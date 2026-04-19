РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8664 посетителя онлайн
Новости Стрельба в Киеве
8 189 89

Полицейские после выстрелов сбежали, оставив без помощи пострадавшую во время теракта в Киеве: Клименко требует служебного расследования. ВИДЕО

Глава МВД Игорь Клименко поручил главе Национальной полиции Украины Ивану Выговскому провести служебное расследование действий полицейских во время теракта в Киеве и предоставить всю информацию в ГБР. 

Об этом он сообщил в Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Реакция Клименко на действия отдельных полицейских

"Служить и защищать" — не просто лозунг. Он должен быть подкреплен соответствующими профессиональными действиями. Особенно — в критические моменты, когда от этого зависят жизни людей. Результаты и решения служебного расследования в кратчайшие сроки будут обнародованы Национальной полицией", — отметил он.

Смотрите также: "Времени было мало": подробности спасения заложников и ликвидации террориста в Киеве. ФОТОрепортаж

Что предшествовало?

Стоит отметить, что сейчас в телеграм-каналах распространяется видео, на котором запечатлено, как двое полицейских, услышав выстрелы, убегают, оставив без помощи пострадавшего человека.

Читайте также: Расстрел людей в Киеве квалифицировали как теракт, — Кравченко

Стрельба в Киеве

  • Напомним, что 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям. После чего он ворвался в супермаркет и взял заложников.
  • Его ликвидировали во время задержания.
  • По последним данным, известно о 6 погибших и более 10 пострадавших.
  • Начато расследование по статье о террористическом акте.

Смотрите также: Вел себя агрессивно: мужчина, устроивший теракт в Киеве, ранее нападал на людей в супермаркете. ВИДЕО

Автор: 

Киев (26192) теракт (2398) Клименко Игорь (473)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+33
Це не бабусь з петрушкою біля метро щемити
19.04.2026 09:22 Ответить
19.04.2026 09:22 Ответить
+31
Героїчні сцикуни.
19.04.2026 09:22 Ответить
19.04.2026 09:22 Ответить
+28
Спочатку вони втекли від фронту у поліцію.
19.04.2026 09:28 Ответить
19.04.2026 09:28 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Досі ніхто не провів розслідування як менти тікали з міст 24.02.2022. Жодного розслідування!
19.04.2026 09:36 Ответить
19.04.2026 09:36 Ответить
Якщо зрадник ЗЕ залишився при владі,то чим гірша мусорва?
19.04.2026 09:50 Ответить
19.04.2026 09:50 Ответить
От цікаво , чому як що якійсь кіпіш , то менти , прокуратура , СБУ тікають перші. На місцях залишалися тількі працівники тюрем та СІЗО. І коли стає окупація цих міст , то на тих , кому то залишився , заводять у головну справу, шо перейшли на бік ворога. То виявляється вище перелічені правильно робили , щоб не бути змушеними « перейти» на бік окупанта. ??
19.04.2026 10:36 Ответить
19.04.2026 10:36 Ответить
Чьотко показали роботу держави у цілому.
19.04.2026 09:46 Ответить
19.04.2026 09:46 Ответить
Можливо, вони побачили ухилянта і побігли його ловити.
19.04.2026 09:56 Ответить
19.04.2026 09:56 Ответить
19.04.2026 09:58 Ответить
19.04.2026 09:58 Ответить
19.04.2026 09:22 Ответить
А шо-служить і захищать...у цьому випадку власну дупу...
19.04.2026 09:23 Ответить
19.04.2026 09:23 Ответить
То вони за носилками рванули.
19.04.2026 09:25 Ответить
19.04.2026 09:25 Ответить
Текст Присяги працівника поліції
"Я, (прізвище, ім'я та по батькові), усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю вірно служити Українському народові, дотримуватися Конституції та законів України, втілювати їх у життя, поважати та охороняти права і свободи людини, честь держави, з гідністю нести високе звання поліцейського та сумлінно виконувати свої службові обов'язки"

