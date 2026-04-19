Відкрито провадження проти поліцейських за службову недбалість під час теракту в Києві, - Кравченко

Слідство встановить законність дій поліції під час затримання терористів. За фактом неналежного виконання службових обов'язків працівниками поліції під час терористичного акту в Києві 18 квітня 2026 року розпочато кримінальне провадження.

Про це повідомив у телеграм-каналі генпрокурор Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

Реакція Кравченка на дії правоохоронців

За його словами, правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 3 ст. 367 КК України (Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки).

"Усі дії правоохоронців у момент критичної загрози життю громадян, зокрема епізод із залишенням у небезпеці малолітньої дитини та несвоєчасним припиненням дій нападника, отримають належну правову оцінку.

Групу прокурорів у провадженні очолює прокурор міста Києва. Досудове розслідування здійснюється Державним бюро розслідувань", - йдеться у повідомленні.

"Ми гарантуємо, що розслідування буде проведено об’єктивно та неупереджено. Суспільство отримає відповіді, а винні особи – законне покарання. Справедливість буде забезпечена", - додав генпрокурор.

Деталі щодо постраждалих

"P.S щодо загиблої матері пораненого хлопчика, мушу виправити помилку, в лікарні померла не мати хлопчика, а її рідна сестра", - резюмує Кравченко.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що поліцейські після пострілів втекли, лишивши без допомоги постраждалу під час теракту в Києві: Клименко вимагає службового розслідування. Вигівський повідомив, що поліцейських, які втекли під час теракту в Києві, відсторонили. Розпочато службове розслідування.

Стрілянина в Києві

Нагадаємо, що 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях. Після чого він увірвався у супермаркет та взяв заручників.

Його ліквідували під час затримання.

За останніми даними, відомо про 6 загиблих та понад 10 постраждалих.

Розпочато розслідування за статтею про терористичний акт.

