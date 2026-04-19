Действия отдельных полицейских во время теракта в Киеве - позор для системы. Будут приняты кадровые решения в отношении руководителей, - Клименко

Полицейские, которые сбежали во время теракта в Киеве, поступили позорно. Их уже отстранили от должности.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава МВД Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, вчерашняя трагедия в Киеве справедливо подняла ряд дискуссионных вопросов, поэтому он хочет прокомментировать некоторые позиции.

Действия полицейского и полицейской, прибывших на место теракта.

"Позорное, недостойное поведение. Это — позор для всей системы. Они отстранены, ведется расследование по этому факту. Также будут приняты дополнительные кадровые решения в отношении руководителей", — подчеркнул министр.

Впрочем, он отметил, что не совсем корректно делать обобщения в отношении всей полиции только по действиям двух сотрудников.

"Отдельные ситуации не отражают систему в целом. Ведь даже в этой же спецоперации профессионально и быстро действовали КОРД, криминальные аналитики и другие привлеченные силы", — добавил Клименко.

Психическое состояние нападавшего

По мнению Клименко, психическое состояние нападавшего явно было нестабильным.

"Каким образом он получил необходимые медицинские справки для продления разрешения на оружие - нужно обязательно выяснить. Это будет сделано в рамках расследования. Никаких массовых проверок владельцев оружия не будет", - добавил Клименко.

Бегство полицейских

Ранее сообщалось, что полицейские после выстрелов сбежали, оставив без помощи пострадавшую во время теракта в Киеве: Клименко требует служебного расследования.

Выговский сообщил, что полицейские, сбежавшие во время теракта в Киеве, отстранены от должности. Начато служебное расследование.

Как сообщает генпрокурор Руслан Кравченко, возбуждено дело против полицейских за служебную халатность во время теракта в Киеве

Стрельба в Киеве

Напомним, что 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям. После чего он ворвался в супермаркет и взял заложников.

Его ликвидировали во время задержания.

По последним данным, известно о 6 погибших и более 10 пострадавших.

Начато расследование по статье о террористическом акте.

