РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9509 посетителей онлайн
Новости
5 709 49

Теракт в Киеве начался со ссоры нападавшего с соседом, потом террорист поджог свою квартиру, - Выгивский

С чего начался теракт в Киеве: подробности от полиции

В Нацполиции рассказали, с чего начался теракт в Киеве. Нападавший поссорился с соседом.

Об этом во время брифинга заявил глава Нацполиции Иван Выгивский, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

"Вызов (в полицию. - ред.) поступил в 16:32. О том, что на улице происходит конфликт между гражданами. Полицейские сначала прибыли просто как на бытовую ссору. 

Уже когда поступил вызов, этот человек имел при себе травматический пистолет. Он произвел выстрелы в сторону соседа, с которым у него был конфликт. Его (соседа) жена была рядом. После чего он забежал к себе в квартиру, взял это оружие, с которым затем пошел в супермаркет. И поджег квартиру, облил жидкостью", - сказал он.

По словам Выговского, когда полицейские ехали на вызов, то не понимали, что там происходит именно такая ситуация.

Читайте: В декабре 2025 года стрелку продлили разрешение на владение оружием, - Выгивский о теракте в Киеве

Стрельба в Киеве

Бегство полицейских

  • Ранее сообщалось, что полицейские после выстрелов сбежали, оставив без помощи пострадавшую во время теракта в Киеве: Клименко требует служебного расследования.
  • Выговский сообщил, что полицейские, сбежавшие во время теракта в Киеве, отстранены от должности. Начато служебное расследование.
  • Как сообщает генпрокурор Руслан Кравченко, возбуждено дело против полицейских за служебную халатность во время теракта в Киеве.

Автор: 

Киев (26192) Нацполиция (16811) стрельба (3267) Выговский Иван (71)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+22
Не попередив поліцію за добу, щоб підготувалися? А до чого, тоді іх готують взагалі?
показать весь комментарий
19.04.2026 17:55 Ответить
+19
ЗЕбандит вигівський ти тут не повинен відбілювати свою репутацію якої в тебе не було ніколи а подати у відставку і піти на передок спокутувати свою вину за загиблими українцями яких твої "мусора" не захистили від озброєного бандита а обісрались і розбіглися після першого пострілу!!!
показать весь комментарий
19.04.2026 17:59 Ответить
+14
Всіх поліцаїв на фронт. Від них абсолютно ніякої користі.
показать весь комментарий
19.04.2026 18:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
Перехватчик-Да с твоим ником, сам бог велел в патрульно-постовую идти.. странно что ты ещё здесь. Хотя допускаю-где-то у Мадьяра орков крошиш сотнями за ночь.
показать весь комментарий
19.04.2026 18:06 Ответить
Ты что, один из тех сцыкливых мусоров?
показать весь комментарий
19.04.2026 18:12 Ответить
М..Дак-никак орков под часовым яром из гарматы крошишь?
показать весь комментарий
19.04.2026 18:26 Ответить
А твое какое собачье дело откуда я пишу, лошпердос ты мусорской?
показать весь комментарий
19.04.2026 18:42 Ответить
М-Дак..😀
показать весь комментарий
19.04.2026 19:30 Ответить
М-дак-колись, по бакланке чалился, или по наркоте?
показать весь комментарий
19.04.2026 19:31 Ответить
На фронт усіх мусорів !!! 90% ментовського лайна має воювати на передку - в тилу, окрім рекету ПП та на дорогах, все одно жодного толку немає !!!
показать весь комментарий
19.04.2026 19:23 Ответить
наверно сосед лампочку в коридоре не выключил
показать весь комментарий
19.04.2026 17:57 Ответить
тогда я стрелка прекрасно понимаю - за ТАКОЕ надо идти шмалять всех кого видишь, тем более правоохорнцы разбегаются кто куда
показать весь комментарий
19.04.2026 18:03 Ответить
Дружина сусіда винна. Шерше ля фам.
показать весь комментарий
19.04.2026 17:59 Ответить
68-го года пацанчик, какое там фам
показать весь комментарий
19.04.2026 18:05 Ответить
злобна бабіща, накрутила шизіка, він і злетів з катушок. москалів відімо притянуть не вдастся
показать весь комментарий
19.04.2026 18:21 Ответить
та да ****, тут в следующий раз 6-ю трупами не открутишься, прилетит Минитмен с Тополем 2,5 мегатонны, никаких Патриотов не напасесшься
показать весь комментарий
19.04.2026 18:39 Ответить
я 69-го. Повір мені, там ще всьо фам )))
показать весь комментарий
19.04.2026 18:36 Ответить
Во всем виноват сосед,полиция ничего не знала.
показать весь комментарий
19.04.2026 17:59 Ответить
якби знала -навіть би не їхали
показать весь комментарий
19.04.2026 18:02 Ответить
показать весь комментарий
Битовуха переросла в масовий розстріл непричетних(
показать весь комментарий
19.04.2026 18:02 Ответить
У Нацполіції розповіли, з чого почався теракт у Києві. Нападник посварився із сусідом.....Десятки тисяч сусідів .в цей момент .виясняють відносини. сваряться матюкаються.обзивають один одного бють морди один другому.так що ж тепер Україну має захлиснути насильство і смерть подібне до Київського????
показать весь комментарий
19.04.2026 18:06 Ответить
показать весь комментарий
Поліцейські наввипередки побігли за аптечкою для пораненого. А ви все втікли та втікли
показать весь комментарий
19.04.2026 18:07 Ответить
А у них що, також є-бали за доправлення аптечок нараховують?
В такому разі я їх розумію. ☺️
показать весь комментарий
19.04.2026 18:20 Ответить
Тупа мусорва обісралася і щоб вийти героями назвали страшним словом теракт.Все було б добре,як би не те кляте відео з героїчною втечею.Всю мусорву на фронт,нічого в тилу ховатися
показать весь комментарий
19.04.2026 18:08 Ответить
а де можна підписатися в юзіка батальон за контрактом 60+?
показать весь комментарий
19.04.2026 18:08 Ответить
В нього батальйон 150+, але це не про вік🤣.
показать весь комментарий
19.04.2026 18:14 Ответить
В батальон Юзіка приймуть тільки, якщо у вас є державні нагороди, як ось в цих і щоб "морда ліца соотвєтствовала"
показать весь комментарий
19.04.2026 18:18 Ответить
Теракт начался с выдачи дозвила на оружие агенту ФСБ,это был явный ждун,ожидал когда ему дадут из москвы приказ начать стрелять в Киеве по людям,но у психа не хватило терпения дождаться этого приказа.
показать весь комментарий
19.04.2026 18:12 Ответить
дільничий з дврз!



