В Раде появился проект постановления об увольнении главы МВД Клименко

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления об отставке министра внутренних дел Игоря Клименко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте парламента.

Документ в настоящее время передан на рассмотрение руководства Верховной Рады. Его текст пока не опубликован в открытом доступе.

Инициаторами постановления выступили народные депутаты Юлия Яцик, Сергей Рудик и Николай Галушко. После рассмотрения руководством документ должен быть передан в профильный комитет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Всю вертикаль патрульной полиции Киева сняли с должностей, - Клименко

Процедура рассмотрения в парламенте

Далее постановление должно рассмотреть комитет Верховной Рады. Только после этого его могут вынести в сессионный зал для голосования народных депутатов.

Сроки рассмотрения подобных инициатив в парламенте не являются фиксированными. Обсуждение в комитетах может длиться от нескольких дней до нескольких недель в зависимости от сложности вопроса.

Контекст инициативы и политические заявления

Инициатива о возможном увольнении министра появилась на фоне обсуждения работы правоохранительных органов. Отдельные депутаты подчеркивают необходимость системных изменений в секторе безопасности.

Народный депутат Юлия Яцик заявляла, что Украине нужна "полная перезагрузка правоохранительной системы". В то же время в политической среде продолжаются дискуссии об эффективности работы силовых структур.

Читайте: Жукова назначена советником главы Нацполиции, — Клименко

Стрельба в Киеве

Напомним, что 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям. После чего он ворвался в супермаркет и взял заложников.

Его ликвидировали во время задержания.

По последним данным, известно о 7 погибших.

Начато расследование по статье о террористическом акте.

Бегство полицейских

Ранее сообщалось, что полицейские после выстрелов сбежали, оставив без помощи пострадавшую во время теракта в Киеве: Клименко требует служебного расследования.

Выговский сообщил, что полицейские, сбежавшие во время теракта в Киеве, отстранены от должности. Начато служебное расследование.

Как сообщает генпрокурор Руслан Кравченко, возбуждено дело против полицейских за служебную халатность во время теракта в Киеве.

21 апреля суд отправил патрульную Дудину вслед за Дробницким под стражу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Клименко о действиях полицейских во время теракта в Киеве: Нельзя по двум патрульным оценивать всю систему