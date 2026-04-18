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"Часу було обмаль": подробиці порятунку заручників та ліквідації терориста в Києві. ФОТОрепортаж
Операція з порятунку людей, яких терорист взяв у заручники у супермаркеті Голосіївського району столиці, була надважкою.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на розповідь бійця КОРДу для NV.
Деталі операції
За словами спецпризначенця, часу для порятунку заручників було обмаль, оскільки терорист не висував жодних вимог та відмовлявся виходити на зв’язок.
Після вбивства одного із заручників стрільця вирішили взяти штурмом.
Зловмисник чинив опір, водночас не було відомо, чи продовжить він убивати заручників надалі, тому його ліквідували.
Зазначається, що бійці КОРДу провели операцію професійно, під час дій спецпризначенців загиблих чи постраждалих не було.
Стрілянина в Києві
- Нагадаємо, що 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях. Після чого він увірвався у супермаркет та взяв заручників.
- Його ліквідували під час затримання.
- За останніми даними, відомо про 6 загиблих та понад 10 постраждалих.
- Розпочато розслідування за статтею про терористичний акт.
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Чому в Україні за чотири роки не чіповано всю гопоту, яка народилася в мокшанской фідєрації, не вміє говорити українською і ходить до рпц??
Чи так на "вліятєльних" можна випадково вийти?
Я так розумію, що на вулицях міст є другий фронт. І там є свої перемоги та проколи. Проколи ми бачим та чуєм, перемоги - ні. Але те, що навіть прифронтові міста живуть майже нормальним життям, це є показник роботи охорони. Нє?