Поліцейські після пострілів втекли, лишивши без допомоги постраждалу під час теракту в Києві: Клименко вимагає службового розслідування. ВIДЕО

Голова МВС Ігор Клименко дав доручення голові Національної поліції України Івану Вигівському провести службове розслідування щодо дій поліцейських під час теракту в Києві та надати всю інформацію у ДБР.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Реакція Клименка на дії окремих поліцейських

"Служити та захищати" - не просто гасло. Воно має бути підкріплене відповідними професійними діями. Особливо - в критичні моменти, коли від цього залежать життя людей. Результати та рішення службового розслідування у найкоротші терміни будуть оприлюднені Національною поліцією", - зазначив він.

Також дивіться: "Часу було обмаль": подробиці порятунку заручників та ліквідації терориста в Києві. ФОТОрепортаж

Що передувало?

Варто наголосити, що наразі у телеграм-каналах поширюється відео, на якому зафіксовано, як двоє поліцейських, почувши постріли, тікають, залишивши без допомоги постраждалу людину.

Читайте також: Розстріл людей у Києві кваліфікували як теракт, - Кравченко

Стрілянина в Києві

Нагадаємо, що 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях. Після чого він увірвався у супермаркет та взяв заручників.

Його ліквідували під час затримання.

За останніми даними, відомо про 6 загиблих та понад 10 постраждалих.

Розпочато розслідування за статтею про терористичний акт.

Дивіться також: Поводився агресивно: чоловік, який влаштував теракт у Києві, раніше нападав на людей у супермаркеті. ВIДЕО