.
19.04.2026 09:28 Ответить
19.04.2026 09:28 Ответить
А хто з них приймав присягу? І хто з них має контракт? Це просто ряжені.
19.04.2026 09:31 Ответить
19.04.2026 09:31 Ответить
зараз серед поліцаїв почалась нова двіжуха, стати затято віруючим та висвятитись в диякони! це надійніше й безпечніше!
19.04.2026 09:35 Ответить
19.04.2026 09:35 Ответить
Всі
19.04.2026 09:35 Ответить
19.04.2026 09:35 Ответить
19.04.2026 09:28 Ответить
Так звана "поліція" - це не законне воєнізоване формування стаття 260 КК України, яке не має ні яких повноважень , і захищати українців не буде і навіть не забов'язане ( тому, що це привана установа, яка видає себе за державну установу).
19.04.2026 09:29 Ответить
19.04.2026 09:29 Ответить
Їм текст ст.24 "закону про поліцію" слід у вигляді тату набити на лоб кожному.
Щоб при зустрічі один з одним читали і згадували свої обов'язки перед громадянами.
19.04.2026 10:19 Ответить
19.04.2026 10:19 Ответить
Дефектні мента - всі. На фронті вони не можуть воювати, бо, за словами Клименка, не навчені воючати в полі, лісі і т.п. Як з'ясувалося, не можуть і в житловій забудові. Клименку ще не час у відставку?
19.04.2026 09:29 Ответить
19.04.2026 09:29 Ответить
Цивільні вчаться цьому за місяць, а поліцаї за чотири роки не змогли.
19.04.2026 10:20 Ответить
19.04.2026 10:20 Ответить
Какое расследование? На 0 без разговоров!
19.04.2026 09:30 Ответить
19.04.2026 09:30 Ответить
Помножити?
Та їм сам Клименко убд вручить,бо ж були під обстрілом.
19.04.2026 09:42 Ответить
19.04.2026 09:42 Ответить
Були не навчені.
А пройшли б ротацію в штурмовому батальоні - діяли б по іншому.
Клименка до відовідальності, за те що ненавчених ухилянтів ховає від військової служби.
19.04.2026 09:30 Ответить
19.04.2026 09:30 Ответить
Так, зауваження слушне
Наприклад у прикордонників впродовж всієї війни діє правило "трьох місячних відряджень на фронт" - ротація бойових підрозділів ДПСУ особовим складом.
Тому то там багато фронтовиків-учасників бойових дій, які б у даній ситуації поводились інакше, по-бойовому. А не порозбігались, як миші
19.04.2026 09:56 Ответить
19.04.2026 09:56 Ответить
Якщо поліція не захищає народ, значить треба розігнати геть цих дармоїдів, а народ повинен мати зброю в кожному домі! Мєнти можуть здатні лише лупцювати беззбройних протестувальників та прикривати дупу верховному боневтіку.
19.04.2026 09:30 Ответить
19.04.2026 09:30 Ответить
Хто тобі заважає купити зброю?
19.04.2026 09:44 Ответить
19.04.2026 09:44 Ответить
Закон і сцикливі чиновники.
19.04.2026 09:58 Ответить
19.04.2026 09:58 Ответить
І тримати її вдома? Дуже корисна річ... у сейфі...
19.04.2026 10:22 Ответить
19.04.2026 10:22 Ответить
У городі бузина а в Києві дядько, поїду до міста в поліцію влаштуюсь, якось так. Люди вперто не бажають змінюватись на краще - співчувати, підтримувати та допомагати один одному, прикро що в українській поліції знаходиться місце для таких поцоватих сцикунів василів-пустоцвітів.
19.04.2026 09:31 Ответить
19.04.2026 09:31 Ответить
Ну тепер 100% вони реальне поповнення на передку
