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Новини Фото Стрілянина в Києві
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"Часу було обмаль": подробиці порятунку заручників та ліквідації терориста в Києві. ФОТОрепортаж

Операція з порятунку людей, яких терорист взяв у заручники у супермаркеті Голосіївського району столиці, була надважкою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на розповідь бійця КОРДу для NV.

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Деталі операції 

За словами спецпризначенця, часу для порятунку заручників було обмаль, оскільки терорист не висував жодних вимог та відмовлявся виходити на зв’язок.

Після вбивства одного із заручників стрільця вирішили взяти штурмом.

теракт в Києві
Фото: Сергій Окунєв/NV
теракт в Києві
Фото: Сергій Окунєв/NV

Зловмисник чинив опір, водночас не було відомо, чи продовжить він убивати заручників надалі, тому його ліквідували.

теракт в Києві
Фото: Сергій Окунєв/NV
теракт в Києві
Фото: Сергій Окунєв/NV
теракт в Києві
Фото: Сергій Окунєв/NV

Зазначається, що бійці КОРДу провели операцію професійно, під час дій спецпризначенців загиблих чи постраждалих не було.

теракт у Києві
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

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Стрілянина в Києві

  • Нагадаємо, що 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях. Після чого він увірвався у супермаркет та взяв заручників.
  • Його ліквідували під час затримання.
  • За останніми даними, відомо про 6 загиблих та понад 10 постраждалих.
  • Розпочато розслідування за статтею про терористичний акт.

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Автор: 

заручник (833) Київ (21176) теракт (1186)
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Топ коментарі
+23
Exactly.

Чому в Україні за чотири роки не чіповано всю гопоту, яка народилася в мокшанской фідєрації, не вміє говорити українською і ходить до рпц??

Чи так на "вліятєльних" можна випадково вийти?
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18.04.2026 22:59 Відповісти
+21
А в тилу покидьки тим часом будуть брати у заручники та відстрілювати мирних людей? Беззаперечно наводити ракети на дома та підстанції? І просто грабувати та мародерити? А що - як немає поліціянтов, бо "усі пішли на фронт", то що завадить бандюкам та колаборантам робити свої улюблені справи?
Я так розумію, що на вулицях міст є другий фронт. І там є свої перемоги та проколи. Проколи ми бачим та чуєм, перемоги - ні. Але те, що навіть прифронтові міста живуть майже нормальним життям, це є показник роботи охорони. Нє?
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18.04.2026 23:04 Відповісти
+21
та да. майже цілу годину мєнти, ненавчені воювати, з відділку, що майже поруч з супермаркетом, ховались по різним далеким закапелкам, дожидаючи піл'їзду броніка з спецназом, щоб їх визволив з халепи. на часі створювати пункти підтримни незламної мєнтури!
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18.04.2026 23:11 Відповісти

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