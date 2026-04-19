1 280 33
Клименко после теракта в Киеве: Инициируем обсуждение законопроекта о гражданском оружии
Люди должны получить право на вооруженную самооборону.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава МВД Игорь Клименко, комментируя вчерашний теракт в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ.
Законопроект о гражданском оружии
"Считаю, что люди должны получить право на вооруженную самооборону. Особенно после опыта, когда в начале полномасштабного вторжения гражданские лица получали оружие для национального сопротивления.
Поэтому в ближайшее время проведем экспертные обсуждения с участием народных депутатов, общественности, журналистов, ветеранского сообщества по подготовке финальной версии законопроекта о гражданском оружии", — пояснил министр.
Бегство полицейских
- Ранее сообщалось, что полицейские после выстрелов сбежали, оставив без помощи пострадавшую во время теракта в Киеве: Клименко требует служебного расследования.
- Выговский сообщил, что полицейские, сбежавшие во время теракта в Киеве, отстранены от должности. Начато служебное расследование.
- Как сообщает генпрокурор Руслан Кравченко, возбуждено дело против полицейских за служебную халатность во время теракта в Киеве.
Стрельба в Киеве
- Напомним, что 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям. После чего он ворвался в супермаркет и взял заложников.
- Его ликвидировали во время задержания.
- По последним данным, известно о 6 погибших и более 10 пострадавших.
- Начато расследование по статье о террористическом акте.
Топ комментарии
+13 Михайло Иляш
показать весь комментарий19.04.2026 14:40 Ответить Ссылка
+12 Олексій Гедз #501597
показать весь комментарий19.04.2026 14:42 Ответить Ссылка
+7 Анаболий Метанвч
показать весь комментарий19.04.2026 14:44 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- воює народ
- захищати себе має сам
- лікує себе сам
НАФІГА ПОДАТКИ ПЛАТЯТЬСЯ????? - ми ж і так як на дикому заході
СкрипачПианист не нужен, родной. Он только лишнее топливо жрёт"
навіщо нам ЗЄля, який не може забеспечити безпеку в Державі, як зовнішню, нат і внутрішню ?
А, як бути з мєнтярною, яка не хоче воювати та прикривається "захистом" народу? Питання не в самозахисті, а в необхідності утримуванні ухилянтів в мєнтовських погонах.
В отставку
Інші мусора: Цивільним зброя не треба.
Клименко: Обговорили. Цивільним зброя не треба.
А у кримінала і без всяких обговорень та законів зброя завжди була.
Впевнений, експертні обговорення триватимуть не менш як декілька років, адже потрібно детально проаналізувати та ретельно зважити всі за та проти!
але знову ж таки, це буде порушенням закону, хоч і зможе врятувати вас від чергового терориста.
натомість, чесні платники податків мають залежати від поліції, яка може розбігтися по кущах, замість захисту людей