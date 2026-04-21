938 28

Клименко о действиях полицейских во время теракта в Киеве: Нельзя по двум патрульным оценивать всю систему

Теракт в Киеве: Клименко сделал заявление о действиях патрульных

Глава МВД Игорь Клименко назвал действия правоохранителей, которые бежали во время перестрелки в Киеве, большим позором. В дальнейшем все полицейские действовали профессионально.

Об этом он сказал во время пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробности

Министр отметил, что первый звонок в полицию был по поводу хулиганства.

"Уже по дороге они узнали, что там стрельба и есть раненые. То, как они повели себя в этот момент - это большой позор. Два взрослых человека, которые присягали на защиту, оставили этого мальчика сидеть на асфальте, а сами сбежали. Как минимум они должны были занять позицию, привести оружие в боевую готовность. Пытаться остановить стрелка всеми способами - вплоть до немедленной ликвидации", - подчеркнул Клименко.

Через считанные минуты прибыли другие экипажи полиции, мальчика забрал в машину следующий экипаж.

"То есть дальше все действовали профессионально. Офицеры КОРДа действовали быстро и профессионально, я не впервые на таких операциях. 40 минут шли переговоры - он ходил по магазину, не реагировал, он был в неадекватном состоянии. Он просто стрелял, он уже не угрожал, он ни с кем не разговаривал. Просто тупо стрелял.

Я хочу одно сказать, что нельзя по двум патрульным оценивать всю систему. На тот момент конкретно эти два человека проявили психологическую слабость", - подытожил глава МВД.

  • Ранее сообщалось, что полицейские после выстрелов сбежали, оставив без помощи пострадавшую во время теракта в Киеве: Клименко требует служебного расследования.
  • Выговский сообщил, что полицейские, сбежавшие во время теракта в Киеве, отстранены от должности. Начато служебное расследование.
  • Как сообщает генпрокурор Руслан Кравченко, возбуждено дело против полицейских за служебную халатность во время теракта в Киеве.

