Новости Стрельба в Киеве
Действия отдельных полицейских во время теракта в Киеве - позор для системы. Будут приняты кадровые решения в отношении руководителей, - Клименко

Полицейские, которые сбежали во время теракта в Киеве, поступили позорно. Их уже отстранили от должности.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава МВД Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, вчерашняя трагедия в Киеве справедливо подняла ряд дискуссионных вопросов, поэтому он хочет прокомментировать некоторые позиции.

Действия полицейского и полицейской, прибывших на место теракта.

"Позорное, недостойное поведение. Это — позор для всей системы. Они отстранены, ведется расследование по этому факту. Также будут приняты дополнительные кадровые решения в отношении руководителей", — подчеркнул министр.

Впрочем, он отметил, что не совсем корректно делать обобщения в отношении всей полиции только по действиям двух сотрудников.

"Отдельные ситуации не отражают систему в целом. Ведь даже в этой же спецоперации профессионально и быстро действовали КОРД, криминальные аналитики и другие привлеченные силы", — добавил Клименко.

Читайте также: Эстония и Литва выразили поддержку Украине после теракта в Киеве: Такому насилию нет оправдания

Психическое состояние нападавшего

По мнению Клименко, психическое состояние нападавшего явно было нестабильным.

"Каким образом он получил необходимые медицинские справки для продления разрешения на оружие - нужно обязательно выяснить. Это будет сделано в рамках расследования. Никаких массовых проверок владельцев оружия не будет", - добавил Клименко.

Бегство полицейских

Ранее сообщалось, что полицейские после выстрелов сбежали, оставив без помощи пострадавшую во время теракта в Киеве: Клименко требует служебного расследования.

Выговский сообщил, что полицейские, сбежавшие во время теракта в Киеве, отстранены от должности. Начато служебное расследование.

Как сообщает генпрокурор Руслан Кравченко, возбуждено дело против полицейских за служебную халатность во время теракта в Киеве

Читайте также: Расстрел людей в Киеве квалифицировали как теракт, — Кравченко

  • Напомним, что 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям. После чего он ворвался в супермаркет и взял заложников.
  • Его ликвидировали во время задержания.
  • По последним данным, известно о 6 погибших и более 10 пострадавших.
  • Начато расследование по статье о террористическом акте.

Смотрите также: Вел себя агрессивно: мужчина, устроивший теракт в Киеве, ранее нападал на людей в супермаркете. ВИДЕО

Бо всі поліцейські мають служити по ротації на передку, а ті хто відмовляються мають бути звільнені... так можна почистити систему від гнилі... все решта пусті заяви...
19.04.2026 14:29
почни з себе гнида клименко холуй Zельоной влади
19.04.2026 14:29
якщо б не було цього відео, ніхто б не дізнався про нашу "мужню" поліцію
19.04.2026 14:30
щоб не "стригти підодну гребінку" всіх лягавих варто було б широкій громадскості озвучити імене цих "лякливих" правоохоронців"
19.04.2026 14:28
перший клименко!
прокурор кравченко!
вбивця чеченців татаров!
якийсь там віговський!
.........
і далі по списку.
а, десь там, на самому дні, оті два переляканих гомосексуаліста у формі мєнтів.
19.04.2026 14:39
Вот не надо. Ничего они не пуганные, они исполняли свой "долг", увидели "ухилянта", вот и погнались за ним. А вы всё пуганные, пуганные
19.04.2026 14:39
Я полагаю, что все присутствующие, которые возмущены вполне справедливо, завтра же!!! Пойдут служить в новую полицию. И будут смелыми, отважными, ни разу не берущими взяток. Ведь правда,? Так и будет! Если шо-Я тоже пойду.
19.04.2026 14:42
Честный мент лох.
19.04.2026 14:52
куди там, він же голова корпуса стражей зеленої революції...
19.04.2026 14:53
Думаю,що і вам місце буде в ЗСУ
19.04.2026 14:37
звільнені та відправлені в кайданках до штурмів скелі.
сирський дуже любить м'ясну скелю.
19.04.2026 14:40
Поліцію не мобілізують "бо а хто тоді дбатиме про безпеку" ЯК І ЗАРАЗ - НІХТО. НІЧОГО НЕ ЗМІНИТЬСЯ

