Відкрито провадження проти поліцейських за службову недбалість під час теракту в Києві, - Кравченко
Слідство встановить законність дій поліції під час затримання терористів. За фактом неналежного виконання службових обов'язків працівниками поліції під час терористичного акту в Києві 18 квітня 2026 року розпочато кримінальне провадження.
Про це повідомив у телеграм-каналі генпрокурор Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.
Реакція Кравченка на дії правоохоронців
За його словами, правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 3 ст. 367 КК України (Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки).
"Усі дії правоохоронців у момент критичної загрози життю громадян, зокрема епізод із залишенням у небезпеці малолітньої дитини та несвоєчасним припиненням дій нападника, отримають належну правову оцінку.
Групу прокурорів у провадженні очолює прокурор міста Києва. Досудове розслідування здійснюється Державним бюро розслідувань", - йдеться у повідомленні.
"Ми гарантуємо, що розслідування буде проведено об’єктивно та неупереджено. Суспільство отримає відповіді, а винні особи – законне покарання. Справедливість буде забезпечена", - додав генпрокурор.
Деталі щодо постраждалих
"P.S щодо загиблої матері пораненого хлопчика, мушу виправити помилку, в лікарні померла не мати хлопчика, а її рідна сестра", - резюмує Кравченко.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що поліцейські після пострілів втекли, лишивши без допомоги постраждалу під час теракту в Києві: Клименко вимагає службового розслідування. Вигівський повідомив, що поліцейських, які втекли під час теракту в Києві, відсторонили. Розпочато службове розслідування.
Стрілянина в Києві
- Нагадаємо, що 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях. Після чого він увірвався у супермаркет та взяв заручників.
- Його ліквідували під час затримання.
- За останніми даними, відомо про 6 загиблих та понад 10 постраждалих.
- Розпочато розслідування за статтею про терористичний акт.
А ти не знаешь бо не писав би маячню. Сидиш вдома з відстрочкою то не гавкай на інших.
всі, ці падли поховалися в тцк та мєнтах.
люто волаю, що саме вони в першу чергу повинні сидіти на нулі.
а, вже потім вантажник василь, чи комбайнер микола, котрих вони силою насравши на закони, замість себе відправили помирати!!!!
що, це за тєма така косити під ветерана? хто знає?
підрозділ! напрямок! звання!
відповідати швидко! в очі дивитись!!!!
а зараз взагалі вимкнені! і це у мене в києві.
про, які батереї, ти мариш?
звідки у тебе в селі батареї?
ти ж з дому на подвір'я сцикуєш вийти, бо якийсь бусік на перехресті стоїть постійно.
ну, і що, що то бусик тараса, без коліс?
хєр його знає хто там ховається, може твої друзі мєнти та тцкашники......
ото дивина!
Поліції потрібні такі аморальні кадри, готові виконати будь-який наказ керівництва.
Півтори години, за які можна було врятувати життя.
Мене не здивувало відео, де двоє озброєних поліцейських тікають від пострілів, залишаючи цивільних на смерть.
Не здивувала і так звана "поліція діалогу", яка через рупор намагалася домовитися з людиною, що вже перейшла точку неповернення.
Це не про страх.
І навіть не про конкретних людей.
Це про систему.
Поліцейський, який не був на фронті, який стріляє раз на три місяці в тирі - НЕ ГОТОВИЙ до таких ситуацій!
Не тому, що він поганий.
А тому що в нього немає досвіду війни.
А країна у нас у війні!
Я гарантую: якби на місці тих екіпажів були поліцейські з Костянтинівки, або бійці підрозділів типу "Лють", стрілецьких полків - цього позору не було б.
І, можливо, були б врятовані життя.
Те, що ми побачили, це не просто провал.
Це системна неспроможність реагувати на загрозу.
І це вже небезпечно для кожного громадянина, бо таких випадків буде більше!
Я вкотре звертаюся до міністра МВС
Ігоря Клименко, та керівництва Національної поліції України
Почуйте
Поліція, яка не має бойового досвіду в країні, що воює, не здатна виконувати свою базову функцію - захищати громадян!
Ігнорувати це - злочинна халатність.
Не дати особовому складу реальний досвід бойових дій - це рішення, яке вже коштує людям життя.
І якщо нічого не зміниться, буде коштувати ще більше!!!
знайшли цапа відбувайла!!
боже, як добре, що автор виклав це в мереху.
винний, за недбалість, не клименко, на віговський, не керівництво мєнтовське та антитерористичне!
винні, оти два дегенерата ухилянта, яких взяли на роботу, які пройшли всі атестації, яким видали зброю та відправили заробляти грошики для командирів.
а, тут така срака.
ну, нічого, десь перекантуються на блок пості під вінницею. а, потім в охорону якогось прикормленого банку. там, до речі, більше платять.
україна, тяжко хвора. і, навіть не знаю, чи вигребемо ми звідси.....
і я до того причетний!
бо, не зміг переконати ближніх увімкнути мозок та стати українцями, а не малоросами.
голосувати за чорновола! палити комуняцькі зборища, валити лєніна ще в 1991.....
я, намагався "кров'ю" змити свою провину: майдан на граніті (студент кпі), помаранчева революція, майдан гіндості.
так, я причетний, що мій родич молодий хлопець, ветеран з тяжким пораненням.
так, треба було їхати звідси, коли була можливість. але б тоді, була б інша дружина, інші діти.
ну от х*й його знає, де повернути......
Натомість ймовірна підозра за ч.3 ст.367 ККУ може бути легко спростована адвокатами, оскільки відсутній причинно-наслідковий зв'язок між злочинною бездіяльністю підозрюваних і негативними наслідками у вигляді загибелі людей. Адже заперечення сторони захисту буде вагомим" "Об'єктивно завадити зловмиснику вбивати людей у тій конкретній ситуації, що показана на відео, поліцейські не могли.".
Але перш ніж керівництву і суспільству розбиратися з вчинком цих конкретних осіб.
Давайте поглянемо і згадаємо на інші події в яких поліцейські при затримані злочинців "перевищили свої дії і "уявні злочинці" загинули чи постраждали, а поліцейських потім тягали по судах!
Згадалось вбивство пасажира бмв, що тікало годину по Києву (поліцейського 5 років судили..)
Затримання пяних суддів і прокурорів, після яких поліцейського теж посадять (недавній кейс на заході країни (бо прокурор друг генпрокурора Кравченка))
Відповідно поліцейський і думає, а на..й воно мені треба ті проблеми!
В Америці, поліцейський побачивши щось схоже на зброю в "збудженоїі" людини вбиває її!
Комісії і керівництво буде неділю розбиратися, чи правиоьно вчинили поліцейські в той момент (поліцейські в той момент не мали кучу радників і покурорів, і тим більше неділю часу)
Система сама зробила з поліції імпотентів!
І тут вина більше саме в керівнициві прокуратури і поліції, а не цих пішаків, що втекли!
Питання до суспільства, яких ми хочемо поліцейських?
На фоні проблем із ТЦК в тому числі...
Відповідь неоднозначна!
Відповідь має бути однозначною. Хабарників, боягузів, непрофесіоналів-геть з поліції. Іншим-сувору переатестацію і зміна законів з наданням поліцейским відповідних прав. Якщо поліцейский каже водію, який у чомусь підозрюється "вийти з машини, руки на капот"-то так і має бути, а не так як у нас-водій на сидінні знімає на відео, як він відверто глузує з поліцейського, викладає це у інтернет і отримує тисячі лайків. Самі насміхаються над поліцією, принижують, а потім самі ж кричать, яка вона в нас погана та сциклива.