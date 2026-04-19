УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14155 відвідувачів онлайн
Новини Стрілянина в Києві
34 199 196

Поліцейські після пострілів втекли, лишивши без допомоги постраждалу під час теракту в Києві: Клименко вимагає службового розслідування. ВIДЕО

Голова МВС Ігор Клименко дав доручення голові Національної поліції України Івану Вигівському провести службове розслідування щодо дій поліцейських під час теракту в Києві та надати всю інформацію у ДБР. 

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Реакція Клименка на дії окремих поліцейських

"Служити та захищати" - не просто гасло. Воно має бути підкріплене відповідними професійними діями. Особливо - в критичні моменти, коли від цього залежать життя людей. Результати та рішення службового розслідування у найкоротші терміни будуть оприлюднені Національною поліцією", - зазначив він.

Що передувало?

Варто наголосити, що наразі у телеграм-каналах поширюється відео, на якому зафіксовано, як двоє поліцейських, почувши постріли, тікають, залишивши без допомоги постраждалу людину.

Стрілянина в Києві

  • Нагадаємо, що 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях. Після чого він увірвався у супермаркет та взяв заручників.
  • Його ліквідували під час затримання.
  • За останніми даними, відомо про 6 загиблих та понад 10 постраждалих.
  • Розпочато розслідування за статтею про терористичний акт.

Автор: 

Київ (20604) теракт (1155) Клименко Ігор (576)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+86
Досі ніхто не провів розслідування як менти тікали з міст 24.02.2022. Жодного розслідування!
19.04.2026 09:36 Відповісти
19.04.2026 09:36 Відповісти
+79
Це не бабусь з петрушкою біля метро щемити
19.04.2026 09:22 Відповісти
19.04.2026 09:22 Відповісти
+67
Героїчні сцикуни.
19.04.2026 09:22 Відповісти
19.04.2026 09:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Ну так и есть, полицейские просто в безопасное место и переместились. Все желающие просто должны были перемещаться вместе с ними. Получается правило - в случае какого то шухера беги в том же направлении куда бежит полицейский - там точно безопасно.
19.04.2026 11:01 Відповісти
19.04.2026 11:01 Відповісти
Правильно. Коли стали стріляти, стало небезпечно і поліцейські просто перемістилися у безпечне місце. Безпечно в тилу - на фронті їх немає і пікуй що так у законі написано.
19.04.2026 11:24 Відповісти
19.04.2026 11:24 Відповісти
Я не поліцейський і ніколи ним не був,і в ніякому разі не захищаю їх,але думаю,що зробив-би я в тій ситуації,ну можливо стрибнув в кущі,а можливо теж тікав за якусь схованку,гарантую 100%,що вони не додому втекли. Але 100000% не йшов-би в психологічну атаку,перша реакція людини--це страх і схованка,не одні поліціянти тікали на відео це видно.
19.04.2026 09:54 Відповісти
19.04.2026 09:54 Відповісти
дістати табельну зброю та знищити терориста!!!
19.04.2026 10:00 Відповісти
19.04.2026 10:00 Відповісти
Так Стас написав же, що він не поліцейський.
19.04.2026 10:13 Відповісти
19.04.2026 10:13 Відповісти
Там поруч стоять автівки. Правильні дії поліцейського, на мою думку, разом з цивільними сховатися за ними, і з-під автівки ліквідувати стрілка, який на відкритому просторі.
19.04.2026 10:14 Відповісти
19.04.2026 10:14 Відповісти
Тільки от у цих "поліцейських" була при собі зброя, а у цивільних ні.
19.04.2026 10:21 Відповісти
19.04.2026 10:21 Відповісти
А нафіга йти в поліцію? Не знав, що це поа'язано з небезпекою? Не знав чим поліція має займатися? Думав по кущам сидіти і в авто стергти тих кого иожна подоїти чи "продати"?
19.04.2026 16:25 Відповісти
19.04.2026 16:25 Відповісти
Полицейские после выстрелов сбежали, оставив без помощи пострадавшую во время теракта в Киеве: Клименко требует служебного расследования. Источник: https://censor.net/ru/n3611242
============
Тепер зрозуміли чому поліція проти вільного володіння зброєю? Бо мусора будуть боятися виходити на вулицю і не зможуть зупиняти авто.
19.04.2026 09:58 Відповісти
19.04.2026 09:58 Відповісти
"Поліцейський навчений застосовувати силу та зброю відносно злочинця. Але це немає нічого спільного з окопом, з інженерними спорудами, нічого спільного з діями в складі відділення, взводу чи роти. Стріляти з автомату по злочинцю і спецназ, коли в нас захоплює якусь злочинну організацію, наприклад, це одне. Це діє в місті, але це не діє в полі, не діє в лісі і так далі", - пояснив Ігор Клименко.
19.04.2026 10:00 Відповісти
19.04.2026 10:00 Відповісти
висновок один!
клименко повинен застрелитися у себе в кабінеті, з табельної зброї!!! як мінімум!
всіх ментів в мобілізацію та на ротацію, тих хто воює!!! бо, воюють навіть поранені, бо неможливо списатися!
бзвп не потрібне, бо мєнти навчені носити зброю та бігати, як бачимо!
19.04.2026 10:06 Відповісти
19.04.2026 10:06 Відповісти
Видите, вы сами описали почему полиции нельзя на фронт. Бегать могут, носить оружие могут - а вот применять - не могут. Потому и на фронт им нельзя.
19.04.2026 11:03 Відповісти
19.04.2026 11:03 Відповісти
Премію цим поліцейським та учасника бойових дій.
19.04.2026 10:05 Відповісти
19.04.2026 10:05 Відповісти
Не премію, а медалі. За легку атлетику - біг з бар'єрами у вигляді лежачих цивільних. А от учасника бойових лій - тут не підходить, таке дають за допомогу ТЦК в бусифікації.
19.04.2026 11:19 Відповісти
19.04.2026 11:19 Відповісти
Взагалі то єдине, що може вимагати Клименко, це шоб прийняли його відставку.
19.04.2026 10:08 Відповісти
19.04.2026 10:08 Відповісти
Мусора у нас чесні та відважні, просто вони чекають на своїх.
Під час окупації Криму у 2014 році абсолютна більшість правоохоронців, які перебували на півострові, зрадили присягу. За даними, озвученими офіційними особами України, рівень переходу на бік ворога сягав понад 90% у деяких структурах.