Можна. По тих, хто в тилу.
21.04.2026 10:57
Ещё как можно и более того нужно, а то что вы теперь будете отмазываться и строить из себя дурачков это понятно...
21.04.2026 11:02
По яких двох, ті втікають від терориста, ті залишаються служити ворогу, бійці полку особливого призначення в дніпропетровській області відмовились переходити в " лють ", ті розстрілюють цивільного, чи по закону чи ні, покаже суд, але розстріляли, ті взагалі не навчені воювати. Про що мова, які двоє, українці постійно стикаються з такими не навченими воювати. На фронт всіх, нехай там вчаться воювати.
21.04.2026 11:03
Можна. По тих, хто в тилу.
21.04.2026 10:57
Стрілець годину ходив по вулиці. До найближчого райвідділу здається 800 метрів.
21.04.2026 11:40
Корд спас ситуацію з відстрілом людей
21.04.2026 10:58
Цікаво, а яка освіта та підготовка у тих патрульних? Прискорена? Два тижні і на вулиці?
21.04.2026 11:00
Робити я не вмію,
А красти ще боюся
Поїду я до Києва,
В поліцію наймуся!
21.04.2026 11:06
21.04.2026 11:42
Ніт, вони вчилися на скетчах 95 кварталу та Дизель шоу про тупих поліцаїв.
21.04.2026 11:08
🤡🤡🤡
21.04.2026 11:02
21.04.2026 11:02
21.04.2026 11:03
Маніпулює Глава МВС Ігор Клименко. Або бреше. Це тільки двох вдалося зафільмувати!
21.04.2026 11:45
якби ж то двох... по діям тисяч по всій країні оцінюють. Як не одне відколють, то інше. Хоча всі вони люди і чиїсь діти. Часто непогані по життю люди. Просто вони не поліцейські по суті, а роботу вполіції сприймають як прівілей, а не як обов'язок служити
21.04.2026 11:03
не тіки можна, але й треба.
21.04.2026 11:04
Чому поліцаїв не відправляють на фронт по черзі? Четверину або половтну на пів року, потім інших теж і так по кругу, щоб пострілів перестли боятись. Прийдуть звітам інакші будуть.
21.04.2026 11:04
Оцінка поліції вже була дана по багатьом випадкам, с не одному. Це і знущання в Кагарлику, затримання в Рівному двох протестуючих проти антиконституційних дій Зеленського в 2019, першими розбіглися при нападі росіі, нещодавно вбили колишнього військового, тепер здриснули від озброєного терориста, покинувши пораненого.
21.04.2026 11:05
можна
21.04.2026 11:05
Якраз система дала збій, починаючи з обігу зброї, висновків лікарів та банально невірно оцінену ситуацію, таких випадків у Києві я не пам'ятаю, щоб людина з легальною зброєю отак навмання по вулиці вбивала людей, тому такі жахливі наслідки.
21.04.2026 11:08
Ефект Даннінга-Крюгера в дії. Суцільний фейспалм. До цих ушльопків навіть не доходять базові очевидні речі.
Вони вчаться міському бою на своїх полігонах з ширмами. В кращому випадку на облаштованих кілхаусах. Інструктори в МВС в своїй масі такі самі необстріляні лузери.
Єдиний правильний досвід відпрацьовується саме на війні.
Не лише рефлекси, але й морально-психологічні фактори.
Сходи, зачисть від підорів дев'ятиповерхівку в Констасі або хати в Добропіллі - тоді й з'являється досвід. Не раніше.
********
Якщо шо, то я особисто не раз був присутнім на тренуваннях Корда та новобранців Люті. Ще тоді сказав - діла не буде, зривати корону з тих довбограїв інструкторів не маю бажання, а тому гребіться самі.
Ніде нема такої процентовки самострілів та френдліфайру як в МВС.
Природній відбір в дії.
Все йде по плану.
21.04.2026 11:09
Так Корд ще хоч роботу зробив, ці ж обісранти навіть позабували що в них є табельне, які вже там кілхауси, для них це вищі матерії.
21.04.2026 11:18
Серйозно? А хтось знає нормальних поліцейських? Да туда нормальних даже не беруть щоб не виділявся або щоб не здав корупціонерів і бандюганів в формі. Вся поліція до одного збирає на дорогах данину з ''ухилянтів'' і всі це знають, і знають розцінки і жодного не зловили і не покарали. Тому що поліцай це не людина а Система
21.04.2026 11:12
Не тільки можно а і ТРЕБА оцінювати по діям окремих мусаров ВСЮ мусарню окрім тіх хто був та є в бригаді "Лють".
21.04.2026 11:12
Судити загалом ща окремими вчинками це невігластво.
21.04.2026 11:13
Так буває коли ******* не відправляють підсрачником у відставку - вона не те що не кається, вона ще й відмазує себе і всю систему.
Саме тому в демократичних країнах під час подібних інцедентів і відправляють у відставку очільника міністрерства чи департаменту, а не шукають стрілочників.
21.04.2026 11:16
Я взагалі не розумію, чому на повідомлення про стрілянину виїжджають патрульні?
Чому не спецпризначенці?!
Іх що, в поліції взагалі немає?
Аваков колись накупив гелікоптерів і французів. Не можна було використати один
для екстреного перекидання спецгрупи?
Проблема в тому, що ваша ментовська система базується на роз...издяйстві і круговій поруці,
а сумлінні, толкові люди почуваються там як інородне тіло.
Не Клименко цю систему створив, але він не намагається це змінити.
Тому Клименко має бути радником у Жукова, а не навпаки.
21.04.2026 11:17
ще й як можна, зневага людей до поліцейських вже навіть більша, ніж була до міліціянтів та даішників
21.04.2026 11:17
Як якийсь конфлікт між групами людей, чекають на завершення а потім займаються здирництвом від тих хто почав а на жерву не звертають уваги, останній приклад з музикантами на заправці!!! Або " виконання плану " по штрафах з водіями!!! То ж в поліції багато проблем!!!
21.04.2026 11:19
"40 хвилин вели перемовини. Він був не адекватний, та ні на що не реагував."
Так, а з кім ви тоді вели перемовини 40 хв?
Професіонали....
21.04.2026 11:24
А хто сказав що інші чимось кращі?
21.04.2026 11:27
 
 