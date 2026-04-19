РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8209 посетителей онлайн
Новости Стрельба в Киеве
1 280 33

Клименко после теракта в Киеве: Инициируем обсуждение законопроекта о гражданском оружии

Разрешение на пистолет

Люди должны получить право на вооруженную самооборону.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава МВД Игорь Клименко, комментируя вчерашний теракт в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Законопроект о гражданском оружии

"Считаю, что люди должны получить право на вооруженную самооборону. Особенно после опыта, когда в начале полномасштабного вторжения гражданские лица получали оружие для национального сопротивления.

Поэтому в ближайшее время проведем экспертные обсуждения с участием народных депутатов, общественности, журналистов, ветеранского сообщества по подготовке финальной версии законопроекта о гражданском оружии", — пояснил министр.

Читайте также: Действия отдельных полицейских во время теракта в Киеве — позор для системы. Будут приняты кадровые решения в отношении руководителей, — Клименко

Бегство полицейских

  • Ранее сообщалось, что полицейские после выстрелов сбежали, оставив без помощи пострадавшую во время теракта в Киеве: Клименко требует служебного расследования.
  • Выговский сообщил, что полицейские, сбежавшие во время теракта в Киеве, отстранены от должности. Начато служебное расследование.
  • Как сообщает генпрокурор Руслан Кравченко, возбуждено дело против полицейских за служебную халатность во время теракта в Киеве.

Читайте также: Расстрел людей в Киеве квалифицировали как теракт, - Кравченко

Стрельба в Киеве

  • Напомним, что 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям. После чего он ворвался в супермаркет и взял заложников.
  • Его ликвидировали во время задержания.
  • По последним данным, известно о 6 погибших и более 10 пострадавших.
  • Начато расследование по статье о террористическом акте.

Смотрите также: Вел себя агрессивно: мужчина, устроивший теракт в Киеве, ранее нападал на людей в супермаркете. ВИДЕО

Автор: 

оружие (10396) стрельба (3267) Клименко Игорь (476)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
А НАФІГА ПОЛІЦІЯ?

- воює народ
- захищати себе має сам
- лікує себе сам

НАФІГА ПОДАТКИ ПЛАТЯТЬСЯ????? - ми ж і так як на дикому заході
показать весь комментарий
19.04.2026 14:40 Ответить
+12
Ініціюємо обговорення законопроєкту про цивільну зброю Джерело: https://censor.net/ua/n3611274

А, як бути з мєнтярною, яка не хоче воювати та прикривається "захистом" народу? Питання не в самозахисті, а в необхідності утримуванні ухилянтів в мєнтовських погонах.
показать весь комментарий
19.04.2026 14:42 Ответить
+7
Що??? Дозволити зброю вкраїнчикам? Ніколи такого не буде!!! А цей вкид,що щось таке будуть обговорювати - так,для відволікання...
показать весь комментарий
19.04.2026 14:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
19.04.2026 14:40 Ответить
показать весь комментарий
19.04.2026 14:53 Ответить
показать весь комментарий
19.04.2026 15:03 Ответить
Скрипач Пианист не нужен, родной. Он только лишнее топливо жрёт"

навіщо нам ЗЄля, який не може забеспечити безпеку в Державі, як зовнішню, нат і внутрішню ?

