Новини
Відкрито провадження проти поліцейських за службову недбалість під час теракту в Києві, - Кравченко

Поліція перевіряє інформацію про маніяка на Оболоні

Слідство встановить законність дій поліції під час затримання терористів. За фактом неналежного виконання службових обов'язків працівниками поліції під час терористичного акту в Києві 18 квітня 2026 року розпочато кримінальне провадження.

Про це повідомив у телеграм-каналі генпрокурор Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

Реакція Кравченка на дії правоохоронців

За його словами, правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 3 ст. 367 КК України (Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки).

"Усі дії правоохоронців у момент критичної загрози життю громадян, зокрема епізод із залишенням у небезпеці малолітньої дитини та несвоєчасним припиненням дій нападника, отримають належну правову оцінку.

Групу прокурорів у провадженні очолює прокурор міста Києва. Досудове розслідування здійснюється Державним бюро розслідувань", - йдеться у повідомленні.

"Ми гарантуємо, що розслідування буде проведено об’єктивно та неупереджено. Суспільство отримає відповіді, а винні особи – законне покарання. Справедливість буде забезпечена", - додав генпрокурор.

Деталі щодо постраждалих

"P.S щодо загиблої матері пораненого хлопчика, мушу виправити помилку, в лікарні померла не мати хлопчика, а її рідна сестра", - резюмує Кравченко.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що поліцейські після пострілів втекли, лишивши без допомоги постраждалу під час теракту в Києві: Клименко вимагає службового розслідування. Вигівський повідомив, що поліцейських, які втекли під час теракту в Києві, відсторонили. Розпочато службове розслідування.

Стрілянина в Києві

  • Нагадаємо, що 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях. Після чого він увірвався у супермаркет та взяв заручників.
  • Його ліквідували під час затримання.
  • За останніми даними, відомо про 6 загиблих та понад 10 постраждалих.
  • Розпочато розслідування за статтею про терористичний акт.

Автор: 

