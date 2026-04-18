"Времени было мало": подробности спасения заложников и ликвидации террориста в Киеве. ФОТОРЕПОРТАЖ

Операция по спасению людей, которых террорист взял в заложники в супермаркете Голосеевского района столицы, была чрезвычайно сложной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на рассказ бойца КОРДа для NV.

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Детали операции

По словам спецназовца, времени на спасение заложников было мало, поскольку террорист не выдвигал никаких требований и отказывался выходить на связь.

После убийства одного из заложников стрелка решили взять штурмом.

Фото: Сергей Окунев/NV

Фото: Сергей Окунев/NV

Злоумышленник оказывал сопротивление, при этом не было известно, продолжит ли он убивать заложников в дальнейшем, поэтому его ликвидировали.

Фото: Сергей Окунев/NV

Фото: Сергей Окунев/NV

Фото: Сергей Окунев/NV

Отмечается, что бойцы КОРДа провели операцию профессионально, во время действий спецназовцев погибших или пострадавших не было.

Фото: REUTERS/Валентин Огиренко

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Стрельба в Киеве

Напомним, что 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям. После чего он ворвался в супермаркет и взял заложников.

Его ликвидировали во время задержания.

По последним данным, известно о 6 погибших и более 10 пострадавших.

Начато расследование по статье о террористическом акте.

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