.
показать весь комментарий
19.04.2026 15:12 Ответить
показать весь комментарий
19.04.2026 14:42 Ответить
Клименко повинен піти у ВІДСТАВКУ!
показать весь комментарий
19.04.2026 14:46 Ответить
А що якщо усе не просто так? ЩО це якщо спецоперація зеленьських. відволікти від чогось? пообіцяли цьому кацапу що вальнеш там по вулиці якихта хахлів, ми тебе на русню поміняєм. А самі в голову йому хед шот і кінці у воду. В росії сахарок був, то чого зелень не може піти тими самими стопами? Ні на що не натякаю, але слідкуємо за руками зешобли
показать весь комментарий
19.04.2026 14:43 Ответить
розберися у цій справі,розслідуй,збери факти і доповісиш на!
показать весь комментарий
19.04.2026 14:45 Ответить
Я колись бухав і оказався в не той час не втому місці, то пришлось забашлять, щоб ********* не повісили. Хоча я нічого не порушив, був просто в гавно. Я знаю як ці курви працюють
показать весь комментарий
19.04.2026 14:46 Ответить
показать весь комментарий
19.04.2026 14:44 Ответить
Саме так
показать весь комментарий
19.04.2026 14:51 Ответить
Вже пишуть про дуже цікавого зеленківця,начальника голосіївської поліції,потужного армянина Араіка,про кришування забудов,колцентрів,тиск на українців....
показать весь комментарий
19.04.2026 14:47 Ответить
Поздно пить боржоми.
В отставку
показать весь комментарий
19.04.2026 14:49 Ответить
ПОПУЛІЗМ
показать весь комментарий
19.04.2026 14:49 Ответить
ідея правильна, але в законі можуть фактично зменшити існуючі права
показать весь комментарий
19.04.2026 14:50 Ответить
Клименко: Ініціюємо обговорення про цивільну зброю. Шо думаєте?
Інші мусора: Цивільним зброя не треба.
Клименко: Обговорили. Цивільним зброя не треба.
показать весь комментарий
19.04.2026 14:51 Ответить
Дайтє двє
показать весь комментарий
19.04.2026 14:51 Ответить
ну вся непотріб така як поліцаї, судді, прокурори та депутати і так озброені, а чому короткостволи не дозволити тим хто відслужив в ЗСУ ?
показать весь комментарий
19.04.2026 14:51 Ответить
Тим хто відслужив в ЗСУ - видати. У решти, перелічених вами вище, відібрати!
А у кримінала і без всяких обговорень та законів зброя завжди була.
показать весь комментарий
19.04.2026 14:56 Ответить
Не потрібно плутати феодалів та їх гайдуків з простими кріпаками.
показать весь комментарий
19.04.2026 14:58 Ответить
Тож найближчим часом проведемо експертні обговорення за участі народних депутатів, громадськості, журналістів, ветеранської спільноти щодо підготовки фінальної версії законопроєкту про цивільну зброю Джерело: https://censor.net/ua/n3611274

Впевнений, експертні обговорення триватимуть не менш як декілька років, адже потрібно детально проаналізувати та ретельно зважити всі за та проти!
показать весь комментарий
19.04.2026 14:54 Ответить
... а потім або падішах, або віслюк.
показать весь комментарий
19.04.2026 14:57 Ответить
Дошло наконец
показать весь комментарий
19.04.2026 14:57 Ответить
при бажанні, вже зараз можна купити собі карабін 22лр або 9мм, 3д принтер й надрукувати пістолет під цей калібр

але знову ж таки, це буде порушенням закону, хоч і зможе врятувати вас від чергового терориста.
показать весь комментарий
19.04.2026 14:58 Ответить
Для чого ці складнощі, якщо пістолет зараз можна вільно купити на чорному ринку від 1500 баксів, ще й бажану марку можна вибрати, мусора самі кришують цей бізнес. Інша справа, що його зберігання та застосування навіть для збереження свого життя є злочином.
показать весь комментарий
19.04.2026 15:04 Ответить
це я до чого: той, хто хоче отримати короткоствольну зброю, може зробити це вже зараз
натомість, чесні платники податків мають залежати від поліції, яка може розбігтися по кущах, замість захисту людей
показать весь комментарий
19.04.2026 15:05 Ответить
Люди будуть відстрілюватись і до цього ж можна було придбати карабін
показать весь комментарий
19.04.2026 14:59 Ответить
Та ти що - проснувся ЗЕгандон штопаний коли смаженим запахло! Шановні українці це у нас вся поліція така - роблю висновок як вони всі "драпали" до Львова під час початку вторгнення і скільки "мусорів" зрадило Україну в Криму і на Донбасі в 2014 році! До сьогодні нічого не помінялось - "мусора" служать ЗЕбандитам - крапка!!!
показать весь комментарий
19.04.2026 15:03 Ответить
Так что теперь,граждане на улицах должны носить стволы,что бы чувствовать себя в безопасности,плюс содержать гигантскую армию полицаев,которых,когда появляется какая то заворушка,нет радиусе ста километров?
показать весь комментарий
19.04.2026 15:05 Ответить
можете не носити зброю, але тоді черговий терорист впритул вас розстріляє й піде собі далі, "по справах".
показать весь комментарий
19.04.2026 15:06 Ответить
Те що було це повна ганьба київських поліції. Но не треба всіх під одну мірку. Я бачив як під час обстрілу , поліцейські рятували людей,
показать весь комментарий
19.04.2026 15:09 Ответить
я ---ЗА!!!!!
показать весь комментарий
19.04.2026 15:11 Ответить
 
 