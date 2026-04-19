УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14349 відвідувачів онлайн
Новини Стрілянина в Києві
7 139 91

Дії окремих поліцейських під час теракту в Києві - сором для системи. Будуть кадрові рішення щодо керівників, - Клименко

Поліцейські, які втікали під час теракту в Києві, вчинили ганебно. Їх вже відсторонено.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За його словами, вчорашня трагедія в Києві справедливо підняла ряд дискусійних питань, то ж він хоче прокоментувати деякі позиції.

Дії поліцейського та поліцейської, які прибули на місце теракту.

"Ганебна, негідна поведінка. Це - сором для всієї системи. Вони відсторонені, триває розслідування щодо цього. Також будуть прийняті додаткові кадрові рішення щодо керівників", - наголосив міністр.

Втім він зазначив, що не зовсім коректно робити узагальнення щодо всієї поліції лише за діями двох працівників.

"Окремі ситуації не відображають систему в цілому. Адже навіть у цій же спецоперації професійно та швидко діяв КОРД, кримінальні аналітики та інші залучені сили", - додав Клименко.

Психічний стан нападника

На думку Клименка, психічний стан нападника явно був нестабільний.

"Яким чином він отримав необхідні медичні довідки для продовження дозволу на зброю - потрібно неодмінно дослідити. Це буде зроблено в межах розслідування. Жодних масових перевірок власників зброї не буде", - додав Клименко.

Втеча поліцейських

  • Раніше повідомлялося, що поліцейські після пострілів втекли, лишивши без допомоги постраждалу під час теракту в Києві: Клименко вимагає службового розслідування.
  • Вигівський повідомив, що поліцейських, які втекли під час теракту в Києві, відсторонили. Розпочато службове розслідування.
  • Як інформує генпрокурор Руслан Кравченко, відкрито справу проти поліцейських за службову недбалість під час теракту в Києві.

Стрілянина в Києві

  • Нагадаємо, що 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях. Після чого він увірвався у супермаркет та взяв заручників.
  • Його ліквідували під час затримання.
  • За останніми даними, відомо про 6 загиблих та понад 10 постраждалих.
  • Розпочато розслідування за статтею про терористичний акт.

Автор: 