Топ коментарі
Дали б трохи часу, поліцаї ще б селфі над тілом зробили. Приклад вже був...
19.04.2026 14:05 Відповісти
Були недбалі - нігуя собі!
19.04.2026 13:56 Відповісти
Генпрокурор ще на посаді? А чому не прийшов до терориста, як обіцяв прийти за кожним?
19.04.2026 13:59 Відповісти
а чого йому до трупа ходити, чи той відморозок зазделегіть робив анонс своїх дій.
19.04.2026 14:01 Відповісти
"Анонс" він робив - підтримкою "сво" у соцмережах.
19.04.2026 14:19 Відповісти
Перевірити свої спортивні навички по бігу??
19.04.2026 14:08 Відповісти
Ну ти ж не такий.Сміливо б прийшов до маньяка зі зброєю.А де сам воював?Щоб я зрозумів що ти не сцикун, як прокурор?
19.04.2026 14:11 Відповісти
а ти де?
19.04.2026 14:13 Відповісти
На форумі він воює. Тут багато таких воїнів.
19.04.2026 14:18 Відповісти
Напевно, цей суб'єкт щоденно запекло воює з ухилянтами, як і всі інші мусора
19.04.2026 14:22 Відповісти
Я в танкє горєл, я льотчік. ©
19.04.2026 14:30 Відповісти
А ти хто такий щоб ставить питання?Доведи що не диванний клоун. Бригада,вос,посада,напрямок,позиція?А тоді відповім де був я.
19.04.2026 14:29 Відповісти
Може тобі ще й карту з чотирма напрямками намалювати чи прізвище командира написати? Ти такий тупий що не знаєш що таке інтернет-безпека. Зате ліпиш усюди свою гнилу відмазку воячка-тиловичка.
19.04.2026 15:33 Відповісти
Не гавкай,всратий ухилянт.Це не секретна інформація.А звідки таке знать диванній обізяні?
19.04.2026 18:50 Відповісти
Чого тоді свою інфу ховаєш, тиловий пацючок? І людину визнати ухилянтом може тільки суд а не бидлячок собченко. І я вже старий, а ти - тупий, саме для таких як ти дуболомів чотириразовий ухилянт і вигатав цей засіб розколоти Україну. Але у тебе замість мізків портягка тому ти це не зрозумієш як і все інше.
19.04.2026 19:23 Відповісти
Ти всратий ухилянт.Це я знаю точно, ти сам писав, вигадав 100 відмазок чому не пішов,війна з 14 року,я пішов у 15,другий раз у 22, поки ти під спідницею ховався.Я служив у 57 омпбр і 115 омбр.Можеш загуглить де вони були.Воювать воно старе,зате гавкать на інших здатне.Сиди вже нишком, нікчема диванна.
19.04.2026 19:55 Відповісти
То ти сам пішов, то тебе мобілізували, а нещодавно писав що тебе ТЦК запросило (у буса). От ти брехло. А мене не взяли в 14-ому, а тепер я старий, мені відмазки ніякі не потрібні, у мене усі чоловіки моєї родини служать\воюють і не в інтернеті як ти. І я за чужими спинами не ховаюся і інших поперед себе як ти не пхаю. Заховався за відстрочкою і корчиш із себе бойову собаку а насправді ти дворова жучка - тільки гавкіту від тебе багато.
19.04.2026 20:17 Відповісти
Сам пішов,прислали повістку і пішов.Не відмазувався як ти.Про тцк видумав,старе брехло.У 15 воно так не називалось,весною 22 до тцк були черги,а сцикуни сиділи нишком і не варнякали разом з кацапами про буси і людолови.Родичами не прикривайся.За себе відповідай.Може родичі і порядні люди,а ти ватна, диванна, нікчема.Сам писав про дебільних мовнюків, сраний сєпар.Я своє відвоював, двічі.Тепер нехай повоюють ті хто ховався.А то звикли гниди на чужому горбу їздить,і ти разом з ними.Ще має нахабство гавкать на ветеранів,правда очі коле.
19.04.2026 20:50 Відповісти
Ти якийсь не сповна розуму всінафронтнік. Повторюю останній раз - в 14 мене не взяли бо двір Шевч. тцк був повний молодих людей. А тепер я вже старий і давно. За мене воює моя родина окрім мене. Ти насправді такий тупенький чи прикидаєшся? Читати твої простирадла виправдовувань бажання не маю.
19.04.2026 20:59 Відповісти
То якого ти хєра лізеш з своїми тупим коментами як ти диванний лох,і на війні не був.Не варнякай про те в чому тямиш як свиня в астрономії.
19.04.2026 21:13 Відповісти
Я тямлю не менш твого від першоджерел. І у що перетворили ЗСУ такі штабні дуполизи як ти знаю, бо бачив на власні очі. Чи ти, дурненьке, думаешь що я не їздив з допомогою поки були сили?
А ти не знаешь бо не писав би маячню. Сидиш вдома з відстрочкою то не гавкай на інших.
19.04.2026 21:21 Відповісти
Ти диванна нікчема ,тому тямла в тебе 0.Я писав що був старшим навідником і командиром розрахунку.В якому це ***** штабі існує така посада?Тому варнякаєш як баба базарна,як не знає,то набреше.Я перед тим як взять відстрочку 2.5 років служив/воював, поки ти сидів під спідницею.Ще має нахабство мене попрікать,гнида стара.
19.04.2026 22:21 Відповісти
Яка недбалість? Це боягузтво, а не недбалість! За проф відбір таких сцикунів мають відповісти кадрові органи. А сцикунів саджати треба.
19.04.2026 14:01 Відповісти
Золоті слова.Куди саджати 2млн.сцикунів-ухилянтів?
19.04.2026 14:08 Відповісти
ухилянти, це ті хто давав присягу: служити та захищати, боронити україну від ворогів.
всі, ці падли поховалися в тцк та мєнтах.
люто волаю, що саме вони в першу чергу повинні сидіти на нулі.
а, вже потім вантажник василь, чи комбайнер микола, котрих вони силою насравши на закони, замість себе відправили помирати!!!!
19.04.2026 14:12 Відповісти
Не скигли як баба.Я був будівельником,став військовим.Ти за себе відповідай.Не воював,то заткнись і сиди далі під спідницею.Не маєш морального права когось посилать на війну, поки сам на ній не був.
19.04.2026 14:22 Відповісти
де ти там став?
що, це за тєма така косити під ветерана? хто знає?
підрозділ! напрямок! звання!
відповідати швидко! в очі дивитись!!!!
19.04.2026 14:25 Відповісти
Ти б у мене в батареї таким борзим був.Сцикля інтернета.
19.04.2026 14:32 Відповісти
батареї всю зиму були ледь живі.
а зараз взагалі вимкнені! і це у мене в києві.
про, які батереї, ти мариш?
звідки у тебе в селі батареї?
ти ж з дому на подвір'я сцикуєш вийти, бо якийсь бусік на перехресті стоїть постійно.
ну, і що, що то бусик тараса, без коліс?
хєр його знає хто там ховається, може твої друзі мєнти та тцкашники......
19.04.2026 15:44 Відповісти
Поскигли,баба київська.Якби ти не був диванний е банько,то знав би що батареї бувають не тільки холодні, ще артилерійські,мінометні,зенітні.Я воював в мінометній.А ти мелеш що попало,якесь марення наркоманське.
19.04.2026 19:04 Відповісти
Що за мода відповідать питанням на питання?Ти не з 95 квартала?Такий самий клоун.Дай відповідь де воював ти,щоб ставить питання.Шо,нє?Пішов за корабликом масква, ще я сцикунам буду відчитуватись.
19.04.2026 19:16 Відповісти
дійсно, чому ухилянти не хочуть воювати за мультикультурну "Україну" в яку вже зараз завозять різнокольорових робітників з індії та філіпін щоб замінити українців
ото дивина!
19.04.2026 14:27 Відповісти
І ще цікаво - а що якщо на місце злочину прибуває міністр МВС чи генпрокурор то злочинець відразу здається??? А журналісти декілька разів підкреслювали що генпрокурор та кліменко власноруч прибули на місце злочину… це шо заслуга????
19.04.2026 14:04 Відповісти
доречi, як покарали курсанта?
19.04.2026 14:10 Відповісти
вангую що ніяк
19.04.2026 14:11 Відповісти
Скоріш за все ніяк особливо якщо папік теж поліцай.
Поліції потрібні такі аморальні кадри, готові виконати будь-який наказ керівництва.
19.04.2026 14:36 Відповісти
Він у мільонній черзі на покарання, може й не дочекатися за все життя.
19.04.2026 22:19 Відповісти
Тупий блогер Кравченко повідомив .В цьому шапіто є людина,що відповідає своїй посаді??
19.04.2026 14:05 Відповісти
генпрокурор Руслан Кравченко
19.04.2026 14:09 Відповісти
генпрокурор не знає,що таке тероризм,тому це тупий блогер!!!!
19.04.2026 14:11 Відповісти
немає умов для появи людини відповідної своїй посаді , така несподобпється зеленському, повинні бути розумово відсталі...
19.04.2026 14:13 Відповісти
Майже півтори години - півтори години пройшло між тим, як злочинець підпалив свою квартиру, відкрив вогонь по людях і його ліквідацією!