Деталі та статистика

Загальна чисельність: За даними колишнього заступника Генпрокурора України Гюндуза Мамедова, понад 20 тисяч правоохоронців (включаючи поліцію/міліцію та прокуратуру) зрадили Україну під час окупації Криму.
Система МВС (Міліція): У 2017 році секретар РНБО Олександр Турчинов повідомляв, що з 10 936 працівників МВС, які перебували в Криму, вірність присязі зберегли лише 88 осіб (що складає менше 1%).
Ось це все, що потрібно знати про цю категорію нелюдей, котрі одягли однострій поліцейського.
19.04.2026 10:11 Відповісти
19.04.2026 10:11 Відповісти
То же самое в Луганске и Донецке.
19.04.2026 14:45 Відповісти
19.04.2026 14:45 Відповісти
Для історії це не новина. А ще "мєнти" у всіх країнах - це люди які вважають себе особливою кастою "недоторканих", бо вони ніде не змогли торкнутися, тобто зачепитися в будь-якій цивільній сфері, тому й організували собі як "служити будь-кому і захищати"))) абияк.
Такі ж цифри можна навести по Другій Світовій війні. Скільки колишніх ментів та чекістів СРСР не евакуювалося, а лишалося і йшло на службу німецькій окупаційній владі. Те саме по Франції.
19.04.2026 15:28 Відповісти
19.04.2026 15:28 Відповісти
Абсолютно вірно. Взяти хоч би для прикладу так звану міліцію в Локотській республіці зразка 1941-1943 років.
У Локотській республіці (колабораційному утворенні під німецькою окупацією в 1941-1943 роках) формування, що виконували функції правопорядку, спочатку називалися народною міліцією і набиралися вони попервах з міліціонерів-зрадників СРСР, а згодом переросли у велике збройне формування - Російську визвольну народну армію (РОНА). Вже до кінця 1942 року «міліція Камінського» налічувала близько 10 тисяч осіб.
19.04.2026 15:59 Відповісти
19.04.2026 15:59 Відповісти
Повтікали як і в 22 році, втікають зараз, втечуть у майбутньому.
19.04.2026 10:15 Відповісти
19.04.2026 10:15 Відповісти
Пігулка пам'яті.
17.04.2014 року у Горлівці сепаратисти закатували та жорстоко вбили місцевого депутата та активіста Володимира Рибака.

