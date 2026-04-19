В декабре 2025 года стрелку продлили разрешение на владение оружием, - Выгивский о теракте в Киеве
Мужчина, устроивший стрельбу в Киеве, имел разрешение на владение оружием и продлил его в декабре 2025 года.
Об этом во время брифинга заявил глава Нацполиции Иван Выгивский, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
Что известно?
По словам Выгивского, нападавший ранее привлекался к ответственности за причинение легких телесных повреждений.
"Но в суде, по закону, он примирился. И это было основанием для закрытия такого производства судом. Это, фактически, реабилитирующие основания. И они не являются основанием для отмены ему разрешений на владение оружием", - рассказал он.
Также правоохранители изучают медицинскую документацию. У него была медицинская справка, подтверждающая его психическое состояние и то, употребляет ли он наркотики и т. д.
"Эту справку он получил 15.12.2025 года. На основании ее ему продлили срок. Сначала это оружие объявили в розыск, потому что он не приходил продлевать. Затем он явился с этими документами и на законных основаниях продлил его. Будем проверять это медицинское учреждение, кто выдавал эту справку", - добавил глава Нацполиции.
Стрельба в Киеве
- Напомним, что 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям. После чего он ворвался в супермаркет и взял заложников.
- Его ликвидировали во время задержания.
- По последним данным, известно о 6 погибших и более 10 пострадавших.
- Начато расследование по статье о террористическом акте.
Бегство полицейских
- Ранее сообщалось, что полицейские после выстрелов сбежали, оставив без помощи пострадавшую во время теракта в Киеве: Клименко требует служебного расследования.
- Выговский сообщил, что полицейские, сбежавшие во время теракта в Киеве, отстранены от должности. Начато служебное расследование.
- Как сообщает генпрокурор Руслан Кравченко, возбуждено дело против полицейских за служебную халатность во время теракта в Киеве.
таможня, від де сбу харчується....
ну, і там на мєлочам, на бізнеках.
чи не мають сісти в тюрму ці "подовжувачі" і люди з СБУ ?
Цікаво, що латентному путіністу дозвіл на зброю продовжили, а багатьом патрілтичним громадянам - не видають навіть під різними приводами.
а може почати з асортименту зброї в продажу в Україні ?
Заодно перевірте, як отримав таку довідку один сумнозвісний і несмішний комік в 2019-му. Там теж залишилися питання щодо вживання наркотиків.
"Але в суді по закону він примирився. (за скільки він примирився із прорашистським судом в Україні???