Півтори години, за які можна було врятувати життя.

Мене не здивувало відео, де двоє озброєних поліцейських тікають від пострілів, залишаючи цивільних на смерть.

Не здивувала і так звана "поліція діалогу", яка через рупор намагалася домовитися з людиною, що вже перейшла точку неповернення.

Це не про страх.

І навіть не про конкретних людей.

Це про систему.

Поліцейський, який не був на фронті, який стріляє раз на три місяці в тирі - НЕ ГОТОВИЙ до таких ситуацій!

Не тому, що він поганий.

А тому що в нього немає досвіду війни.

А країна у нас у війні!

Я гарантую: якби на місці тих екіпажів були поліцейські з Костянтинівки, або бійці підрозділів типу "Лють", стрілецьких полків - цього позору не було б.

І, можливо, були б врятовані життя.

Те, що ми побачили, це не просто провал.

Це системна неспроможність реагувати на загрозу.

І це вже небезпечно для кожного громадянина, бо таких випадків буде більше!

Я вкотре звертаюся до міністра МВС

Ігоря Клименко, та керівництва Національної поліції України

Почуйте

Поліція, яка не має бойового досвіду в країні, що воює, не здатна виконувати свою базову функцію - захищати громадян!

Ігнорувати це - злочинна халатність.

Не дати особовому складу реальний досвід бойових дій - це рішення, яке вже коштує людям життя.