17 квітня Горлівка була вже окупована, мусора присягнули терористам ще 14 квітня. В місті головним є офіцер ГРУ РФ - терорист Бєзлєр, позивний «Бєс».

В той час, коли вбивали Володимира Рибака у будинку культури під російським прапором виступав Володимир Зеленський зі своїм Кварталом.

Тобто, місто вже три дні як під окупацією терористів і тут до них приїджає «95 квартал», на чолі із Зеленським, якому Бєзлєр надає особисті гарантії безпеки.

Зеленський виступає із антимайданним туром, дає інтерв'ю місцевому каналу, який повністю вже контролювався російськими окупантами, де каже, що «зараз треба максимально шатати діючу владу» України. А в цей час люди Бєзлєра вспорюють живота людині, яка захищала український прапор...

Просто ще раз нагадаємо і ЗЕфанам, і самому ЗЕ, що саме ви зробили разом..
19.04.2026 10:20 Відповісти
19.04.2026 10:20 Відповісти
Неисполнение служебных обязанностей, приведших к гибели людей. Обычно за это сажают. Но не мусоров.
19.04.2026 10:20 Відповісти
19.04.2026 10:20 Відповісти
Всіх сук поліцаїв разом з клименко на передову-- кров'ю должни смить позор с сапьорной лопаткой і заградотрядамі -- ні шагу назад!
19.04.2026 10:21 Відповісти
19.04.2026 10:21 Відповісти
Поліцейські після пострілів втекли, лишивши без допомоги постраждалу під час теракту в Києві: Клименко вимагає службового розслідування. ВТЕЧА ПОЛІЦАЇВ- .ЦЕ ЛИЦЕ "ЗЕЛЕНОЇ ВЛАДИ"КОТРА З 2019 РОКУ ЦИМ ЗАЙМАЄТЬСЯ НА ПОСТІЙНІЙ ОСНОВІ
19.04.2026 10:30 Відповісти
19.04.2026 10:30 Відповісти
Для чого набирати дівчат у поліцейські, якщо від них толку як з козла молока !!!
19.04.2026 10:31 Відповісти
19.04.2026 10:31 Відповісти
Ну чому так зразу? Користі з мадам поліцейських хоч відбавляй.
https://youtu.be/LmN5sUNlBcI?si=tk3kRi8xTtYvzRsS
👮🏻‍♀️"Мадам Бєспрєдєл" - поліцейська, яка знущається з водіїв!
19.04.2026 10:36 Відповісти
19.04.2026 10:36 Відповісти
Абсолютно з вами НЕПОГОДЖУЮСЯ Бо деякі дівчата і жінки дають і дадутьі деколькам чоловікам фору Це доказано і в ЗСУ ,які воюють і в структурах МВС Непотрібно всіх під один гребінець .
19.04.2026 18:55 Відповісти
19.04.2026 18:55 Відповісти
Деякі думки ... Може в цому причина, коли
Володимир Зеленський 12 лютого 2022 року відвідав Херсонщину. Президент спостерігав, як проходять навчання МВС України. Вони відбувалися на території Каланчака та Новоолексіївки.
Тобто, за 12 днів до кацапського повномасштабного вторгнення, зєрмачня відводить ЗСУ з південного напрямку, розміновує мости, територію прилеглу до лінії розмежування з територією окупованого Криму, не проводить навчання ЗСУ, а проводить навчання мусорів, котрі УВАГА, навчаються, як гамселити українських громадян під прапорами Європи та держави Україна !!!!
19.04.2026 10:32 Відповісти
19.04.2026 10:32 Відповісти
Комусь вже пора у відставку.
19.04.2026 10:34 Відповісти
19.04.2026 10:34 Відповісти
На "чнрвону" зону.
19.04.2026 11:23 Відповісти
19.04.2026 11:23 Відповісти
усім
19.04.2026 13:12 Відповісти
19.04.2026 13:12 Відповісти
Мужні співробітники поліції виявили особу, яка перебуває у розшуку ТЦК, та були змушені застосувати швидкі кроки для її затримання. Обов'язок кожного громадянина захищати державу є головним, тому будь-які маніпуляції лише підіграють ворогу та діють проти ЗСУ.
