Полицейских, сбежавших во время теракта в Киеве, отстранили от службы. Начато служебное расследование, - Выговский

Нацполиция расследует действия полицейских во время перестрелки в Киеве

По поручению министра внутренних дел Игоря Клименко в отношении действий патрульных полицейских на месте перестрелки в Голосеевском районе Киева начато служебное расследование.

Об этом сообщил в Facebook глава Нацполиции Иван Выговский, информирует Цензор.НЕТ.

Реакция Выговского

По его словам, на период проверки сотрудники полиции отстранены от исполнения служебных обязанностей.

"Мы должны установить все обстоятельства происшествия без исключений: изучаются имеющиеся видеоматериалы, в том числе и те, что распространены в сети, опрашиваются свидетели. Вся собранная информация будет передана в Государственное бюро расследований.

Мы заинтересованы в объективном и беспристрастном расследовании. О результатах служебного расследования проинформируем общество в ближайшее время", — написал Выговский.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что полицейские после выстрелов сбежали, оставив без помощи пострадавшую во время теракта в Киеве: Клименко требует служебного расследования.

Стрельба в Киеве

  • Напомним, что 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям. После чего он ворвался в супермаркет и взял заложников.
  • Его ликвидировали во время задержания.
  • По последним данным, известно о 6 погибших и более 10 пострадавших.
  • Начато расследование по статье о террористическом акте.

скрин из Вигова

Автор: 

Клименко - у відставку. На фронт разом зі своїми сцикуанми. Веди їх в атаку!
А хто буде ухилянтів ловити і ******* громадян у разі непокори потужному?
У нас за чотири роки повномасштабної війни офіційні втрати менші, аніж загальна кількість поліцаїв. Тобто, їх повинно вистачити ще на 10 років, як і заповідав нам один дюже розумний депутат, а цивільних громадян тоді взагалі не доведеться чіпати
"Нардеп України від "СН" Олександр Мережко заявив, що "у нас вистачить людських ресурсів, щоб продовжувати воювати 10 років і навіть більше".
А хто буде кришевати наркоту, а хто буде "ганяти" бубушек на базарі

"Служити и защищати " це просто лозунг.
Таким в поліції не місце.Нехай пишуть заяви на звільнення і одразу на контракт в "Лють".
Так вони і звідти втечуть. Це реальне обличчя влади. Коли все добре - грабують людей і захищають мародерів. Коли шухер - драпають.
Там ще більше стріляють.
Завтра нам повідомлять що їх призначили бажаючими на фронт.
Замість відправити весь склад поліцію на навчання в штурмову бригаду - відмажуться двума сцикунами. А самі і далі сидітимуть в тилу. Не кожного ж дня потрапляють такі відео в загальний доступ.
А ви їх заміните в тилу?
для чого всі вони ще позавчора звільнились за власним бажанням!
А тих що в 22-му повтікали з Херсона, Сум, Харкова теж відсторонять?
Чому повтікали тільки з цих міст? Втекли і з інших( не всі). Керівник патрульної поліції втік і з Миколаєва. А коли ЗСУ, тероборона і його підлеглі звільнили Миколаїв - з'явився. З рук Потужного отримав орден і генеральські погони.
Так само й деякі київські "герої" (ДБР, здається) палили документацію і тікали "захищати західні кордони". Один лише Татаров мужньо вбивав чеченців, захищаючи бубочку.
Ну ті, що втекли, то саме в Херсоні, вони дійсно не мали змоги протистояти **********, а були й ті що залишились і стали на бік *****, і їх було чимало! Поліція в основному гнила...
Тут має бути ''братська могила''. Поліцейські, що втекли мають бути звільнені і проти них порушена кримінальна справа. Вони мали захищати цивільних. Мають бути звільнені всі їх керівники, кадровики, Виговський і Клименко.
Хто поверне життя тим, кого вони мали захищати?
Ну в тебе і замах - і Клименко, і Виговський... Тоді вже треба розибиратися хто Клименка і Виговського "устроїв" в теплі крісла!
Звичайно потрібно. Але особисто мені відомо - їх всіх посадили в ці крісла 73%. Я ж нічого не переплутав, що в нас з 2019 року всі президенти?
Ні, така поліція Україні не потрібна!
За що їм, поясніть тут всій Україні будь-ласка, платять такі заробітні плати!?
За охорону Громадян України від нападників, чи за спринтерській біг від правопрушників?!
Владу, яка призначила посадовців в поліцію, ДБР, прокуратуру, СБУ, військово- цивільні адміністрації вибрав мудрий український наріт 73% у 2019 році.
Не буде відосу Потужного, як було постановочне при ''затримані терориста в Луцьку - смотреть всєм"?
"Робити я не хочу, а красти я боюся, поїду я у місто, в поліцію наймуся"

