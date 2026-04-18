14 202 63
"Времени было мало": подробности спасения заложников и ликвидации террориста в Киеве. ФОТОРЕПОРТАЖ
Операция по спасению людей, которых террорист взял в заложники в супермаркете Голосеевского района столицы, была чрезвычайно сложной.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на рассказ бойца КОРДа для NV.
Детали операции
По словам спецназовца, времени на спасение заложников было мало, поскольку террорист не выдвигал никаких требований и отказывался выходить на связь.
После убийства одного из заложников стрелка решили взять штурмом.
Злоумышленник оказывал сопротивление, при этом не было известно, продолжит ли он убивать заложников в дальнейшем, поэтому его ликвидировали.
Отмечается, что бойцы КОРДа провели операцию профессионально, во время действий спецназовцев погибших или пострадавших не было.
Стрельба в Киеве
- Напомним, что 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям. После чего он ворвался в супермаркет и взял заложников.
- Его ликвидировали во время задержания.
- По последним данным, известно о 6 погибших и более 10 пострадавших.
- Начато расследование по статье о террористическом акте.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Чому в Україні за чотири роки не чіповано всю гопоту, яка народилася в мокшанской фідєрації, не вміє говорити українською і ходить до рпц??
Чи так на "вліятєльних" можна випадково вийти?
Я так розумію, що на вулицях міст є другий фронт. І там є свої перемоги та проколи. Проколи ми бачим та чуєм, перемоги - ні. Але те, що навіть прифронтові міста живуть майже нормальним життям, це є показник роботи охорони. Нє?