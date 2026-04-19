Клименко после теракта в Киеве: Инициируем обсуждение законопроекта о гражданском оружии

Люди должны получить право на вооруженную самооборону.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава МВД Игорь Клименко, комментируя вчерашний теракт в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ.

Законопроект о гражданском оружии

"Считаю, что люди должны получить право на вооруженную самооборону. Особенно после опыта, когда в начале полномасштабного вторжения гражданские лица получали оружие для национального сопротивления.

Поэтому в ближайшее время проведем экспертные обсуждения с участием народных депутатов, общественности, журналистов, ветеранского сообщества по подготовке финальной версии законопроекта о гражданском оружии", — пояснил министр.

Бегство полицейских

Ранее сообщалось, что полицейские после выстрелов сбежали, оставив без помощи пострадавшую во время теракта в Киеве: Клименко требует служебного расследования.

Выговский сообщил, что полицейские, сбежавшие во время теракта в Киеве, отстранены от должности. Начато служебное расследование.

Как сообщает генпрокурор Руслан Кравченко, возбуждено дело против полицейских за служебную халатность во время теракта в Киеве.

Стрельба в Киеве

Напомним, что 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям. После чего он ворвался в супермаркет и взял заложников.

Его ликвидировали во время задержания.

По последним данным, известно о 6 погибших и более 10 пострадавших.

Начато расследование по статье о террористическом акте.