Навіть якщо в Україні буде 0 поліції - злочинів більше не стане.....а може і менше
19.04.2026 14:30
нуууу....
як ми побачили, пару трійку пострілів і мєнти зникають як роса на сонці.
корд, десь шухериться за броньовиком.
що мєнти є, що їх нема, то краще.
та і посполитих ніхто не кошмарить.
всі виживають як можуть.
19.04.2026 14:36
Після потужної втечі в 2022р нічого нового
19.04.2026 14:32
Дивно, що це відео не позначили як "створене ШІ у московській кіностудії".
Але автора вже мабуть попередили про "відповідальність за перешкоджання законній діяльності правоохоронних органів, скоєне з особливим цинізмом і під впливом пропаганди проросійських ТГ-каналів".
19.04.2026 14:47
ЯКІ КЕРМАНИЧІ ТАКІ І ЇХНІ ПІДЛЕГЛІ...!!!
Цю гнойну мусарню в УКУРАЇНІ з 90% досвідченим складом "корумпованих-керовніків-схематозників та їх жополизів" вже давно треба було реформувати на 100%...!!!
За 4 роки на своїх корумпованих місцях вони вже обросли мохом корупції та новими схемами з ТЦК...!!!
19.04.2026 14:31
******* чорт клименко, з холуями!!!
****** мєнтовська система, це сором для україни!!!
на наступний день після відміни військового стану, в україні почнеться громадянська війна!
війна громадян проти ******** чиновників, суддів, прокурорів, мєнтів що будуть на їхньому захисті.
от тоді, ніяких дозволів ніхто ні у кого питати не буде!!!
так, кажуть ветерани.
бо, зараз вони не можуть покинути нуль та прийти з питаннями про справедливість.
але, сподіваюсь підари рухнуть, і це скоро станеться.
19.04.2026 14:34
Саме на цей випадок зелені феодали і тримають в тилу 150-тисячну армію заброньованих мусорів, які повинні захистити їх від народного гніву. Однак, складається враження, що їх надії на захист значною мірою примарні.
19.04.2026 14:39
Ти наверно в пісочниці чи просто придурок ,якщо кличеш "громадянську війну"
19.04.2026 14:39
Громадянська війна - це збройна боротьба між громадянами однієї держави.

чиновники, судді, прокурори, мєнти - громадяни україни?
ветерани та їх підтримуючі - громадяни україни?

я, точно, не з твоєї пісочниці для недорозвинених.
я, з пісочниці геніїв!
19.04.2026 14:44
Тут немає чому дивуватись: в умовах, коли від мусорні вимагається лише одне - забезпечувати фронт все зростаючими обсягами гарматного м'яса, розраховувати на те, що там буде служити той, хто буде когось захищати ціною свого життя, просто смішно. Цим двом цапам-відбувайлам просто не повезло в тому, що хтось зняв з війна квартири їх дії, насправді, будь-який мусор діяв би так само.
19.04.2026 14:34
Потрібно запровадити кримінальну відповідальність поліцейських за втечу (залишення без наказу/команди) з місця події по самому факту. Тобто незалежно від мотивів
Санкція - аналогічна ч.3 ст.367 ККУ, за якою відкрито кримінальне провадження проти втікачів-поліцейських - від трьох до восьми років позбавлення волі.