хоча уж що що, а мусора красти не бояться..та і в корупції топчики
За дорученням міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка щодо дій патрульних поліцейських на місці стрілянини у Голосіївському районі Києва розпочато службове розслідування. Джерело: https://censor.net/ua/n3611246
😲 А якби Клименко не доручив (Слава Клименку! (саркчзм)), то все сприймалося б, як норма?
кляте відео стільки проблем створило
Сміятися - після слів "розпочато службове розслідування"
Дуже важливо при розслідуванні не вийти на самих себе...
"Поліцейський навчений застосовувати силу та зброю відносно злочинця. Але це немає нічого спільного з окопом, з інженерними спорудами, нічого спільного з діями в складі відділення, взводу чи роти. Стріляти з автомату по злочинцю і спецназ, коли в нас захоплює якусь злочинну організацію, наприклад, це одне. Це діє в місті, але це не діє в полі, не діє в лісі і так далі", - пояснив Ігор Клименко.
Як кажуть кацапи - словоблудіє, або совесний онанізм!
А той батько дітей, водій маршутки, якого ТЦК забирає прямо до штурмової бригади шо, навчений і у полі, і в Покровську у вуличних боях діяти?
Правильно казали древні - час розкидати і час збирати каміння. Маємо те, що виплекали своїм овечім мовчанням, пивним пофігізмом, спадковістю напівбухих страітелей каммунізму і хохольскою мрією усім випускним класом у царі - тобто у прокурори, судді, депутати. А аутсайдерів у массажисти, поліцаї і ДАІшники.
Мабуть підвищать в званні, норми по бігу здали на відмінно.
При Порошенко такого не було.
А що там дивного ? Вони вміють тільки з тцкашниками людей зупиняти, а коли під час цього начинається якась жесть, то просто стоять з кам'яними пиками або відвертаються. Якби наші менти попали б наприклад в умови служби як в США, то їх би взагалі на другий день перестріляли всіх.
то вони "відійшли на більш підготовлені позиції"...
Під час службової перевірки, скажуть, якусь маячну, яку їм chatgpt порадить, або щось на зразок: почали бігти, бо набирали швидкість, для більш ефективного тарану терориста лобом в лоб, як в колайдері. Але зійшли з орбіти району, набравши другу районну швидкість.