19.04.2026 10:35 Відповісти
19.04.2026 10:35 Відповісти
... втекли у 22 році ,...
19.04.2026 10:35 Відповісти
19.04.2026 10:35 Відповісти
ще раніше у 14- му....
19.04.2026 13:16 Відповісти
19.04.2026 13:16 Відповісти
клименку досить грати в дурня, за роки правління зелених опаришів відбулася цілком передбачувана метаморфоза: поліція --- поліцаї ---- мусорня. Сьогодні мусорня виконує дві основні функції - відловлює на фронт свіже гарматне м'ясо і кришує весь незаконний бізнес в країні (наркотики, проституція, віджим чужого бізнесу, торгівля зброєю, гральний бізнес тощо). По-суті, сьогодні це головна організована злочинна група в державі.
19.04.2026 10:39 Відповісти
19.04.2026 10:39 Відповісти
Заберіть одну роботу в поліції---ідіть самі без повісток на фронт Ну в крайньому разі---небикуйте,а по першій вимозі поліції надайте їм свої документи І тоді буде паритет А то все робиться навпаки.
19.04.2026 19:00 Відповісти
19.04.2026 19:00 Відповісти
Тут чітко видно, що вони відводили вогонь від постраждалої.
Ось чому вони побоялися відкрити вогонь у відповідь, це вже питання. Напевно, зашуги такі, що вони навіть пістоль бояться діставати для свого захисту.
19.04.2026 10:40 Відповісти
19.04.2026 10:40 Відповісти
Русинова грохнуть не побоялись.
19.04.2026 12:45 Відповісти
19.04.2026 12:45 Відповісти
Так вони навченi тiльки заламувати трактористiв разом з ТЦКшниками....Вся суть мусорнi- в цьому ролику.....
19.04.2026 10:44 Відповісти
19.04.2026 10:44 Відповісти
Ну это же не ухилесов штормить) по ходу мусора подумали что таки НАЧАЛОСЬ и пора традиционно прятаться за угол и кричать оттуда - Милиция з народом! А с каким народом там уже время покажет. Пока на станет понятно кому честь отдавать и кто главный. Как они научились это делать ещё с 2004 года. Это к слову что будет если начнется хоть малейшее гражданское сопротивление. Тцкуны исчезнут с улиц первыми на ходу переодеваясь по гражданке, ну а полиционеры и так понятно. Так что за гражданскую войну можно не переживать точно. Граждане в одном окопе сидят. В другом окопе касапы и вот эти вот.
19.04.2026 10:49 Відповісти
19.04.2026 10:49 Відповісти
Браво
19.04.2026 15:22 Відповісти
19.04.2026 15:22 Відповісти
Може вони знали, що терорист народився в москві. У багатьох мусорів є велика непереборна тяга переходити на бік ворога. Бо по своїй суті це антинародна структура, обслуга компрадорського режиму.
19.04.2026 10:50 Відповісти
19.04.2026 10:50 Відповісти
Нічого собі! Оце сцикуни в нашій поліції! Таких навіть на війну відправляти страшно - втечуть або зрадять...
19.04.2026 10:52 Відповісти
19.04.2026 10:52 Відповісти
Тому вони в тилу, займаються людоловством і відправляють замість себе
19.04.2026 15:23 Відповісти
19.04.2026 15:23 Відповісти
У мусорів давати стрєкача звична справа, точно так бігли з Сум, Чернігова, Херсону
19.04.2026 10:52 Відповісти
19.04.2026 10:52 Відповісти
Так значить їх так навчають. Маневрах відходу в тил
19.04.2026 14:04 Відповісти
19.04.2026 14:04 Відповісти
Питання короткостволу для самозахисту та змін відповідного законодавства вже завно перезріла.
19.04.2026 11:02 Відповісти
19.04.2026 11:02 Відповісти
Поставив лайк. Але ж мабуть не бабуся буде відстрілюватися.