19.04.2026 09:31 Ответить
19.04.2026 09:31 Ответить
Так а вони часом не були земляками з терористом?
19.04.2026 09:31 Ответить
19.04.2026 09:31 Ответить
Що там розслідувати?
Звільнити, одночасно вручити повістки, відправити одразу у штурмову бригаду !!!
19.04.2026 09:32 Ответить
19.04.2026 09:32 Ответить
в скелю.
сирському дуже подобається, м'ясна скеля.
19.04.2026 09:55 Ответить
19.04.2026 09:55 Ответить
а що, э ще такі які сильно сумлівались, що вони не позабивались с першими пострілами по всих, тільки відомих їм на такі випадки закуткам? точно, що той їхній мєнтовский відділок, що в парі сотні метрів від міся події ввесь опорожнів вмить! є відео, де якась дівчина з вікна десь третього поверху знімає як той йде по вулиці стріляє, а інша каже їй щось "де ж поліція?" на що та їй відповідає - та тільки що порозбігались всі!
19.04.2026 09:32 Ответить
19.04.2026 09:32 Ответить
Знову ці несвідомі громадяни відеороликами дискридитують мужніх поліцейських. На кого вони працюють?
19.04.2026 09:32 Ответить
19.04.2026 09:32 Ответить
Ухилянти,слимаки або кацапські агенти .
19.04.2026 09:43 Ответить
19.04.2026 09:43 Ответить
сьогодні, по замовчуванню, подібні відео знімає виключно ШІ. зараз ненавчені мєнтяри обтечуть, обсохнуть, обучаться і на пресс-коференції його й обвинуватять.
19.04.2026 09:52 Ответить
19.04.2026 09:52 Ответить
В нормальній державі керівництво пішло би з посад, але не в цій державі,корупція понад усе
19.04.2026 09:33 Ответить
19.04.2026 09:33 Ответить
Потекло гівно по трубах......
19.04.2026 09:35 Ответить
19.04.2026 09:35 Ответить
Гівно в нас потекло ще з 2019.
19.04.2026 09:41 Ответить
19.04.2026 09:41 Ответить
Від того часу гівна у нас стало дуже багато.... А я попереджав .
19.04.2026 09:47 Ответить
19.04.2026 09:47 Ответить
Так вони ж не навчані воювати. Хто це сказав?
19.04.2026 09:35 Ответить
19.04.2026 09:35 Ответить
А ведь совсем недавно тот же Клименко в эфире распинался, что без полиции на улице начнется беспредел и людей может даже начнут стрелять.
На кадрах видно, что полиция - промокашка, а Клименко мягко говоря - .....
На фронт всех вместе с Клименко.
Пусть порох понюхают, а не петрушку у несчастной бабули.
На фронте сразу станет видно, кто патриот (такие из полиции уже воюют), а кто живет по принципу: "работать-воевать не буду, поэтому пойду в полицию".
19.04.2026 09:36 Ответить
19.04.2026 09:36 Ответить
У них что,оружия нет,дать отпор?? Что это за позор?? Я представить этого не могу в той же Америке к примеру...Зато как героически крутят водителей при проверке резерва,экипажей по пять мухой прилетают...Когда это произошло??Если в самом начале стрельбы,так на них тоже вина в гибели следующих людей,
показать весь комментарий
19.04.2026 09:36 Ответить
З іншого боку ми бачимо на цьому прикладі, що ця сволота , як говориться "дриснєт при первом шухєрє " ¥
показать весь комментарий
19.04.2026 09:42 Ответить
Ну да , це ж не перехожих в буси пакувати та по машині навздогін стріляти .
показать весь комментарий
19.04.2026 09:42 Ответить
"Поліцейські після пострілів втекли"