Нацполіція (15613) стрілянина (1879) теракт (1155) Клименко Ігор (576)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+40
Бо всі поліцейські мають служити по ротації на передку, а ті хто відмовляються мають бути звільнені... так можна почистити систему від гнилі... все решта пусті заяви...
показати весь коментар
19.04.2026 14:29 Відповісти
+27
ЯКІ КЕРМАНИЧІ ТАКІ І ЇХНІ ПІДЛЕГЛІ...!!!
Цю гнойну мусарню в УКУРАЇНІ з 90% досвідченим складом "корумпованих-керовніків-схематозників та їх жополизів" вже давно треба було реформувати на 100%...!!!
За 4 роки на своїх корумпованих місцях вони вже обросли мохом корупції та новими схемами з ТЦК...!!!
показати весь коментар
19.04.2026 14:31 Відповісти
+25
якщо б не було цього відео, ніхто б не дізнався про нашу "мужню" поліцію
показати весь коментар
19.04.2026 14:30 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
щоб не "стригти підодну гребінку" всіх лягавих варто було б широкій громадскості озвучити імене цих "лякливих" правоохоронців"
показати весь коментар
19.04.2026 14:28 Відповісти
перший клименко!
прокурор кравченко!
вбивця чеченців татаров!
якийсь там віговський!
.........
і далі по списку.
а, десь там, на самому дні, оті два переляканих гомосексуаліста у формі мєнтів.
показати весь коментар
19.04.2026 14:39 Відповісти
Жінка гомосексуаліст? Щось нове .
показати весь коментар
19.04.2026 15:27 Відповісти
нє!
ну то, тому що у порнушках, жіночий гомосексуалізм, то круто.
а тим більше, бі сексуалізм. коли, ти умовно з дружиною та її подругою.
а, от коли два "мужика", ну як мужика, таке собі, трамбують какашку, так то фу мля.....
показати весь коментар
19.04.2026 15:33 Відповісти
Вот не надо. Ничего они не пуганные, они исполняли свой "долг", увидели "ухилянта", вот и погнались за ним. А вы всё пуганные, пуганные
показати весь коментар
19.04.2026 14:39 Відповісти
Я полагаю, что все присутствующие, которые возмущены вполне справедливо, завтра же!!! Пойдут служить в новую полицию. И будут смелыми, отважными, ни разу не берущими взяток. Ведь правда,? Так и будет! Если шо-Я тоже пойду.
показати весь коментар
19.04.2026 14:42 Відповісти
Честный мент лох.
показати весь коментар
19.04.2026 14:52 Відповісти
Что-то Я не понял. Так идём мы завтра, все вместе, с этого чата писать заявление о приёме в полицию, или не идём?
показати весь коментар
19.04.2026 16:36 Відповісти
ольо ... кандидат ви наш... ви йдете куди хочете. Ви вже йшли в президенти зараз... в лягавку... по факту..йдете .. на ...разом з косапською мовою. Я так думаю.
показати весь коментар
19.04.2026 15:36 Відповісти
Вася. Тебе не нравится полиция. Я тоже не в восторге. Пойдём завтра писать заявку о приёме в полицию? Покажем, тэк скееть, личный пример! Мы будем мужественными и храбрыми. И не будем брать взяток. Готов?
показати весь коментар
19.04.2026 16:34 Відповісти
оппонет ви мій... Не знаю нашо я се роблю але один раз... ! Слухайте сюди.1.Я не знаю з чого ви взяли що мені не подобаеться поліція. По перше поліція не 100 доларів ,шоб всім ся подобатись, а подруге мені подобаються жіночки. Поліцію я терплю. Як орган державної влади . І здебільшого (як показуєвище наведений факт) орган каральний. Терплю. і респектую аж до моментів, які виникають напередодні "майданів".(замітили - уникнув слова поважаю? Бо як стаеться біда часто верещать -поліція поліція. до того зневажаючи нетуючи ба навіть попльовуючи на неї) До того - вони представляють закон. Як представляють, який закон... Далі.2 А може я служив у тих "органах"? насправді -ніт розслабтесь. Основне 3. Я так давно топчу цю грішну землю, що можу вже тільки висловлювати свою думку. Мо" незавжди правильну, навіть інколи незовсім коректну, але для того і є свобода слова і "гласність" ,щоб почути думки. Може десь хтось колись і знайде щось розумне в словах старого павіана, відчує підтримку і зможе реалізувати. Такі мої думки ввечері Божого дня.
показати весь коментар
19.04.2026 19:33 Відповісти
Вася-ну и простыню ты выкатил...)) не читал Чехова? А зря."краткость-сестра таланта!"
показати весь коментар
19.04.2026 19:37 Відповісти
Правильно. Так мені ї треба. Я відчував. Я не Чехов ,не Драйзер і не ГейнеЦ е було для інтелектуалів,для користувачів гіпоталамусом. А виявилось - я писав "абырвалгу"! Але це моя проблема. Правда?
показати весь коментар
19.04.2026 19:55 Відповісти
Правда Вася, правда!!))
показати весь коментар
19.04.2026 19:58 Відповісти
Василь, ну не злись.. ти файний хлоп. Давай адрес-я тобі ляща з лимана відправлю.. як корито))
показати весь коментар
19.04.2026 22:57 Відповісти
ОК! а лиман то де? мені так просто для географії переписки!
показати весь коментар
20.04.2026 12:15 Відповісти
, в Очакові, Василь. В Очакові.
показати весь коментар
20.04.2026 16:09 Відповісти
О!Миколаївська обл.!!! Благодатний край!!! На жаль в Очакові небув! Був там у відрядженні 16-17 років тому місяць в грудні! В т.ч. на день міста! Хороші моменти життя!!! З тих що приємно згадувавати!
показати весь коментар
20.04.2026 19:26 Відповісти
куди там, він же голова корпуса стражей зеленої революції...
показати весь коментар
19.04.2026 14:53 Відповісти
показати весь коментар
19.04.2026 14:29 Відповісти
Думаю,що і вам місце буде в ЗСУ
показати весь коментар
19.04.2026 14:37 Відповісти
звільнені та відправлені в кайданках до штурмів скелі.
сирський дуже любить м'ясну скелю.
показати весь коментар
19.04.2026 14:40 Відповісти
А якщо відмовляться...все одно там опиняться без мэнтовскої броні (їх же їхні экс.коллеги і запакують), тому підуть аж бігом, бо там хоть ротація буде.....
показати весь коментар
19.04.2026 15:38 Відповісти
Понад 70% "військовослужбовців Збройних сил України" на Кримському півострові "перейшли на бік агресора". Менш ніж 30% залишилися вірними українській присязі.