І якщо нічого не зміниться, буде коштувати ще більше!!!
19.04.2026 14:08 Відповісти
домовитись, через будь ласка. Наче алкоголiка вмовляти кинути пити)
19.04.2026 14:13 Відповісти
Домовлялися через зачинені двері супермаркета, мабуть він її й не чув.
19.04.2026 22:22 Відповісти
цирк.
19.04.2026 23:17 Відповісти
а, що я вам казав????
знайшли цапа відбувайла!!
боже, як добре, що автор виклав це в мереху.
винний, за недбалість, не клименко, на віговський, не керівництво мєнтовське та антитерористичне!
винні, оти два дегенерата ухилянта, яких взяли на роботу, які пройшли всі атестації, яким видали зброю та відправили заробляти грошики для командирів.
а, тут така срака.
ну, нічого, десь перекантуються на блок пості під вінницею. а, потім в охорону якогось прикормленого банку. там, до речі, більше платять.
україна, тяжко хвора. і, навіть не знаю, чи вигребемо ми звідси.....
19.04.2026 14:10 Відповісти
Україна хвора. Подивіться на себе в дзеркало і побачите хворого До нас що прийшли ************ вибирали в президента дважди зека чи коли вибирали безробітніх,фотографів чи тамоду,або квартал 95 І доярка буде міністром,а всі ми президенти. Наслідки бачимо.
19.04.2026 15:10 Відповісти
так!!!
і я до того причетний!
бо, не зміг переконати ближніх увімкнути мозок та стати українцями, а не малоросами.
голосувати за чорновола! палити комуняцькі зборища, валити лєніна ще в 1991.....
я, намагався "кров'ю" змити свою провину: майдан на граніті (студент кпі), помаранчева революція, майдан гіндості.
так, я причетний, що мій родич молодий хлопець, ветеран з тяжким пораненням.
так, треба було їхати звідси, коли була можливість. але б тоді, була б інша дружина, інші діти.
ну от х*й його знає, де повернути......
19.04.2026 15:25 Відповісти
Кравченко сам би втік
19.04.2026 14:14 Відповісти
на всіх си тільки на тих, хто потрапив на відео?
19.04.2026 14:17 Відповісти
Те що якоби встановить слідство це одне, а те яке буде рішення суду, то це інше. Адвокати витягнуть цих поліціянтів на штрафи і позбавлення премій. Чому? Та тому що нормальну відповідальність має нести ціла цепочка поліціянтів. Може таке бути наприклад, що вони навіть в журналі інструктажів не розписані. Чи проходили навчання по первинній медичній допомозі, скажімо. Протокол марч скажімо. Чи є там сертифікати на ту чи іншу діяльність по своєму фаху. Хто їх взагалі допустив до тієї діяльності? Чи перевіряв хто їх морально-психологічний стан? Їм скоріш за все напишуть чудову характеристику. Бо якщо характеристика буде поганою, то як вони взагалі можуть нести будь яку службу? Ха ха ха.
19.04.2026 14:17 Відповісти
Як вам реформа поліції? В 2026 році бюджет поліції 12 млр. грн. Скілки можна було б закупити безпілотників чи другой зброї для ЗСУ? Кому потрібна поліція, яка не може воювати, не може захищати людей, яка зраджує присягу?
19.04.2026 14:17 Відповісти
Но террориста все же кто-то убил, или он еще в ТЦ находится?
19.04.2026 14:23 Відповісти
Тільки смерть терориста не воскресить без вино вбитих людей. Мабуть, на то вона й поліція, щоб не допустити такі трагедії, а не кідати цівільних людей терористові на смерть.
19.04.2026 14:38 Відповісти
Явний дисонанс між такими явищами, як боягузтво і втеча з поля бою (що по суті є дезертирством) та службовою недбалістю (як приклад - підписав не глянувши фейковий акт чи накладну) потребує законодавчого врегулювання подібних випадків. І покарання має застосовуватись по самому факту втечі, без з'ясування мотивів.
Натомість ймовірна підозра за ч.3 ст.367 ККУ може бути легко спростована адвокатами, оскільки відсутній причинно-наслідковий зв'язок між злочинною бездіяльністю підозрюваних і негативними наслідками у вигляді загибелі людей. Адже заперечення сторони захисту буде вагомим" "Об'єктивно завадити зловмиснику вбивати людей у тій конкретній ситуації, що показана на відео, поліцейські не могли.".
19.04.2026 14:28 Відповісти
Та нічого тим поліціянтів не буде. На слідчому експерименті буде доведено що вони візуально навіть не бачили терориста. Ні пострілу. З якого дива тоді буде недбальство. По радєкє доповіли старшому що чують постріли. От і все. Доповідь є? Є. Все інше, то вже справа інших фахівців. Погано те, що не винесли в безпечне місце пораненого. От і все. Ха ха ха.
19.04.2026 14:39 Відповісти