На фронт підарів!
показать весь комментарий
19.04.2026 09:45 Ответить
вони здійснили тактичний відступ в найближчі кущі, щоб поміняти обдризгані шподні, а то невдобно якось з брудним задом ходити...
показать весь комментарий
19.04.2026 09:47 Ответить
колись давним-давно, при совку, нас, ще дітей, вчили - трамвай обходиш спереду, автобус позаду, а побачив форму мента- обходь його з усих боків, десятою дорогою! просте правило - на віки! як би мєнтів не переназивали та не переняряжали!
показать весь комментарий
19.04.2026 09:48 Ответить
Так і є. Найкращі стосунки громадянина з "органами" - це ті що відсутні.
показать весь комментарий
19.04.2026 10:26 Ответить
Постріли під час перевірки документів у Києві: у ТЦК прокоментували інцидент, призначено службове розслідування
Джерело: https://censor.net/ua/n3611227

бо, стріляти по неозброєним цивільним мєнти дуже навчені!!!!

і, як думаєте, чим завершиться?
заболтають, затруть, сховають!!!
скільки мєнтів понесли покарання за свої вчинки????
що, там з історією про майорів, котрих забаранили на черкащині?
любов зашкалює до мєнтів?
кліменко повинен застрелитися, як мінімум!!!
показать весь комментарий
19.04.2026 09:48 Ответить
Так само потужно тікала мусорня у лютому 22 го.
показать весь комментарий
19.04.2026 09:49 Ответить
Засцяли копи конкретно вступити в бій.Таке і на війні трапляється.Тут багато коментаторів які свист куль тільки в кіно чули.Цікаво було б подивитись на їх поведінку під час стрілянини.
показать весь комментарий
19.04.2026 09:51 Ответить
як добре, що я ховаюсь.
показать весь комментарий
19.04.2026 10:10 Ответить
А сам "міністр ненавчених воювати", нічого не хоче пояснити?
показать весь комментарий
19.04.2026 09:53 Ответить
Повні труси жовтого щастя
показать весь комментарий
19.04.2026 09:53 Ответить
Відоме поліцейське гасло «Де поліція - там безпека!» заграло новими барвами.
показать весь комментарий
19.04.2026 09:54 Ответить
Я не поліцейський і ніколи ним не був,і в ніякому разі не захищаю їх,але думаю,що зробив-би я в тій ситуації,ну можливо стрибнув в кущі,а можливо теж тікав за якусь схованку,гарантую 100%,що вони не додому втекли. Але 100000% не йшов-би в психологічну атаку,перша реакція людини--це страх і схованка,не одні поліціянти тікали на відео це видно.
показать весь комментарий
19.04.2026 09:54 Ответить
дістати табельну зброю та знищити терориста!!!
показать весь комментарий
19.04.2026 10:00 Ответить
Так Стас написав же, що він не поліцейський.
показать весь комментарий
19.04.2026 10:13 Ответить
Там поруч стоять автівки. Правильні дії поліцейського, на мою думку, разом з цивільними сховатися за ними, і з-під автівки ліквідувати стрілка, який на відкритому просторі.
показать весь комментарий
19.04.2026 10:14 Ответить
Тільки от у цих "поліцейських" була при собі зброя, а у цивільних ні.
показать весь комментарий
19.04.2026 10:21 Ответить
Полицейские после выстрелов сбежали, оставив без помощи пострадавшую во время теракта в Киеве: Клименко требует служебного расследования. Источник: https://censor.net/ru/n3611242
============
Тепер зрозуміли чому поліція проти вільного володіння зброєю? Бо мусора будуть боятися виходити на вулицю і не зможуть зупиняти авто.
показать весь комментарий
19.04.2026 09:58 Ответить
"Поліцейський навчений застосовувати силу та зброю відносно злочинця. Але це немає нічого спільного з окопом, з інженерними спорудами, нічого спільного з діями в складі відділення, взводу чи роти. Стріляти з автомату по злочинцю і спецназ, коли в нас захоплює якусь злочинну організацію, наприклад, це одне. Це діє в місті, але це не діє в полі, не діє в лісі і так далі", - пояснив Ігор Клименко.
показать весь комментарий
19.04.2026 10:00 Ответить
висновок один!
клименко повинен застрелитися у себе в кабінеті, з табельної зброї!!! як мінімум!
всіх ментів в мобілізацію та на ротацію, тих хто воює!!! бо, воюють навіть поранені, бо неможливо списатися!
бзвп не потрібне, бо мєнти навчені носити зброю та бігати, як бачимо!
показать весь комментарий
19.04.2026 10:06 Ответить
Премію цим поліцейським та учасника бойових дій.
показать весь комментарий
19.04.2026 10:05 Ответить
Взагалі то єдине, що може вимагати Клименко, це шоб прийняли його відставку.
показать весь комментарий
19.04.2026 10:08 Ответить
Мусора у нас чесні та відважні, просто вони чекають на своїх.
Під час окупації Криму у 2014 році абсолютна більшість правоохоронців, які перебували на півострові, зрадили присягу. За даними, озвученими офіційними особами України, рівень переходу на бік ворога сягав понад 90% у деяких структурах.