Понад 90% наших "героїв" у правоохоронних органах спеціального призначення України СБУ на Кримському півострові перейшли на бік агресора.

І найцікавіше… Знаєте, скільки "защитников отечества " з 11 тисяч "поліцейських" вийшли з Криму? менше 1%. Решта перейшла на бік агресора.

колишній командир Севастопольського спецпідрозділу міліції Беркут, який на даний час є сенатором РФ.

Нам потрібні такі поліцейські на передовій?
показати весь коментар
19.04.2026 16:12 Відповісти
Нам потрібні такі поліцейські в тилу?

Дивна логіка.
показати весь коментар
19.04.2026 18:29 Відповісти
Нам потрібні такі поліцейські на передовій ?

Де Ви бачите у моїх коменторях, що вони нам потрібні у тилу ?

Дивна логіка.
А бо хоть щось ляпнути ...
показати весь коментар
19.04.2026 19:55 Відповісти
А де вони потрібні, на вашу думку?
показати весь коментар
19.04.2026 20:48 Відповісти
де завгодно ,але не у правоохоронних органах
показати весь коментар
19.04.2026 20:53 Відповісти
бо на службу набирась ближче до дому. служили поряд з юбками і плошками.
показати весь коментар
19.04.2026 20:12 Відповісти
І тоді "бо всі" пожежники повинні служити на передку, і всі інші, чи не так? І ти чим кращий, чи гірший від них?
показати весь коментар
19.04.2026 17:09 Відповісти
Поліцію не мобілізують "бо а хто тоді дбатиме про безпеку" ЯК І ЗАРАЗ - НІХТО. НІЧОГО НЕ ЗМІНИТЬСЯ

Навіть якщо в Україні буде 0 поліції - злочинів більше не стане.....а може і менше
показати весь коментар
19.04.2026 14:30 Відповісти
нуууу....
як ми побачили, пару трійку пострілів і мєнти зникають як роса на сонці.
корд, десь шухериться за броньовиком.
що мєнти є, що їх нема, то краще.
та і посполитих ніхто не кошмарить.
всі виживають як можуть.
показати весь коментар
19.04.2026 14:36 Відповісти
показати весь коментар
19.04.2026 14:30 Відповісти
Після потужної втечі в 2022р нічого нового
показати весь коментар
19.04.2026 14:32 Відповісти
Дивно, що це відео не позначили як "створене ШІ у московській кіностудії".
Але автора вже мабуть попередили про "відповідальність за перешкоджання законній діяльності правоохоронних органів, скоєне з особливим цинізмом і під впливом пропаганди проросійських ТГ-каналів".
показати весь коментар
19.04.2026 14:47 Відповісти
то якби усі свідки загинули. а вони живі. просто відео швидше.
показати весь коментар
19.04.2026 20:13 Відповісти
показати весь коментар
19.04.2026 14:31 Відповісти
Qualis rex, talis grex (який цар, така свита)
показати весь коментар
19.04.2026 18:13 Відповісти
Саме на цей випадок зелені феодали і тримають в тилу 150-тисячну армію заброньованих мусорів, які повинні захистити їх від народного гніву. Однак, складається враження, що їх надії на захист значною мірою примарні.
показати весь коментар
19.04.2026 14:39 Відповісти
Ти наверно в пісочниці чи просто придурок ,якщо кличеш "громадянську війну"
показати весь коментар
19.04.2026 14:39 Відповісти
Громадянська війна - це збройна боротьба між громадянами однієї держави.

чиновники, судді, прокурори, мєнти - громадяни україни?
ветерани та їх підтримуючі - громадяни україни?

