В декабре 2025 года стрелку продлили разрешение на владение оружием, - Выгивский о теракте в Киеве

Мужчина, устроивший стрельбу в Киеве, имел разрешение на владение оружием и продлил его в декабре 2025 года.

Об этом во время брифинга заявил глава Нацполиции Иван Выгивский, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Что известно?

По словам Выгивского, нападавший ранее привлекался к ответственности за причинение легких телесных повреждений.

"Но в суде, по закону, он примирился. И это было основанием для закрытия такого производства судом. Это, фактически, реабилитирующие основания. И они не являются основанием для отмены ему разрешений на владение оружием", - рассказал он.

Также правоохранители изучают медицинскую документацию. У него была медицинская справка, подтверждающая его психическое состояние и то, употребляет ли он наркотики и т. д.

"Эту справку он получил 15.12.2025 года. На основании ее ему продлили срок. Сначала это оружие объявили в розыск, потому что он не приходил продлевать. Затем он явился с этими документами и на законных основаниях продлил его. Будем проверять это медицинское учреждение, кто выдавал эту справку", - добавил глава Нацполиции.

Стрельба в Киеве

Напомним, что 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям. После чего он ворвался в супермаркет и взял заложников.

Его ликвидировали во время задержания.

По последним данным, известно о 6 погибших и более 10 пострадавших.

Начато расследование по статье о террористическом акте.

Бегство полицейских

Ранее сообщалось, что полицейские после выстрелов сбежали, оставив без помощи пострадавшую во время теракта в Киеве: Клименко требует служебного расследования.

Выговский сообщил, что полицейские, сбежавшие во время теракта в Киеве, отстранены от должности. Начато служебное расследование.

Как сообщает генпрокурор Руслан Кравченко, возбуждено дело против полицейских за служебную халатность во время теракта в Киеве.

