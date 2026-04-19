В декабре 2025 года стрелку продлили разрешение на владение оружием, - Выгивский о теракте в Киеве

1 316 26

Теракт в Киеве: стрелок продлил разрешение на оружие в декабре

Мужчина, устроивший стрельбу в Киеве, имел разрешение на владение оружием и продлил его в декабре 2025 года.

Об этом во время брифинга заявил глава Нацполиции Иван Выгивский, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Что известно?

По словам Выгивского, нападавший ранее привлекался к ответственности за причинение легких телесных повреждений.

"Но в суде, по закону, он примирился. И это было основанием для закрытия такого производства судом. Это, фактически, реабилитирующие основания. И они не являются основанием для отмены ему разрешений на владение оружием", - рассказал он.

Также правоохранители изучают медицинскую документацию. У него была медицинская справка, подтверждающая его психическое состояние и то, употребляет ли он наркотики и т. д.

"Эту справку он получил 15.12.2025 года. На основании ее ему продлили срок. Сначала это оружие объявили в розыск, потому что он не приходил продлевать. Затем он явился с этими документами и на законных основаниях продлил его. Будем проверять это медицинское учреждение, кто выдавал эту справку", - добавил глава Нацполиции.

  • Напомним, что 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям. После чего он ворвался в супермаркет и взял заложников.
  • Его ликвидировали во время задержания.
  • По последним данным, известно о 6 погибших и более 10 пострадавших.
  • Начато расследование по статье о террористическом акте.

Бегство полицейских

  • Ранее сообщалось, что полицейские после выстрелов сбежали, оставив без помощи пострадавшую во время теракта в Киеве: Клименко требует служебного расследования.
  • Выговский сообщил, что полицейские, сбежавшие во время теракта в Киеве, отстранены от должности. Начато служебное расследование.
  • Как сообщает генпрокурор Руслан Кравченко, возбуждено дело против полицейских за служебную халатность во время теракта в Киеве.

Топ комментарии
військовому російського походження з проживанням в 17-18 рр. в рязані-казані і відверто кацапськми постами в соцмережах !!!!

чи не мають сісти в тюрму ці "подовжувачі" і люди з СБУ ?

.
19.04.2026 17:39 Ответить
Ви б краще його профіль у соцмережах подивились - воно ж кацапська ******* на всю голову.
19.04.2026 17:38 Ответить
В 2019 ментам-бігунам за гроші українських налогоплатників закупили Heckler & Koch MP5 близько 2000 одиниць як раз для подібних випадків, тоді з кожної праски візжали якою потужною стане наша нацполіція але наявність Heckler & Koch нівелювалась відсутністю яєць в ціх ссикунів.
19.04.2026 17:39 Ответить
Ви б краще його профіль у соцмережах подивились - воно ж кацапська ******* на всю голову.
19.04.2026 17:38 Ответить
19.04.2026 17:38 Ответить
Це провтик СБУ. Вони замість переслідування журналістів, опозиційних політиків та детективів НАБУ краще б займалися своєю безпосередньою справою - захищали безпеку держави і громадян.
19.04.2026 17:44 Ответить
19.04.2026 17:52 Ответить
Для цього Зє повинен піти .... А вже потім вибрати НОРМАЛЬНУ людину-патріота України.
19.04.2026 18:04 Ответить
Їм ніколи. Вони профілі онліфанщиць моніторять і у "масажних" салонах контрольні закупівлі проводять.
19.04.2026 17:54 Ответить
19.04.2026 17:39 Ответить
В 2019 ментам-бігунам за гроші українських налогоплатників закупили Heckler & Koch MP5 близько 2000 одиниць як раз для подібних випадків, тоді з кожної праски візжали якою потужною стане наша нацполіція але наявність Heckler & Koch нівелювалась відсутністю яєць в ціх ссикунів.
19.04.2026 17:39 Ответить
19.04.2026 17:39 Ответить
На жаль, я вгадав. Інформатор в поліції доповів що готуються рейди по ветеранах та легальних власниках зброї. Я свого дробовика про всяк випадок взагалі розібрав.
19.04.2026 17:40 Ответить
ти теж за Путіна і Рашку? теж у кацапформі красуєшся?
19.04.2026 17:53 Ответить
Гірше для поліції. Я ветеран.
19.04.2026 18:00 Ответить
Кто продолжил дозвил иметь оружие тому,кто на весь интернет выставлял свои фотки в российской военной форме и с колорадским ленточками,назовите его фамили и должность.
19.04.2026 17:40 Ответить
Нууу, для цього Вигівському трнба у власне посвідчення подивитись.
Цікаво, що латентному путіністу дозвіл на зброю продовжили, а багатьом патрілтичним громадянам - не видають навіть під різними приводами.
19.04.2026 17:56 Ответить
Ещё намекают на меддовидку за хабар,а кто,как не полиция,должны ловить и тащить в суд хабарников,получается двойное преступление полициянтов.
19.04.2026 18:07 Ответить
Ну і що бажаєте сказати цією статтею? Мисливців опитують на детекторі брехні? В Україні багато громадян із кацапським мозгами. Виявити це неможливо.
19.04.2026 17:41 Ответить
отой отморозок мав чудовий напівавтоматичний нарізний "мисливський" карабін із складним прикладом для непомітного носіння під верхнім одягом....

