Клименко о действиях полицейских во время теракта в Киеве: Нельзя по двум патрульным оценивать всю систему

Глава МВД Игорь Клименко назвал действия правоохранителей, которые бежали во время перестрелки в Киеве, большим позором. В дальнейшем все полицейские действовали профессионально.

Об этом он сказал во время пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ.

Министр отметил, что первый звонок в полицию был по поводу хулиганства.

"Уже по дороге они узнали, что там стрельба и есть раненые. То, как они повели себя в этот момент - это большой позор. Два взрослых человека, которые присягали на защиту, оставили этого мальчика сидеть на асфальте, а сами сбежали. Как минимум они должны были занять позицию, привести оружие в боевую готовность. Пытаться остановить стрелка всеми способами - вплоть до немедленной ликвидации", - подчеркнул Клименко.

Через считанные минуты прибыли другие экипажи полиции, мальчика забрал в машину следующий экипаж.

"То есть дальше все действовали профессионально. Офицеры КОРДа действовали быстро и профессионально, я не впервые на таких операциях. 40 минут шли переговоры - он ходил по магазину, не реагировал, он был в неадекватном состоянии. Он просто стрелял, он уже не угрожал, он ни с кем не разговаривал. Просто тупо стрелял.

Я хочу одно сказать, что нельзя по двум патрульным оценивать всю систему. На тот момент конкретно эти два человека проявили психологическую слабость", - подытожил глава МВД.

Стрельба в Киеве

Напомним, что 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям. После чего он ворвался в супермаркет и взял заложников.

Его ликвидировали во время задержания.

По последним данным, известно о 7 погибших.

Начато расследование по статье о террористическом акте.

Побег полицейских

Ранее сообщалось, что полицейские после выстрелов сбежали, оставив без помощи пострадавшую во время теракта в Киеве: Клименко требует служебного расследования.

Выговский сообщил, что полицейские, сбежавшие во время теракта в Киеве, отстранены от должности. Начато служебное расследование.

Как сообщает генпрокурор Руслан Кравченко, возбуждено дело против полицейских за служебную халатность во время теракта в Киеве.

Двум полицейским, сбежавшим во время теракта в Киеве, сообщено о подозрении, - Кравченко.