я, точно, не з твоєї пісочниці для недорозвинених.
я, з пісочниці геніїв!
показати весь коментар
19.04.2026 14:44 Відповісти
Тілька кацапи говорять про громадянську війну в Україні Тому ти і є кацапський бот
показати весь коментар
19.04.2026 16:13 Відповісти
Прям классова революція, десь я вже це чув)))) Доречі доволі жива ідея, якщо до неї з головою підійти.
показати весь коментар
19.04.2026 15:42 Відповісти
ми ж, типу, до європи прямуємо?
європи?
отієї за муслімами, з фємєнками жирухами, з трансгендерами, з толєрастією.....
навіть не знаю!!!!
на мій хлопський погляд, майбутнє європи саме в слов'янах, саме в україні.
але, це трохи пізніше, коли ми відгонимо підарів, та здихаємося юдоклану, що нас захопив.
і, це, до речі не зе!гундос!!!!
це, набагато глибше......
показати весь коментар
19.04.2026 15:57 Відповісти
Тут немає чому дивуватись: в умовах, коли від мусорні вимагається лише одне - забезпечувати фронт все зростаючими обсягами гарматного м'яса, розраховувати на те, що там буде служити той, хто буде когось захищати ціною свого життя, просто смішно. Цим двом цапам-відбувайлам просто не повезло в тому, що хтось зняв з війна квартири їх дії, насправді, будь-який мусор діяв би так само.
показати весь коментар
19.04.2026 14:34 Відповісти
Потрібно запровадити кримінальну відповідальність поліцейських за втечу (залишення без наказу/команди) з місця події по самому факту. Тобто незалежно від мотивів
Санкція - аналогічна ч.3 ст.367 ККУ, за якою відкрито кримінальне провадження проти втікачів-поліцейських - від трьох до восьми років позбавлення волі.

