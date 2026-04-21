Клименко о действиях полицейских во время теракта в Киеве: Нельзя по двум патрульным оценивать всю систему
Глава МВД Игорь Клименко назвал действия правоохранителей, которые бежали во время перестрелки в Киеве, большим позором. В дальнейшем все полицейские действовали профессионально.
Об этом он сказал во время пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
Министр отметил, что первый звонок в полицию был по поводу хулиганства.
"Уже по дороге они узнали, что там стрельба и есть раненые. То, как они повели себя в этот момент - это большой позор. Два взрослых человека, которые присягали на защиту, оставили этого мальчика сидеть на асфальте, а сами сбежали. Как минимум они должны были занять позицию, привести оружие в боевую готовность. Пытаться остановить стрелка всеми способами - вплоть до немедленной ликвидации", - подчеркнул Клименко.
Через считанные минуты прибыли другие экипажи полиции, мальчика забрал в машину следующий экипаж.
"То есть дальше все действовали профессионально. Офицеры КОРДа действовали быстро и профессионально, я не впервые на таких операциях. 40 минут шли переговоры - он ходил по магазину, не реагировал, он был в неадекватном состоянии. Он просто стрелял, он уже не угрожал, он ни с кем не разговаривал. Просто тупо стрелял.
Я хочу одно сказать, что нельзя по двум патрульным оценивать всю систему. На тот момент конкретно эти два человека проявили психологическую слабость", - подытожил глава МВД.
Стрельба в Киеве
- Напомним, что 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям. После чего он ворвался в супермаркет и взял заложников.
- Его ликвидировали во время задержания.
- По последним данным, известно о 7 погибших.
- Начато расследование по статье о террористическом акте.
Побег полицейских
- Ранее сообщалось, что полицейские после выстрелов сбежали, оставив без помощи пострадавшую во время теракта в Киеве: Клименко требует служебного расследования.
- Выговский сообщил, что полицейские, сбежавшие во время теракта в Киеве, отстранены от должности. Начато служебное расследование.
- Как сообщает генпрокурор Руслан Кравченко, возбуждено дело против полицейских за служебную халатность во время теракта в Киеве.
А красти ще боюся
Поїду я до Києва,
В поліцію наймуся!
Вони вчаться міському бою на своїх полігонах з ширмами. В кращому випадку на облаштованих кілхаусах. Інструктори в МВС в своїй масі такі самі необстріляні лузери.
Єдиний правильний досвід відпрацьовується саме на війні.
Не лише рефлекси, але й морально-психологічні фактори.
Сходи, зачисть від підорів дев'ятиповерхівку в Констасі або хати в Добропіллі - тоді й з'являється досвід. Не раніше.
********
Якщо шо, то я особисто не раз був присутнім на тренуваннях Корда та новобранців Люті. Ще тоді сказав - діла не буде, зривати корону з тих довбограїв інструкторів не маю бажання, а тому гребіться самі.
Ніде нема такої процентовки самострілів та френдліфайру як в МВС.
Природній відбір в дії.
Все йде по плану.
Саме тому в демократичних країнах під час подібних інцедентів і відправляють у відставку очільника міністрерства чи департаменту, а не шукають стрілочників.
Чому не спецпризначенці?!
Іх що, в поліції взагалі немає?
Аваков колись накупив гелікоптерів і французів. Не можна було використати один
для екстреного перекидання спецгрупи?
Проблема в тому, що ваша ментовська система базується на роз...издяйстві і круговій поруці,
а сумлінні, толкові люди почуваються там як інородне тіло.
Не Клименко цю систему створив, але він не намагається це змінити.
Тому Клименко має бути радником у Жукова, а не навпаки.
Так, а з кім ви тоді вели перемовини 40 хв?
Професіонали....