Зрозуміло, що ці люди некомпетентні і профнепридатні. Хіба тільки вони такі.
Три абсолютні аксіоми (життєвий досвід):
1. В поліцію працевлаштовуються виключно сцикливі ухілеси з метою уникнути мобілізації та фронту.
2. Поголовно ненавчені. Досвід нульовий. Бачив не раз, як вони навчаються на своїх полігонах - суцільний фейспалм.
(це просто кабздєц - не раз доводилося на пальцях показувати патрульним як цей старий сивий пердун може їх покласти прямо тут і прямо зараз. Останній раз в Славіку, коли вбили їх колегу. Стоїть тіло і думає шо воно шось контролить. Ствол на бедрі акі ковбой з застібкою на липучці, ксюха за спиною).
3. Маю достатньо знайомих з Люті та Хижака. Познайомилися вже тут, на фронті. Он, сидять в сусідній хаті, ходимо в гості на каву.
Так от. Ніхто з них не збирається після війни повертатися до служби в МВС.
3. А чим планують займатися?
Ти ще спитай - чим я хочу займатися..
Такі думки тут зайві. Погана прикмета.
Думаю будуть популярні продотряди...
Маю іншу інформацію Правда застарілу Коли створювалась патрульна поліція в Києві,то було подано заяв ---сімнадцять заяв на одне місце Більш 70% малу вищу освіту і більшість юристи,які до цього мали і роботу і гідну зарплату (вищу.чим пропонувалось в поліції) Навчали їх зарубіжні фахівці. більше чотирьох місяців (навіть більше чим по програмі) бо ще не булоЗакону. І останнє---більше половини----ІДЕЙНІ. Потім--умови роботи,низька зарплата, постійні стреси (після "спілкування" з дебілами) неочікувані виклики і як наслідок---- певна кількість із них не витримала і звільнилась А прийшли ті--хто в нас є Наші сусіди,знайомі ,можливо і рідні Поліція така ЯК І НАШЕ СУСПІЛЬСТВО, Іншої не буде Бо суспільство ж вибирало в президенти дважди ЗЕКА,злодія і бандита,суспільство ж вибрало квартал95,безробітніх,тамадів і фотографів То ви хочете Щоб були красиві і розумні--такого не буває.
То вони на передову спішили...
Так наші мусора всі такі - можуть тільки з беззройних натовпом знущатися, а коли виникає реальна загроза їхнім сракам - то одразу тікають. І нащо вони такі усі заброньовані, коли реальної користі від них просто нуль?
виклавших відеоматеріали в мережу вже посиленно розшукують. всі вони будуть притягнуті до суворої відповідальності за "дісткрєдітацію мужєствєнних мєнтов!"
Особисто моя думка що якби не з'явився запис події з втечею "служащих та захищаючих" то вони й надалі залишились на своїх місцях...
За результатами розслідування отримають високі оцінки за фізпідготовку.
Ім'я, прізвище, посада, звання та фото цих "героїв".
Про що мова взагалі? Іноді дивлюся на цих речників нацполу, коли вони якогось бідолаху пов'язали на закладках, так їх по дві камери знімають, із двох с...ка ракурсів!! Піар наше все, а як до діла...
оці кляті посполиті!!!!
заборонити смартфони!!!
заборонити пабліки!!!
всіх штрафувати та саджати!!!
от, нафіга так диксридутувати наших любих мєнтовчиків?

а, хто небудь, може пояснити дії корда???
чотири години для чого були потрібні корду?
вишикуватись перед вітриною велмарта, та про щось калякати з терористом?
поки оте падло не застрелила чергового невинного?
а, як що б це був продуманий теракт?
а, як що б були спільники, та й ще з дронами?
то, весь корд був би трупами, разом зі своїм броневіком!!!!
до поліцаїв добавити , контингент тцк, ось і готовий список "ухилянтів" в державі,
Я бачу тутешні ухилянти дуже розсердилися на боягузливих поліціянтів....Ухилянти твердо переконані,що воювати і вступати в бій повинні всі на світі......крім ухилянтів...
Ти не інших відправляй замість себе, а покажи приклад сцикливим ухилянтами.
А ви вже показали--втекли з України
Можна пригадати, як затримували професійного стрільця в Одесі в часи Януковича. Могильов тоді пішов у відставку.
Але різниця є: тоді поліцейські загинули, в тут - втікли. Така вона відреформована поліція.
підуть до єрмака адвокатами
Таке загнув!
Будуть робити те, для чого згодилися - лизати дупи, чистити унітаз за хазяїном і бігати разом з собаками на охороні периметру спокійного життя свого хазяїна!
Какое служебное расследование? Тут факт на лицо. Обоссались и обосрались. Таких ни то что на фронт, этих сразу на обмен и на родину-матушку
Ви нічого не розумієте у бойовій тактиці. Це був такий бойовий меневр.
Ось відео їхньої втечі https://t.me/sumyregion/136164
чого дивуєтесь, вам вже казали що поліція не навчені, тільки по безбройним стріляти вміють