До речі. Який ствол був у придурка ?
19.04.2026 11:30 Відповісти
19.04.2026 11:30 Відповісти
Карабін під пістолетний патрон.
19.04.2026 11:58 Відповісти
19.04.2026 11:58 Відповісти
Кал Тек. Значить мені не здалося.
19.04.2026 13:00 Відповісти
19.04.2026 13:00 Відповісти
Так, карабін Kel-Tec SUB-2000 калібру 9×21 мм
19.04.2026 14:08 Відповісти
19.04.2026 14:08 Відповісти
А як тоді "ухілєсов" пакувати? Це ж висока ймовірність кулю зловити
19.04.2026 15:24 Відповісти
19.04.2026 15:24 Відповісти
А клименко що робить у поліції?
Теж захоаався від війни ?
19.04.2026 11:06 Відповісти
19.04.2026 11:06 Відповісти
Потужні👍
19.04.2026 11:07 Відповісти
19.04.2026 11:07 Відповісти
Ці уроди тільки ловити разом із розбійниками беззахисних громадян здатні, виконуючи роль окупантів.
Отаку "державу" вимагають захищати і віддавати їй все, наче вона має якусь цінність. Але вона ніколи тебе не захистить.
19.04.2026 11:35 Відповісти
19.04.2026 11:35 Відповісти
На протязі всієї історії людства одним з найважчих злочинів з точки зору рабовласника/феодала була наявність зброї у раба/кріпака, оскільки це підриває базове право панівного класу на придушення волі класу підневільного. Звісно, рабовласники завжди прикриватимуть це різноманітним пропагандонським блювотинням, створюючи у раба ілюзію свободи вибору, однак суті питання це не міняє
19.04.2026 11:36 Відповісти
19.04.2026 11:36 Відповісти
Супер
19.04.2026 15:26 Відповісти
19.04.2026 15:26 Відповісти
Схоже зелена влада даремно розраховує на таких рятівників.
19.04.2026 11:38 Відповісти
19.04.2026 11:38 Відповісти
Чого їм боятися. Картонок, які організував Єрмак, імітуючи демократію?
19.04.2026 12:03 Відповісти
19.04.2026 12:03 Відповісти
Так буде незавжди.
19.04.2026 14:01 Відповісти
19.04.2026 14:01 Відповісти
Два урода ухилянта,тупо отримали погони щоб виписувати штрафи і кошмарити бізнес,ніякого захисту від такої поліції в людей немає,80% таких мусорів по всій країні і тільки 20% реальні захисники,але вони на фронті а в тилу одиниці.Походу якщо б цей мужих не підбіг до дитити і не сказав тікай вона теж була б мертва.Питання хто врятував майбутнє?Звичайний чувак який собою прикрив пацана,а двоє *****..в з зброєю втікли,це те саме що було під час окупації,і є зараз- військові звичайні люди захищають майбутнє і от таких уродів в тилу, як тих два ухилянта зрадника!!!
19.04.2026 12:05 Відповісти
19.04.2026 12:05 Відповісти
Вчора ще за таке банили та уси проплачени боти сензора нападали всім гуртом на того хто говорив про поліцейських правду, але сьогодні шльондри вже всі перевзулися в повітрі і хаять поліцейських аж гай шумить.
19.04.2026 12:07 Відповісти
19.04.2026 12:07 Відповісти
Чекаємо відео від Корчиньського де він розповість про те, що ухилянти і інша наволоч дискредитує Владу своїми відосиками.
19.04.2026 12:12 Відповісти
19.04.2026 12:12 Відповісти
У кого вимагае? У себе?
19.04.2026 12:14 Відповісти
19.04.2026 12:14 Відповісти
таких на фронт брати не можна, тільки в адміністрацію до Зеленського
19.04.2026 12:27 Відповісти
19.04.2026 12:27 Відповісти
Вигідно комусь на патрульних всі проблеми системи повісити. Міністр має перший бути у списку службового розслідування.
19.04.2026 13:17 Відповісти
19.04.2026 13:17 Відповісти
Нажаль моральних виродків, які прийшли заробляти в МВС не обслуговуючи, не захищаючи людей, багато.
Судити треба як посібників вбивства.