Після висунення підозри цих представників поліції потрібно взяти під варту.
19.04.2026 14:36
О почав імітувати бурну діяльність, те що роблять мусора останні три роки не витримує ніякої критики, це не поліція.
19.04.2026 14:36
Зелена бидлота начолі з обкуреним ішаком пробила чергове дно і зараз намагаєть якось вирулити.
19.04.2026 14:37
Це не "сором", пане міністр, це "обличчя" всієї системи.
19.04.2026 14:37
Подивіться на його мармизу з намальованою ПЕРСПЕКТИВОЮ і зразу зрозумієте яка система...!!!
19.04.2026 14:48
Поліція потужно драпала с Херсону , нової каховки , єнергодару і інших міст біля лбз , за пару днів до повномасштабного вторгення, це боягузи які воюють тільки зі своїми громадянами.
19.04.2026 14:38
Це взагалі була державна зрада не без участі самого ішака
19.04.2026 14:41
Ви вже давно суцільний сором для всієї країни.
19.04.2026 14:38
На мою думку нема за що сварити - це були поліціанти з спецпідрозділу по бусіфікації. Вони не навчені воювати - у них інша спеціалізація.
19.04.2026 14:39
ЗНАЄТЕ чим закінчується КАДРОВІ РІШЕННЯ у цій корумпованій мусарні...???!!!
3000-5000$ і переводом у західні області такої ж самої корумпованої мусарні...!!!

Памятаєте стрілянину в Броварах між перевізниками та бандюками котрі під прикриттям корумпованої мусарні, хотіли вирішити свої маршрути перевезень...???!!!

Вгадайте з 2 раз куди перевели служити цих Броварських корумпованих мусорів...!!!
19.04.2026 14:43
Так поліція 4 рік як сир в маслі катається, пільги є , на фронт не забирають, зарплату підняли , надбавки теж, краса!
19.04.2026 14:43
Вони хоробрі тільки при бусифікації, коли їх багато, в громадянин один. А також штовхати і бити жінок.
19.04.2026 14:45
Цей сором коштував цім бідним людям життя,на превеликий жаль.
19.04.2026 14:49
А коли військовослужбовець втікає з місця служби,то його теж відсторонюють, чи заводять кримінальну справу?
19.04.2026 14:50
Я пам'ятаю, як на початку цього поліцейського реформування якийсь з новоявлених керівників розказував, що він тиждень "на стакані сидить". Цікаво, чи "служить" ще?
19.04.2026 14:51
Шо ти мелеш? Які рішення будуть? Всі знають про твого ставленика начальника голосіївської поліції Араїка з Арменії! Чим він займається і як служить.....Рішеннями воно грозить....
19.04.2026 14:52
За все годы НЕЗАВИСИМОСТИ УКРАИНЫ
Никогда еще украинские полицейские не совершили такого
Позорного поступка
А почему сегодня такое произошло?
А потому что общество теряет моральные устои
А как их не потерять???
Когда ПРЕЗИДЕНТУ И ЕГО ДРУГАНАМ МОЖНО ВСЕ !!!!
Хотите плевать на законы и народ?
Будь ласка,Владимир Александрович!
Хотите лгать народу?
Сколько угодно ,Владимир Александрович!
Хотите воровать у народа ?
Не стесняйтесь ,Владимир Александрович?
Когда вы уже нажретесь ,Владимир Александрович?
19.04.2026 14:52
" Будуть кадрові рішення щодо керівників, - Клименко "..........Стісняюсь спрасіть.... "А хто ці керівники?"?????????????
19.04.2026 14:55
Це той розповідає про сором,хто «здриснув» на початку повномасштабного вторгнення до Львова і там «заникався»…
ви всі там одинакові…переважно більшість,як мінімум!
19.04.2026 14:57
Повідомлення про єслі коє гдє у нас порой. Окремі тіпа поліціянти. Та нічого їм ніхто не зробить. Посварять трохи та й все. Нічого слідство не доведе. А суд нічого серйозного не винесе. Вони доповіли керівництву про стрільбу? Доповіли. От і все. Всім іншим мають займатися інші фахівці. Ха ха ха.
19.04.2026 14:58
А главный керивник не отвечает за действия полицаев убежавших от преступника убивавшего безоружных граждан на улице?
19.04.2026 15:02
 
 