прогнило все!!!!!!!
як що, українці не винесуть урок, україна не має право на існування!!!!!
показать весь комментарий
19.04.2026 18:12 Ответить
Хто колись мав справи з психічно хворою людиною, вони всі хочуть померти, одні пригають з балкона чи даху, а цей мав зброю, з якою він вже і наробив справ. Але він хотів померти, це вже факт, вони розуміють що помруть, це головна проблема психічного всплеску, звісно довідки на зброю дають майже автоматично, якщо не було ніяких випадків до цього... як виявилось був випадок, але суд зам'яв справу обоюдкою, короче помилився, і не факт що за хабар, це реалії нашого життя.
показать весь комментарий
19.04.2026 18:18 Ответить
Вигівському краще мовчати,те що там дибіли працюють країна вже давно знає
показать весь комментарий
19.04.2026 18:18 Ответить
На побутові виклики поліція їде у зовсім інщому спорядженні - " в маєчках і трусіках" та у кімнатних тапках - а тут "савсєм другоє случілася"

"Маї радітєлі устроілі мєня в паліцию для броні от мабілізациї, а нє пагібать за какіх та прахожих"
показать весь комментарий
19.04.2026 18:20 Ответить
А пересічних перехожих шманають в броніках, в повному спорядженні, з автоматами напоготові...😈
показать весь комментарий
19.04.2026 19:03 Ответить
Казка для дітей. Не знали, що під час війни у громадян на може бути зброя. А головне, що отримавши визов на правопорушення, не подивилися по базі, що у чоловіка є зброя. Та навіть, якби не було зброї - поліція чергує зі зброєю і мала бути готова до всього.
Це говорить, що керівники поліції некомпетентні, як і їх підлеглі. Гнати мітлою їх з поліції.
показать весь комментарий
19.04.2026 18:22 Ответить
Як це "гнати їх мітлою"? А де вони "харчєваться" будуть?
показать весь комментарий
19.04.2026 18:25 Ответить
Зараз в поліції виправдовуються, що вони бігли до машини за аптечкою ,щоб надати допомогу пораненій дитині. Але неясно тільки чому драпали в двох.
показать весь комментарий
19.04.2026 18:27 Ответить
Бо більше нікого не було
показать весь комментарий
19.04.2026 18:31 Ответить
А що таке теракт? Дебіл, зрозуміло, з глузду з'їхав, теж зрозуміло. Однак, .....Основною метою теракту є залякування населення, провокація конфліктів або вплив на прийняття рішень органами влади...
показать весь комментарий
19.04.2026 18:30 Ответить
Нє вінаватиє ми, он сам прішол!
показать весь комментарий
19.04.2026 18:35 Ответить
Судячи з усього цей типок був шизофреником. Тому питання мають бути до тих лікарів, які йому справку видавали на володіння зброєю
показать весь комментарий
19.04.2026 18:57 Ответить
При владі - безтолковий профан практично у всьому, до того ж обкурений. То якими можуть бути його призначенці? Правильно, такі ж, або й гірші!
показать весь комментарий
19.04.2026 19:31 Ответить
Якби хтось не зняв відео, ніхто і не узнав би про "героїчних" поліціянтов.
показать весь комментарий
19.04.2026 19:32 Ответить
 
 