(Мій товариш, досвід і освіта якого нікому не потрібні, як пенсіонер та старший офіцер МВС, добровільно мобілізований сержантом ЗСУ... УБД... каже, що таких треба каструвати)
19.04.2026 13:20 Відповісти
19.04.2026 13:20 Відповісти
Це як у анекдоті про пожежника - все добре і зарплата і відпустка і тренажерний зал і басейн безкоштовно, але як пожежа, то хоч звільняйся. Тут так само все добре - і бронь і гроші з "ухилянтів" можна брати, а от як починається стрільба, то треба тікати подалі.
19.04.2026 13:38 Відповісти
19.04.2026 13:38 Відповісти
Мусорня зазвичай по отг стоїть на перехрестях з камерами Фіксуючи рух транспорту на дотримання вимог ПДД світлових сигналів - поворот на головній дорозі . Стріляти та охороняти вони ж цьому ненавчені. Навчені брати хабарі з пяних водів - джек пот
19.04.2026 13:47 Відповісти
19.04.2026 13:47 Відповісти
Це вже вкотре поліція крупно обсирається , але начальничок і далі не звільнений.
Зелені покидьки зіпсували ВСЕ
19.04.2026 13:49 Відповісти
19.04.2026 13:49 Відповісти
орли авакова, блд
19.04.2026 14:06 Відповісти
19.04.2026 14:06 Відповісти
Справді ганебний вчинок поліцейських!
Але перш ніж керівництву і суспільству розбиратися з вчинком цих конкретних осіб.
Давайте поглянемо і згадаємо на інші події в яких поліцейські при затримані злочинців "перевищили свої дії і "уявні злочинці" загинули чи постраждали, а поліцейських потім тягали по судах!
Згадалось вбивство пасажира бмв, що тікало годину по Києву (поліцейського 5 років судили..)
Затримання пяних суддів і прокурорів, після яких поліцейського теж посадять (недавній кейс на заході країни (бо прокурор друг генпрокурора))
Прикладів вдосталь.
Відповідно поліцейський і думає, а на..й воно мені треба ті проблеми!
В Америці, поліцейський побачивши щось схоже на зброю в "збудженоїі" людини вбиває її!
Питання до суспільства, яких ми хочемо поліцейських?
На фоні проблем із ТЦК в тому числі...
Відповідь неоднозначна!
19.04.2026 14:23 Відповісти
19.04.2026 14:23 Відповісти
Не пишіть лайно з-за кордону чи під VPN. Тут же не Цензорі були випадки, коли поліцейські вбивали нападників і їм нічого, так суд був і виправдали. А от коли поліцейські на пару з тцк буквально вбивали людей, то справи більшість так і не дійшли до суду. Ну і після відео зрозуміло для чого поліцейські, бо пакувати беззбройних то одне, а от коли вже є зброя, то розбіглися ******* лайно.

Був випадок, коли мажор розбив і зламав поліцейській носа, і напарник цієї поліцейської відкрив вогонь, то поліцейського виправдали. І якщо пошукати, то випадків вистачає і коли все нормально, то поліцію виправдовують.

Там одна поліцейська дитину на переході збила на смерть, бо напевно спішили пакувати когось, і то її відмазують як можуть.

