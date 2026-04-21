В Раде появился проект постановления об увольнении главы МВД Клименко
В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления об отставке министра внутренних дел Игоря Клименко.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте парламента.
Документ в настоящее время передан на рассмотрение руководства Верховной Рады. Его текст пока не опубликован в открытом доступе.
Инициаторами постановления выступили народные депутаты Юлия Яцик, Сергей Рудик и Николай Галушко. После рассмотрения руководством документ должен быть передан в профильный комитет.
Процедура рассмотрения в парламенте
Далее постановление должно рассмотреть комитет Верховной Рады. Только после этого его могут вынести в сессионный зал для голосования народных депутатов.
Сроки рассмотрения подобных инициатив в парламенте не являются фиксированными. Обсуждение в комитетах может длиться от нескольких дней до нескольких недель в зависимости от сложности вопроса.
Контекст инициативы и политические заявления
Инициатива о возможном увольнении министра появилась на фоне обсуждения работы правоохранительных органов. Отдельные депутаты подчеркивают необходимость системных изменений в секторе безопасности.
Народный депутат Юлия Яцик заявляла, что Украине нужна "полная перезагрузка правоохранительной системы". В то же время в политической среде продолжаются дискуссии об эффективности работы силовых структур.
Стрельба в Киеве
- Напомним, что 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям. После чего он ворвался в супермаркет и взял заложников.
- Его ликвидировали во время задержания.
- По последним данным, известно о 7 погибших.
- Начато расследование по статье о террористическом акте.
Бегство полицейских
- Ранее сообщалось, что полицейские после выстрелов сбежали, оставив без помощи пострадавшую во время теракта в Киеве: Клименко требует служебного расследования.
- Выговский сообщил, что полицейские, сбежавшие во время теракта в Киеве, отстранены от должности. Начато служебное расследование.
- Как сообщает генпрокурор Руслан Кравченко, возбуждено дело против полицейских за служебную халатность во время теракта в Киеве.
- 21 апреля суд отправил патрульную Дудину вслед за Дробницким под стражу.
