратчайшие сроки будут обнародованы Национальной полицией", — отметил он.

Что предшествовало?

Стоит отметить, что сейчас в телеграм-каналах распространяется видео, на котором запечатлено, как двое полицейских, услышав выстрелы, убегают, оставив без помощи пострадавшего человека.

Стрельба в Киеве

Напомним, что 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям. После чего он ворвался в супермаркет и взял заложников.

Его ликвидировали во время задержания.

По последним данным, известно о 6 погибших и более 10 пострадавших.

Начато расследование по статье о террористическом акте.

