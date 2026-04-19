УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14155 відвідувачів онлайн
Стрілянина в Києві
18 992 214

Поліцейських, які втекли під час теракту в Києві, відсторонили. Розпочато службове розслідування, - Вигівський

нацполіція розслідує дії поліцейських під час стрілянини в Києві

За дорученням міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка щодо дій патрульних поліцейських на місці стрілянини у Голосіївському районі Києва розпочато службове розслідування.

Про це повідомив у фейсбуку голова Нацполіції Іван Вигівський, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Реакція Вигівського

За його словами, на період перевірки співробітників поліції відсторонено від виконання службових обов’язків.

"Маємо встановити всі обставини події без винятків: вивчаються наявні відеоматеріали, зокрема й ті, що поширені в мережі, опитуються свідки. Уся зібрана інформація буде передана до Державного бюро розслідувань.

Ми зацікавлені в об’єктивному та неупередженому розслідуванні. Про результати службового розслідування поінформуємо суспільство найближчим часом", - написав Вигівський.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що поліцейські після пострілів втекли, лишивши без допомоги постраждалу під час теракту в Києві: Клименко вимагає службового розслідування.

Читайте також: Розстріл людей у Києві кваліфікували як теракт, - Кравченко

Стрілянина в Києві

  • Нагадаємо, що 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях. Після чого він увірвався у супермаркет та взяв заручників.
  • Його ліквідували під час затримання.
  • За останніми даними, відомо про 6 загиблих та понад 10 постраждалих.
  • Розпочато розслідування за статтею про терористичний акт.

Поводився агресивно: чоловік, який влаштував теракт у Києві, раніше нападав на людей у супермаркеті.

вигівський скрін

Автор: 

Нацполіція (15613) теракт (1155) Клименко Ігор (576) Вигівський Іван (95)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+70
Клименко - у відставку. На фронт разом зі своїми сцикуанми. Веди їх в атаку!
показати весь коментар
19.04.2026 09:54 Відповісти
+63
А тих що в 22-му повтікали з Херсона, Сум, Харкова теж відсторонять?
показати весь коментар
19.04.2026 09:56 Відповісти
+54
Так вони і звідти втечуть. Це реальне обличчя влади. Коли все добре - грабують людей і захищають мародерів. Коли шухер - драпають.
показати весь коментар
19.04.2026 09:59 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Тепер я розумію чому поліцейських не можна мобілізувати бо ж вони не навчені для війни на фронті. Давно пропонував щоб їх замінили жінки Вони чудово впораються з такими завданнями
показати весь коментар
19.04.2026 15:03 Відповісти
Втекли? Хіба це тема?! Головне щоб не втік Боневтік! От це тема!
показати весь коментар
19.04.2026 16:10 Відповісти
А може вони просто виконували наказ?!
показати весь коментар
19.04.2026 16:15 Відповісти
Якщо звільнять їх, то потікають за кордон, на передову відправити-вони не навчені воювати. Скоріше за все переведуть на ДВРЗ...
показати весь коментар
19.04.2026 16:51 Відповісти
Чому тільки відсторонили, в не взяли під варту, адже це кримінальний злочин?
показати весь коментар
19.04.2026 18:08 Відповісти
В США против террориста обычные полицейские не действуют а сразу вызывают спецназ у которого броня,бронированные шиты и навыки. Как только был звонок в полицию о том что кто-то применил огнестрел-туда нужно вызывать спецотряд а не двух обычгных патрульных полицейских. А что вы будете делать если находитесь на открытом месте слышите высрелы но не знаете от куда они?Закрыть своим телом раненного гражданского и затем быть застреленным?. Я хочу поругать полицейских но вна не на них а на самой системе. Во0первых почему не отслеживаем антиукраинские посты в соцсеттях? как минимум моно было лишить лицензии на оружие этого русского шиза и закрыть его в СИЗО. Еще раз:если полицейские не видели и ли не слышали от куда идут выстрелы-то правильно сделали что покинуди это открытое место. Другоне дело что нужно было с собой забрать мальчика:один забирает а другой приерывает и делает выстрелы в сторону стрелка-если видит его
показати весь коментар
19.04.2026 19:25 Відповісти
A я поясню чому це викликало такий вибух емоцій в інтернеті. Поліцейським не пощастило народитися в країні де панує карго - культ героїзму замість професіоналізму. Всі ці дивані турбо патріоти які зараз верещать у коментах бігли б ще вдвічі дали. Зеленський перетворив героїзм на норму, тобто такои моби обов'язкові вимоги. Коли потрібно прикрити опу через непрофесіоналізм та мародерство потрибни саме герои а не професионали, Тому зараз ботам шльондрам дана команда мочити якщо не герой або не хоче бути мясом.
показати весь коментар
19.04.2026 20:13 Відповісти
тогда за чем и для чего по Киеву болтаются хорошо экипированные и вооружённые менты? два пистолета убежали от охотничьего оружия, да и местность была не открытая! третьего дня сего года три экипажа, три мистер, на остановке мужика выпившего забирали! обьясни мне диванному эксперту за чем нужны такие защитники!?
показати весь коментар
20.04.2026 17:33 Відповісти
Чушь какая-то. В США простые граждане с оружием или даже без останавливают террориста. Про это молчат масс медиа бо не выгодно говорить правду.
показати весь коментар
19.04.2026 23:01 Відповісти
ванька! ты наверное фильмов насмотрелся!?
показати весь коментар
20.04.2026 17:34 Відповісти
Відсторонить гнати в шию треба клименка та вигівського для початку.
показати весь коментар
19.04.2026 21:54 Відповісти
віддайте їх людям..
люди розберуться
показати весь коментар
20.04.2026 01:20 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 