Скажуть хтось закричав кликаючи на допомогу, й вони рвонули робити те чому навчені.
19.04.2026 22:27 Відповісти
Справді ганебний вчинок поліцейських!
Але перш ніж керівництву і суспільству розбиратися з вчинком цих конкретних осіб.
Давайте поглянемо і згадаємо на інші події в яких поліцейські при затримані злочинців "перевищили свої дії і "уявні злочинці" загинули чи постраждали, а поліцейських потім тягали по судах!
Згадалось вбивство пасажира бмв, що тікало годину по Києву (поліцейського 5 років судили..)
Затримання пяних суддів і прокурорів, після яких поліцейського теж посадять (недавній кейс на заході країни (бо прокурор друг генпрокурора Кравченка))
Відповідно поліцейський і думає, а на..й воно мені треба ті проблеми!
В Америці, поліцейський побачивши щось схоже на зброю в "збудженоїі" людини вбиває її!
Комісії і керівництво буде неділю розбиратися, чи правиоьно вчинили поліцейські в той момент (поліцейські в той момент не мали кучу радників і покурорів, і тим більше неділю часу)
Система сама зробила з поліції імпотентів!
І тут вина більше саме в керівнициві прокуратури і поліції, а не цих пішаків, що втекли!
Питання до суспільства, яких ми хочемо поліцейських?
На фоні проблем із ТЦК в тому числі...
Відповідь неоднозначна!
19.04.2026 14:37 Відповісти
Коли поліцейський застрелив у Дніпрі водія ягуара за той що збив його з ніг та розбив обличчя напарниці, місцеві правознавці усіляко осуджували цей вчинок. Вимагали покарання поліціянту (наскільки я пам'ятаю-його ще тоді під варту взяли до завершення розслідування). Коли нещодавно поліцейский застрелив у Запоріжжі людину, що кидалася на нього з предметом, схожим на пістолет-ці ж правознавці також обурювалися. Тепер обурюються, чому одразу не застрелили цього терориста.
Відповідь має бути однозначною. Хабарників, боягузів, непрофесіоналів-геть з поліції. Іншим-сувору переатестацію і зміна законів з наданням поліцейским відповідних прав. Якщо поліцейский каже водію, який у чомусь підозрюється "вийти з машини, руки на капот"-то так і має бути, а не так як у нас-водій на сидінні знімає на відео, як він відверто глузує з поліцейського, викладає це у інтернет і отримує тисячі лайків. Самі насміхаються над поліцією, принижують, а потім самі ж кричать, яка вона в нас погана та сциклива.
19.04.2026 15:39 Відповісти
Загинули люди через злочинну бездіяльних тих, хто покликаний боротись із злочинністю. І це прокурорське, зелене чмо класифікує цей свідомий злочин, як "службову недбалість". Цього мудака, який обіцяв прийти за кожним, треба гнати слідом за головним мєнтом, як і всю зелену банду.
19.04.2026 14:51 Відповісти
Чому ви обговорюєте дише 2 мусорів а корд тоже красень зверніть увагу на карабін пранених і вбитих коли корд штурмував то терорист вистріляв уже всі набої а доти було будласка це групка корду заброньовані на мільйони гривень бояться своєї тіні лише яка буде поведінка військових після цоьго як ви думаєте
19.04.2026 14:57 Відповісти
А за не оказание помощи, повлекшая смерть?
19.04.2026 15:09 Відповісти
Эти действия полицаев привели к смерти человека,а их уволят из полиции и возьмут в какую-то иную держструктуру с бронью и привилегиями,а быдло скажут - они наказаны,успокойтесь.
19.04.2026 15:09 Відповісти
А хто вам довів,що із=за "ненаданої" допомоги -жертва померла Давайте не створювати брехлі. Ви поцікавтесь скільки було покарань поліцейских які НАМАГАЛИСЬ ДІЯТИ ПО ЗАКОНУ. А скільки нервів Поліцейські безправні Ні в одній країні Європи патрульні не отримують такого приниження як в нас Вже не говорю за США.
19.04.2026 15:28 Відповісти
в ментовку треба брати тільки після фронту
19.04.2026 15:13 Відповісти
Після фронту неможна брати,особливо,зразу Фронтовики,дуже мають (як правило) нестійку психику,а "зустріч" з дебілом ,будуть мати плачевні результати для других ТІль після ГЛИБОКОЇ реабілітації і певного часу--це буде можливо
19.04.2026 15:33 Відповісти
а шо эти полицаи не проходят детектор лжи с вопросом готовы ли они пожертвовать своей жизнью ради спасения гражданских или что то в этом роле
19.04.2026 15:37 Відповісти
Ааа..це халатність!!!!)))А людоловство то спритність!!!Тепер все по місцЯх)))
19.04.2026 15:47 Відповісти
Лайфхак, если не дай боже, такое произойдет ещё раз, менять заложников на главу МВС, ген.прокурора, начальника нац полиции, и прочую шваль....
19.04.2026 15:56 Відповісти
 
 