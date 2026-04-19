Теракт в Киеве начался со ссоры нападавшего с соседом, потом террорист поджог свою квартиру, - Выгивский
В Нацполиции рассказали, с чего начался теракт в Киеве. Нападавший поссорился с соседом.
Об этом во время брифинга заявил глава Нацполиции Иван Выгивский, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Вызов (в полицию. - ред.) поступил в 16:32. О том, что на улице происходит конфликт между гражданами. Полицейские сначала прибыли просто как на бытовую ссору.
Уже когда поступил вызов, этот человек имел при себе травматический пистолет. Он произвел выстрелы в сторону соседа, с которым у него был конфликт. Его (соседа) жена была рядом. После чего он забежал к себе в квартиру, взял это оружие, с которым затем пошел в супермаркет. И поджег квартиру, облил жидкостью", - сказал он.
По словам Выговского, когда полицейские ехали на вызов, то не понимали, что там происходит именно такая ситуация.
Стрельба в Киеве
- Напомним, что 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям. После чего он ворвался в супермаркет и взял заложников.
- Его ликвидировали во время задержания.
- По последним данным, известно о 6 погибших и более 10 пострадавших.
- Начато расследование по статье о террористическом акте.
- Впоследствии руководитель патрульной полиции Украины Евгений Жуков заявил, что подал в отставку.
Бегство полицейских
- Ранее сообщалось, что полицейские после выстрелов сбежали, оставив без помощи пострадавшую во время теракта в Киеве: Клименко требует служебного расследования.
- Выговский сообщил, что полицейские, сбежавшие во время теракта в Киеве, отстранены от должности. Начато служебное расследование.
- Как сообщает генпрокурор Руслан Кравченко, возбуждено дело против полицейских за служебную халатность во время теракта в Киеве.
В такому разі я їх розумію. ☺️
прогнило все!!!!!!!
як що, українці не винесуть урок, україна не має право на існування!!!!!
"Маї радітєлі устроілі мєня в паліцию для броні от мабілізациї, а нє пагібать за какіх та прахожих"
Це говорить, що керівники поліції некомпетентні, як і їх підлеглі. Гнати мітлою їх з поліції.