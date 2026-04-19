Поліцейські після пострілів втекли, лишивши без допомоги постраждалу під час теракту в Києві: Клименко вимагає службового розслідування. ВIДЕО
Голова МВС Ігор Клименко дав доручення голові Національної поліції України Івану Вигівському провести службове розслідування щодо дій поліцейських під час теракту в Києві та надати всю інформацію у ДБР.
Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
Реакція Клименка на дії окремих поліцейських
"Служити та захищати" - не просто гасло. Воно має бути підкріплене відповідними професійними діями. Особливо - в критичні моменти, коли від цього залежать життя людей. Результати та рішення службового розслідування у найкоротші терміни будуть оприлюднені Національною поліцією", - зазначив він.
Що передувало?
Варто наголосити, що наразі у телеграм-каналах поширюється відео, на якому зафіксовано, як двоє поліцейських, почувши постріли, тікають, залишивши без допомоги постраждалу людину.
Стрілянина в Києві
- Нагадаємо, що 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях. Після чого він увірвався у супермаркет та взяв заручників.
- Його ліквідували під час затримання.
- За останніми даними, відомо про 6 загиблих та понад 10 постраждалих.
- Розпочато розслідування за статтею про терористичний акт.
============
Тепер зрозуміли чому поліція проти вільного володіння зброєю? Бо мусора будуть боятися виходити на вулицю і не зможуть зупиняти авто.
клименко повинен застрелитися у себе в кабінеті, з табельної зброї!!! як мінімум!
всіх ментів в мобілізацію та на ротацію, тих хто воює!!! бо, воюють навіть поранені, бо неможливо списатися!
бзвп не потрібне, бо мєнти навчені носити зброю та бігати, як бачимо!
Під час окупації Криму у 2014 році абсолютна більшість правоохоронців, які перебували на півострові, зрадили присягу. За даними, озвученими офіційними особами України, рівень переходу на бік ворога сягав понад 90% у деяких структурах.
Деталі та статистика
Загальна чисельність: За даними колишнього заступника Генпрокурора України Гюндуза Мамедова, понад 20 тисяч правоохоронців (включаючи поліцію/міліцію та прокуратуру) зрадили Україну під час окупації Криму.
Система МВС (Міліція): У 2017 році секретар РНБО Олександр Турчинов повідомляв, що з 10 936 працівників МВС, які перебували в Криму, вірність присязі зберегли лише 88 осіб (що складає менше 1%).
Ось це все, що потрібно знати про цю категорію нелюдей, котрі одягли однострій поліцейського.
Такі ж цифри можна навести по Другій Світовій війні. Скільки колишніх ментів та чекістів СРСР не евакуювалося, а лишалося і йшло на службу німецькій окупаційній владі. Те саме по Франції.
У Локотській республіці (колабораційному утворенні під німецькою окупацією в 1941-1943 роках) формування, що виконували функції правопорядку, спочатку називалися народною міліцією і набиралися вони попервах з міліціонерів-зрадників СРСР, а згодом переросли у велике збройне формування - Російську визвольну народну армію (РОНА). Вже до кінця 1942 року «міліція Камінського» налічувала близько 10 тисяч осіб.
17.04.2014 року у Горлівці сепаратисти закатували та жорстоко вбили місцевого депутата та активіста Володимира Рибака.
17 квітня Горлівка була вже окупована, мусора присягнули терористам ще 14 квітня. В місті головним є офіцер ГРУ РФ - терорист Бєзлєр, позивний «Бєс».
В той час, коли вбивали Володимира Рибака у будинку культури під російським прапором виступав Володимир Зеленський зі своїм Кварталом.
Тобто, місто вже три дні як під окупацією терористів і тут до них приїджає «95 квартал», на чолі із Зеленським, якому Бєзлєр надає особисті гарантії безпеки.
Зеленський виступає із антимайданним туром, дає інтерв'ю місцевому каналу, який повністю вже контролювався російськими окупантами, де каже, що «зараз треба максимально шатати діючу владу» України. А в цей час люди Бєзлєра вспорюють живота людині, яка захищала український прапор...
Просто ще раз нагадаємо і ЗЕфанам, і самому ЗЕ, що саме ви зробили разом..
Володимир Зеленський 12 лютого 2022 року відвідав Херсонщину. Президент спостерігав, як проходять навчання МВС України. Вони відбувалися на території Каланчака та Новоолексіївки.
Тобто, за 12 днів до кацапського повномасштабного вторгнення, зєрмачня відводить ЗСУ з південного напрямку, розміновує мости, територію прилеглу до лінії розмежування з територією окупованого Криму, не проводить навчання ЗСУ, а проводить навчання мусорів, котрі УВАГА, навчаються, як гамселити українських громадян під прапорами Європи та держави Україна !!!!
Ось чому вони побоялися відкрити вогонь у відповідь, це вже питання. Напевно, зашуги такі, що вони навіть пістоль бояться діставати для свого захисту.
До речі. Який ствол був у придурка ?
Теж захоаався від війни ?
Отаку "державу" вимагають захищати і віддавати їй все, наче вона має якусь цінність. Але вона ніколи тебе не захистить.
Судити треба як посібників вбивства.
(Мій товариш, досвід і освіта якого нікому не потрібні, як пенсіонер та старший офіцер МВС, добровільно мобілізований сержантом ЗСУ... УБД... каже, що таких треба каструвати)
Зелені покидьки зіпсували ВСЕ
Але перш ніж керівництву і суспільству розбиратися з вчинком цих конкретних осіб.
Давайте поглянемо і згадаємо на інші події в яких поліцейські при затримані злочинців "перевищили свої дії і "уявні злочинці" загинули чи постраждали, а поліцейських потім тягали по судах!
Згадалось вбивство пасажира бмв, що тікало годину по Києву (поліцейського 5 років судили..)
Затримання пяних суддів і прокурорів, після яких поліцейського теж посадять (недавній кейс на заході країни (бо прокурор друг генпрокурора))
Прикладів вдосталь.
Відповідно поліцейський і думає, а на..й воно мені треба ті проблеми!
В Америці, поліцейський побачивши щось схоже на зброю в "збудженоїі" людини вбиває її!
Питання до суспільства, яких ми хочемо поліцейських?
На фоні проблем із ТЦК в тому числі...
Відповідь неоднозначна!
Був випадок, коли мажор розбив і зламав поліцейській носа, і напарник цієї поліцейської відкрив вогонь, то поліцейського виправдали. І якщо пошукати, то випадків вистачає і коли все нормально, то поліцію виправдовують.
Там одна поліцейська дитину на переході збила на смерть, бо напевно спішили пакувати когось, і то її відмазують як можуть.
Так що не пишіть лайно під прапорцем іншої країни.
Если не дай Бог русские подойдут к Киеву, то руководство полиции сдрыснет из страны быстрее, чем те двое на видео.
Точно так же бросив жителей Киева.