а може почати з асортименту зброї в продажу в Україні ?

.
19.04.2026 17:51 Ответить
Нууу, трохи не так - сусіди про це знали, бо у путініста була характерна для таких, як він поведінка. Тільки правоохоронців така інформація не цікавила.
19.04.2026 17:58 Ответить
"Досліджуватимемо цей медичний заклад, хто видавав цю довідку", - додав очільник Нацполіції."
Заодно перевірте, як отримав таку довідку один сумнозвісний і несмішний комік в 2019-му. Там теж залишилися питання щодо вживання наркотиків.
19.04.2026 17:42 Ответить
А медичні висновки щодо ішака напередодні президенських виборів коли будуть оприлюднені!? Теж опосля!
19.04.2026 17:42 Ответить
класичні зелені дегенерати, сьомий рік поспіль!
всі, до єдиного повинні застрелитися!!!
в своїх кабінетах, з табельної зброї!

воно, навіть не розуміє, яку х*йну воно несе!!!

серіал голобородька, всім у мозок......
19.04.2026 17:48 Ответить
Наркотики напевно не приймав , але біла гарячка не легше
19.04.2026 17:49 Ответить
кац...во гірше наркоманії..взагалі ВІЙНА!!!! Є досвід Америки в другу світову, коли Японія оголосила війну та інші приклади з історії як поводяться із громадянами ворожої країни та з тими хто зітхає за "руськім міром".
19.04.2026 18:12 Ответить
невже всі забули шоу чорта авакова на мосту метро у києві?
де якийсь алкаш хотів пірвати міст гранатою?
київ був паралізований!!!!!
вбивство отого юде довбойба шіфріча?
шо, три дні шукали в лісі?
95 квартал пише сценарії жостчє...
19.04.2026 17:56 Ответить
За словами Вигівського, нападник раніше притягувався до відповідальності за спричинення легких тілесних ушкоджень.

"Але в суді по закону він примирився. (за скільки він примирився із прорашистським судом в Україні???
19.04.2026 18:01 Ответить
Це через мусорів загинуло 6 людей і поранено купу. Як би ми мали право на захист (володіння короткостволовою зброєю) громадяни його нейтралізували б миттєво. А так маємо звгиблих і пронених беззахисних людей і СЦИКУНІВ у поіції.
19.04.2026 18:03 Ответить
У відставку ЗЕгандон штопаний і на передок спокутувати вину за вбитих кацапським бандитом українців!!!
19.04.2026 18:06 Ответить
може, треба позбавити ліцензії психіатра, який не побачив ознаки психопатії?
19.04.2026 18:13 Ответить
 
 