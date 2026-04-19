Полицейских, сбежавших во время теракта в Киеве, отстранили от службы. Начато служебное расследование, - Выговский
По поручению министра внутренних дел Игоря Клименко в отношении действий патрульных полицейских на месте перестрелки в Голосеевском районе Киева начато служебное расследование.
Об этом сообщил в Facebook глава Нацполиции Иван Выговский, информирует Цензор.НЕТ.
Реакция Выговского
По его словам, на период проверки сотрудники полиции отстранены от исполнения служебных обязанностей.
"Мы должны установить все обстоятельства происшествия без исключений: изучаются имеющиеся видеоматериалы, в том числе и те, что распространены в сети, опрашиваются свидетели. Вся собранная информация будет передана в Государственное бюро расследований.
Мы заинтересованы в объективном и беспристрастном расследовании. О результатах служебного расследования проинформируем общество в ближайшее время", — написал Выговский.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что полицейские после выстрелов сбежали, оставив без помощи пострадавшую во время теракта в Киеве: Клименко требует служебного расследования.
Стрельба в Киеве
- Напомним, что 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям. После чего он ворвался в супермаркет и взял заложников.
- Его ликвидировали во время задержания.
- По последним данным, известно о 6 погибших и более 10 пострадавших.
- Начато расследование по статье о террористическом акте.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Нардеп України від "СН" Олександр Мережко заявив, що "у нас вистачить людських ресурсів, щоб продовжувати воювати 10 років і навіть більше".
"Служити и защищати " це просто лозунг.
Хто поверне життя тим, кого вони мали захищати?
За що їм, поясніть тут всій Україні будь-ласка, платять такі заробітні плати!?
За охорону Громадян України від нападників, чи за спринтерській біг від правопрушників?!
Не буде відосу Потужного, як було постановочне при ''затримані терориста в Луцьку - смотреть всєм"?
хоча уж що що, а мусора красти не бояться..та і в корупції топчики
😲 А якби Клименко не доручив (Слава Клименку! (саркчзм)), то все сприймалося б, як норма?
А той батько дітей, водій маршутки, якого ТЦК забирає прямо до штурмової бригади шо, навчений і у полі, і в Покровську у вуличних боях діяти?
Правильно казали древні - час розкидати і час збирати каміння. Маємо те, що виплекали своїм овечім мовчанням, пивним пофігізмом, спадковістю напівбухих страітелей каммунізму і хохольскою мрією усім випускним класом у царі - тобто у прокурори, судді, депутати. А аутсайдерів у массажисти, поліцаї і ДАІшники.
Зрозуміло, що ці люди некомпетентні і профнепридатні. Хіба тільки вони такі.
1. В поліцію працевлаштовуються виключно сцикливі ухілеси з метою уникнути мобілізації та фронту.
2. Поголовно ненавчені. Досвід нульовий. Бачив не раз, як вони навчаються на своїх полігонах - суцільний фейспалм.
(це просто кабздєц - не раз доводилося на пальцях показувати патрульним як цей старий сивий пердун може їх покласти прямо тут і прямо зараз. Останній раз в Славіку, коли вбили їх колегу. Стоїть тіло і думає шо воно шось контролить. Ствол на бедрі акі ковбой з застібкою на липучці, ксюха за спиною).
3. Маю достатньо знайомих з Люті та Хижака. Познайомилися вже тут, на фронті. Он, сидять в сусідній хаті, ходимо в гості на каву.
Так от. Ніхто з них не збирається після війни повертатися до служби в МВС.
Такі думки тут зайві. Погана прикмета.
заборонити смартфони!!!
заборонити пабліки!!!
всіх штрафувати та саджати!!!
от, нафіга так диксридутувати наших любих мєнтовчиків?
а, хто небудь, може пояснити дії корда???
чотири години для чого були потрібні корду?
вишикуватись перед вітриною велмарта, та про щось калякати з терористом?
поки оте падло не застрелила чергового невинного?
а, як що б це був продуманий теракт?
а, як що б були спільники, та й ще з дронами?
то, весь корд був би трупами, разом зі своїм броневіком!!!!
Але різниця є: тоді поліцейські загинули, в тут - втікли. Така вона відреформована поліція.
Будуть робити те, для чого згодилися - лизати дупи, чистити унітаз за хазяїном і бігати разом з собаками на охороні периметру спокійного життя свого хазяїна!