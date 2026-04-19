Поліцейських, які втекли під час теракту в Києві, відсторонили. Розпочато службове розслідування, - Вигівський
За дорученням міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка щодо дій патрульних поліцейських на місці стрілянини у Голосіївському районі Києва розпочато службове розслідування.
Про це повідомив у фейсбуку голова Нацполіції Іван Вигівський, інформує Цензор.НЕТ.
Реакція Вигівського
За його словами, на період перевірки співробітників поліції відсторонено від виконання службових обов’язків.
"Маємо встановити всі обставини події без винятків: вивчаються наявні відеоматеріали, зокрема й ті, що поширені в мережі, опитуються свідки. Уся зібрана інформація буде передана до Державного бюро розслідувань.
Ми зацікавлені в об’єктивному та неупередженому розслідуванні. Про результати службового розслідування поінформуємо суспільство найближчим часом", - написав Вигівський.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що поліцейські після пострілів втекли, лишивши без допомоги постраждалу під час теракту в Києві: Клименко вимагає службового розслідування.
Стрілянина в Києві
- Нагадаємо, що 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях. Після чого він увірвався у супермаркет та взяв заручників.
- Його ліквідували під час затримання.
- За останніми даними, відомо про 6 загиблих та понад 10 постраждалих.
- Розпочато розслідування за статтею про терористичний акт.
Відсторонитьгнати в шию треба клименка та вигівського для початку.
люди розберуться