Так що не пишіть лайно під прапорцем іншої країни.
19.04.2026 18:28 Відповісти
19.04.2026 18:28 Відповісти
Какое руководство - такая и полиция.
Если не дай Бог русские подойдут к Киеву, то руководство полиции сдрыснет из страны быстрее, чем те двое на видео.
Точно так же бросив жителей Киева.
19.04.2026 14:43 Відповісти
19.04.2026 14:43 Відповісти
Причому разом із західноукраїнським заряд-загіном, що на кордоні стоїть
19.04.2026 15:28 Відповісти
19.04.2026 15:28 Відповісти
Нажаль це вже було 2014 і 2022 ... Була наа група цивільних на блокпості біля Києва, бували загородження і допомагали ЗСУ, я бачив як кадирівці згоріли в Бучі на Вокзальній, то "мєнти" в перші дні потікали, жодного не було, тільки ТРО ходили, щоб не було мародерства, нажаль загинули декілька.
19.04.2026 18:32 Відповісти
19.04.2026 18:32 Відповісти
Який міністр, така й поліція.
19.04.2026 14:45 Відповісти
19.04.2026 14:45 Відповісти
Потрібно також службове розслідування проти лікаря який видав довідку хворій на голову людині. Необхідно щоб лікарі, які видають довідки на зброю, заповнювали декларацію на майно та кошти бо я впевнений що вбивця купив собі довідку у лікаря і ніяких тестів не проходив
19.04.2026 16:14 Відповісти
19.04.2026 16:14 Відповісти
Так окрім лікаря вагон інших дозволів, не все так просто і не треба перекладати все на одного.
19.04.2026 18:33 Відповісти
19.04.2026 18:33 Відповісти
***** вигадувати якісь нові правила коли лунають постріли або якийсь уйобок приспустивши скло випердолюється перед поліцейським . записує цю ***** на відеореєстратор і потім викладає в ютюб ---- да там в сша бувають гагдони патрульні . бувають зупинки недоречні . але попробуй **** так поводити себе з патрульним в сша який вийшов з машини і хоче перевірити твоі документи ----- у нас повинен бути ЗАКОН . зупинили тебе опусти скло руки на кермі . при потребі покажи всі документи . крапка . а далі щасливой дороги . і всі проблеми ----
19.04.2026 16:31 Відповісти
19.04.2026 16:31 Відповісти
А я вимагаю відставку Клименка.
19.04.2026 18:05 Відповісти
19.04.2026 18:05 Відповісти
Якби поліцейський застрелив стрілка, то його б посадили. Це вже було. Така потужна рехформа.
19.04.2026 18:29 Відповісти
19.04.2026 18:29 Відповісти
Не правда і не пишіть лайна, тут же на Цензорі були випадки і поліцейських виправдовували, якщо вони діяли як треба. Одна збила дитину на переході насмерть, і то її досі не посадили, слідчі дії, і відмажуть і таких випадків також багато.
19.04.2026 18:35 Відповісти
19.04.2026 18:35 Відповісти
Я про перший випадок застосування зброї. Патрульний Олійник скільки був під слідством? У них немає ініціативи - він радше зателефонує керівництву для ухвалення рішення, ніж відкриє кобуру. Це ж на відео видно.
19.04.2026 19:00 Відповісти
19.04.2026 19:00 Відповісти
поліцію поставили в такі рамки,що вони бояться навіть витягнути пістолет з кобури ,бо будеш від цього лайна рік відмазуватись А деяких і посадили--десятки випадків Особливо коли це було законно ,але проти прокурорів,суддей.високих чинуш Да і суспільство в цьому допомагає А тепер хочемо,щоб вони стріляли,да іще і влюдних місцях,що дійсно заборонено.
19.04.2026 19:05 Відповісти
19.04.2026 19:05 Відповісти
Морди !!!
19.04.2026 19:25 Відповісти
19.04.2026 19:25 Відповісти
отправят на бусификацию...
19.04.2026 20:22 Відповісти
19.04.2026 20:22 Відповісти
З відео виходить, що цивільний чоловік прикрив собою дитину. Якби не він то постріл був би саме в неї. Поліцейський повинен був прибрати дитину з сектору обстрілу разом з собою. Прибрав тільки себе. Сподіваюсь компетентні люди розберуться. Цивільний мабуть герой.
19.04.2026 20:39 Відповісти
19.04.2026 20:39 Відповісти
Я правильно розумію, якщо військовий кидає свою позицію або просто уходить з частини та відмовляється виконувати свої обов'язки то це СЗЧ, за яке він отримає від п'яти до десяти років, навіть якщо ніхто не загинув. Якщо ці поліцейські втекли, то вони також покинули свою "позицію", не виконали свої обов'язки, порушили присягу, де чітко сказано що вони повинні захищати народ України. Відповідно вони також здійснили СЗЧ, в результаті якого загинули люди. Тому вони повинні отримати тюремний строк мінімум п'ять років. Логічно?
20.04.2026 07:31 Відповісти
20.04.2026 07:31 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 