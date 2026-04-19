Полицейских, сбежавших во время теракта в Киеве, отстранили от службы. Начато служебное расследование, - Выговский

По поручению министра внутренних дел Игоря Клименко в отношении действий патрульных полицейских на месте перестрелки в Голосеевском районе Киева начато служебное расследование.

Об этом сообщил в Facebook глава Нацполиции Иван Выговский.

Реакция Выговского

По его словам, на период проверки сотрудники полиции отстранены от исполнения служебных обязанностей.

"Мы должны установить все обстоятельства происшествия без исключений: изучаются имеющиеся видеоматериалы, в том числе и те, что распространены в сети, опрашиваются свидетели. Вся собранная информация будет передана в Государственное бюро расследований.

Мы заинтересованы в объективном и беспристрастном расследовании. О результатах служебного расследования проинформируем общество в ближайшее время", — написал Выговский.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что полицейские после выстрелов сбежали, оставив без помощи пострадавшую во время теракта в Киеве: Клименко требует служебного расследования.

Стрельба в Киеве

Напомним, что 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям. После чего он ворвался в супермаркет и взял заложников.

Его ликвидировали во время задержания.

По последним данным, известно о 6 погибших и более 10 пострадавших.

Начато расследование по статье о террористическом акте.

