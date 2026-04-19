Действия отдельных полицейских во время теракта в Киеве - позор для системы. Будут приняты кадровые решения в отношении руководителей, - Клименко
Полицейские, которые сбежали во время теракта в Киеве, поступили позорно. Их уже отстранили от должности.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава МВД Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, вчерашняя трагедия в Киеве справедливо подняла ряд дискуссионных вопросов, поэтому он хочет прокомментировать некоторые позиции.
Действия полицейского и полицейской, прибывших на место теракта.
"Позорное, недостойное поведение. Это — позор для всей системы. Они отстранены, ведется расследование по этому факту. Также будут приняты дополнительные кадровые решения в отношении руководителей", — подчеркнул министр.
Впрочем, он отметил, что не совсем корректно делать обобщения в отношении всей полиции только по действиям двух сотрудников.
"Отдельные ситуации не отражают систему в целом. Ведь даже в этой же спецоперации профессионально и быстро действовали КОРД, криминальные аналитики и другие привлеченные силы", — добавил Клименко.
Психическое состояние нападавшего
По мнению Клименко, психическое состояние нападавшего явно было нестабильным.
"Каким образом он получил необходимые медицинские справки для продления разрешения на оружие - нужно обязательно выяснить. Это будет сделано в рамках расследования. Никаких массовых проверок владельцев оружия не будет", - добавил Клименко.
Бегство полицейских
Ранее сообщалось, что полицейские после выстрелов сбежали, оставив без помощи пострадавшую во время теракта в Киеве: Клименко требует служебного расследования.
Выговский сообщил, что полицейские, сбежавшие во время теракта в Киеве, отстранены от должности. Начато служебное расследование.
Как сообщает генпрокурор Руслан Кравченко, возбуждено дело против полицейских за служебную халатность во время теракта в Киеве
Стрельба в Киеве
- Напомним, что 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям. После чего он ворвался в супермаркет и взял заложников.
- Его ликвидировали во время задержания.
- По последним данным, известно о 6 погибших и более 10 пострадавших.
- Начато расследование по статье о террористическом акте.
Санкція - аналогічна ч.3 ст.367 ККУ, за якою відкрито кримінальне провадження проти втікачів-поліцейських - від трьох до восьми років позбавлення волі.
Після висунення підозри цих представників поліції потрібно взяти під варту.