Після висунення підозри цих представників поліції потрібно взяти під варту.
показати весь коментар
19.04.2026 14:36 Відповісти
О почав імітувати бурну діяльність, те що роблять мусора останні три роки не витримує ніякої критики, це не поліція.
показати весь коментар
19.04.2026 14:36 Відповісти
Зелена бидлота начолі з обкуреним ішаком пробила чергове дно і зараз намагаєть якось вирулити.
показати весь коментар
19.04.2026 14:37 Відповісти
Це не "сором", пане міністр, це "обличчя" всієї системи.
показати весь коментар
19.04.2026 14:37 Відповісти
Подивіться на його мармизу з намальованою ПЕРСПЕКТИВОЮ і зразу зрозумієте яка система...!!!
показати весь коментар
19.04.2026 14:48 Відповісти
Поліція потужно драпала с Херсону , нової каховки , єнергодару і інших міст біля лбз , за пару днів до повномасштабного вторгення, це боягузи які воюють тільки зі своїми громадянами.
показати весь коментар
19.04.2026 14:38 Відповісти
Це взагалі була державна зрада не без участі самого ішака
показати весь коментар
19.04.2026 14:41 Відповісти
..більше схоже на " під проводом і керівництвом "
показати весь коментар
19.04.2026 16:33 Відповісти
Ви вже давно суцільний сором для всієї країни.
показати весь коментар
19.04.2026 14:38 Відповісти
На мою думку нема за що сварити - це були поліціанти з спецпідрозділу по бусіфікації. Вони не навчені воювати - у них інша спеціалізація.
показати весь коментар
19.04.2026 14:39 Відповісти
показати весь коментар
19.04.2026 14:46 Відповісти
Так поліція 4 рік як сир в маслі катається, пільги є , на фронт не забирають, зарплату підняли , надбавки теж, краса!
показати весь коментар
19.04.2026 14:43 Відповісти
Вони хоробрі тільки при бусифікації, коли їх багато, в громадянин один. А також штовхати і бити жінок.
показати весь коментар
19.04.2026 14:45 Відповісти
Цей сором коштував цім бідним людям життя,на превеликий жаль.
показати весь коментар
19.04.2026 14:49 Відповісти
А коли військовослужбовець втікає з місця служби,то його теж відсторонюють, чи заводять кримінальну справу?
показати весь коментар
19.04.2026 14:50 Відповісти
Я пам'ятаю, як на початку цього поліцейського реформування якийсь з новоявлених керівників розказував, що він тиждень "на стакані сидить". Цікаво, чи "служить" ще?
показати весь коментар
19.04.2026 14:51 Відповісти
Шо ти мелеш? Які рішення будуть? Всі знають про твого ставленика начальника голосіївської поліції Араїка з Арменії! Чим він займається і як служить.....Рішеннями воно грозить....
показати весь коментар
19.04.2026 14:52 Відповісти
За все годы НЕЗАВИСИМОСТИ УКРАИНЫ
Никогда еще украинские полицейские не совершили такого
Позорного поступка
А почему сегодня такое произошло?
А потому что общество теряет моральные устои
А как их не потерять???
Когда ПРЕЗИДЕНТУ И ЕГО ДРУГАНАМ МОЖНО ВСЕ !!!!
Хотите плевать на законы и народ?
Будь ласка,Владимир Александрович!
Хотите лгать народу?
Сколько угодно ,Владимир Александрович!
Хотите воровать у народа ?
Не стесняйтесь ,Владимир Александрович?
Когда вы уже нажретесь ,Владимир Александрович?
показати весь коментар
19.04.2026 14:52 Відповісти
показати весь коментар
19.04.2026 14:53 Відповісти
" Будуть кадрові рішення щодо керівників, - Клименко "..........Стісняюсь спрасіть.... "А хто ці керівники?"?????????????
показати весь коментар
19.04.2026 14:55 Відповісти
Це той розповідає про сором,хто «здриснув» на початку повномасштабного вторгнення до Львова і там «заникався»…
ви всі там одинакові…переважно більшість,як мінімум!
показати весь коментар
19.04.2026 14:57 Відповісти
Повідомлення про єслі коє гдє у нас порой. Окремі тіпа поліціянти. Та нічого їм ніхто не зробить. Посварять трохи та й все. Нічого слідство не доведе. А суд нічого серйозного не винесе. Вони доповіли керівництву про стрільбу? Доповіли. От і все. Всім іншим мають займатися інші фахівці. Ха ха ха.
показати весь коментар
19.04.2026 14:58 Відповісти
А главный керивник не отвечает за действия полицаев убежавших от преступника убивавшего безоружных граждан на улице?
показати весь коментар
19.04.2026 15:02 Відповісти
У нас в Донецке говорили , но был один чел
показати весь коментар
19.04.2026 15:19 Відповісти
Всі БЕЗ ВИКЛЧЕННЯ поліціянти повинні проходити через фронт, або прифронтову зону! Сцикуни які відмовляться - нах!
показати весь коментар
19.04.2026 15:24 Відповісти
КОРДу на всіх не вистачить.
показати весь коментар
19.04.2026 15:24 Відповісти
Ненавчені воювати виявилися ненавченими і захищати цивільних, а керівництво ще на посадах
показати весь коментар
19.04.2026 15:26 Відповісти
Мусора всі такі,а не тільки ці два!
показати весь коментар
19.04.2026 15:42 Відповісти
Когось дійсно здивувала така поведінка поліцейських?....Краще, ніж під час повномасштабки, вони ніколи не жили - майже повна безкарність, яку вони пояснюють завжди військовим станом і особливими повноваженнями у цей період, хоча сформувати їх не можуть...
показати весь коментар
19.04.2026 15:55 Відповісти
невже застріляться
показати весь коментар
19.04.2026 16:10 Відповісти
треба почати з міністра МВС, а потім вниз но починати з Клименка!
показати весь коментар
19.04.2026 16:19 Відповісти
Спочатку знищили кадрових професіоналів, оперів та слідчих ...ППС ......понабирали безмозглий молодняк з смартфонами замість мозочку...на авто з маячками гоняти......які бандюка в живу не бачили...А керують такі ж недолугі полковники 30 річні та їх хвойди...В прокуратурі - ще гірше! Там синки - мажори окупували все...Жах.
показати весь коментар
19.04.2026 16:47 Відповісти
Ці захисники,як і решта 99%, трішки браковані,у випадку грандіозного шухера,свої життя за зелену владу віддавати точно не будуть,зроблять ноги.
показати весь коментар
19.04.2026 16:52 Відповісти
З себе почне?
З себе почне?
показати весь коментар
19.04.2026 18:33 Відповісти
А трагедія у Черкаській області, то іньше?
показати весь коментар
19.04.2026 18:56 Відповісти
Без телефонного дзвінка начальству вони нічого не зроблять. Це система. Не дай боже це буде якісь бухій депутат. Потім суди, суди. Як з Олійником.
показати весь коментар
19.04.2026 21:58 Відповісти
 
 