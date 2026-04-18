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Новости Фото Стрельба в Киеве
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"Времени было мало": подробности спасения заложников и ликвидации террориста в Киеве. ФОТОРЕПОРТАЖ

Операция по спасению людей, которых террорист взял в заложники в супермаркете Голосеевского района столицы, была чрезвычайно сложной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на рассказ бойца КОРДа для NV.

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Детали операции 

По словам спецназовца, времени на спасение заложников было мало, поскольку террорист не выдвигал никаких требований и отказывался выходить на связь.

После убийства одного из заложников стрелка решили взять штурмом.

теракт в Киеве
Фото: Сергей Окунев/NV
теракт в Киеве
Фото: Сергей Окунев/NV

Злоумышленник оказывал сопротивление, при этом не было известно, продолжит ли он убивать заложников в дальнейшем, поэтому его ликвидировали.

теракт в Киеве
Фото: Сергей Окунев/NV
теракт в Киеве
Фото: Сергей Окунев/NV
теракт в Киеве
Фото: Сергей Окунев/NV

Отмечается, что бойцы КОРДа провели операцию профессионально, во время действий спецназовцев погибших или пострадавших не было.

теракт в Киеве
Фото: REUTERS/Валентин Огиренко

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Стрельба в Киеве

  • Напомним, что 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям. После чего он ворвался в супермаркет и взял заложников.
  • Его ликвидировали во время задержания.
  • По последним данным, известно о 6 погибших и более 10 пострадавших.
  • Начато расследование по статье о террористическом акте.

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Автор: 

заложник (1504) Киев (26729) теракт (2471)
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Топ комментарии
+23
Exactly.

Чому в Україні за чотири роки не чіповано всю гопоту, яка народилася в мокшанской фідєрації, не вміє говорити українською і ходить до рпц??

Чи так на "вліятєльних" можна випадково вийти?
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18.04.2026 22:59 Ответить
+21
А в тилу покидьки тим часом будуть брати у заручники та відстрілювати мирних людей? Беззаперечно наводити ракети на дома та підстанції? І просто грабувати та мародерити? А що - як немає поліціянтов, бо "усі пішли на фронт", то що завадить бандюкам та колаборантам робити свої улюблені справи?
Я так розумію, що на вулицях міст є другий фронт. І там є свої перемоги та проколи. Проколи ми бачим та чуєм, перемоги - ні. Але те, що навіть прифронтові міста живуть майже нормальним життям, це є показник роботи охорони. Нє?
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18.04.2026 23:04 Ответить
+21
та да. майже цілу годину мєнти, ненавчені воювати, з відділку, що майже поруч з супермаркетом, ховались по різним далеким закапелкам, дожидаючи піл'їзду броніка з спецназом, щоб їх визволив з халепи. на часі створювати пункти підтримни незламної мєнтури!
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18.04.2026 23:11 Ответить

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