Деталі та статистика

Загальна чисельність: За даними колишнього заступника Генпрокурора України Гюндуза Мамедова, понад 20 тисяч правоохоронців (включаючи поліцію/міліцію та прокуратуру) зрадили Україну під час окупації Криму.
Система МВС (Міліція): У 2017 році секретар РНБО Олександр Турчинов повідомляв, що з 10 936 працівників МВС, які перебували в Криму, вірність присязі зберегли лише 88 осіб (що складає менше 1%).
Ось це все, що потрібно знати про цю категорію нелюдей, котрі одягли однострій поліцейського.
показать весь комментарий
19.04.2026 10:11 Ответить
Повтікали як і в 22 році, втікають зараз, втечуть у майбутньому.
показать весь комментарий
19.04.2026 10:15 Ответить
Пігулка пам'яті.
17.04.2014 року у Горлівці сепаратисти закатували та жорстоко вбили місцевого депутата та активіста Володимира Рибака.

17 квітня Горлівка була вже окупована, мусора присягнули терористам ще 14 квітня. В місті головним є офіцер ГРУ РФ - терорист Бєзлєр, позивний «Бєс».

В той час, коли вбивали Володимира Рибака у будинку культури під російським прапором виступав Володимир Зеленський зі своїм Кварталом.

Тобто, місто вже три дні як під окупацією терористів і тут до них приїджає «95 квартал», на чолі із Зеленським, якому Бєзлєр надає особисті гарантії безпеки.

Зеленський виступає із антимайданним туром, дає інтерв'ю місцевому каналу, який повністю вже контролювався російськими окупантами, де каже, що «зараз треба максимально шатати діючу владу» України. А в цей час люди Бєзлєра вспорюють живота людині, яка захищала український прапор...

Просто ще раз нагадаємо і ЗЕфанам, і самому ЗЕ, що саме ви зробили разом..
показать весь комментарий
19.04.2026 10:20 Ответить
Неисполнение служебных обязанностей, приведших к гибели людей. Обычно за это сажают. Но не мусоров.
показать весь комментарий
19.04.2026 10:20 Ответить
Всіх сук поліцаїв разом з клименко на передову-- кров'ю должни смить позор с сапьорной лопаткой і заградотрядамі -- ні шагу назад!
показать весь комментарий
19.04.2026 10:21 Ответить
Поліцейські після пострілів втекли, лишивши без допомоги постраждалу під час теракту в Києві: Клименко вимагає службового розслідування. ВТЕЧА ПОЛІЦАЇВ- .ЦЕ ЛИЦЕ "ЗЕЛЕНОЇ ВЛАДИ"КОТРА З 2019 РОКУ ЦИМ ЗАЙМАЄТЬСЯ НА ПОСТІЙНІЙ ОСНОВІ
показать весь комментарий
19.04.2026 10:30 Ответить
Для чого набирати дівчат у поліцейські, якщо від них толку як з козла молока !!!
показать весь комментарий
19.04.2026 10:31 Ответить
Деякі думки ... Може в цому причина, коли
Володимир Зеленський 12 лютого 2022 року відвідав Херсонщину. Президент спостерігав, як проходять навчання МВС України. Вони відбувалися на території Каланчака та Новоолексіївки.
Тобто, за 12 днів до кацапського повномасштабного вторгнення, зєрмачня відводить ЗСУ з південного напрямку, розміновує мости, територію прилеглу до лінії розмежування з територією окупованого Криму, не проводить навчання ЗСУ, а проводить навчання мусорів, котрі УВАГА, навчаються, як гамселити українських громадян під прапорами Європи та держави Україна !!!!
показать весь комментарий
19.04.2026 10:32 Ответить
Комусь вже пора у відставку.
показать весь комментарий
19.04.2026 10:34 Ответить
Мужні співробітники поліції виявили особу, яка перебуває у розшуку ТЦК, та були змушені застосувати швидкі кроки для її затримання. Обов'язок кожного громадянина захищати державу є головним, тому будь-які маніпуляції лише підіграють ворогу та діють проти ЗСУ.
показать весь комментарий
19.04.2026 10:35 Ответить
... втекли у 22 році ,...
показать весь комментарий
19.04.2026 10:35 Ответить
 
 