Дії окремих поліцейських під час теракту в Києві - сором для системи. Будуть кадрові рішення щодо керівників, - Клименко
Поліцейські, які втікали під час теракту в Києві, вчинили ганебно. Їх вже відсторонено.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, вчорашня трагедія в Києві справедливо підняла ряд дискусійних питань, то ж він хоче прокоментувати деякі позиції.
Дії поліцейського та поліцейської, які прибули на місце теракту.
"Ганебна, негідна поведінка. Це - сором для всієї системи. Вони відсторонені, триває розслідування щодо цього. Також будуть прийняті додаткові кадрові рішення щодо керівників", - наголосив міністр.
Втім він зазначив, що не зовсім коректно робити узагальнення щодо всієї поліції лише за діями двох працівників.
"Окремі ситуації не відображають систему в цілому. Адже навіть у цій же спецоперації професійно та швидко діяв КОРД, кримінальні аналітики та інші залучені сили", - додав Клименко.
Психічний стан нападника
На думку Клименка, психічний стан нападника явно був нестабільний.
"Яким чином він отримав необхідні медичні довідки для продовження дозволу на зброю - потрібно неодмінно дослідити. Це буде зроблено в межах розслідування. Жодних масових перевірок власників зброї не буде", - додав Клименко.
Втеча поліцейських
- Раніше повідомлялося, що поліцейські після пострілів втекли, лишивши без допомоги постраждалу під час теракту в Києві: Клименко вимагає службового розслідування.
- Вигівський повідомив, що поліцейських, які втекли під час теракту в Києві, відсторонили. Розпочато службове розслідування.
- Як інформує генпрокурор Руслан Кравченко, відкрито справу проти поліцейських за службову недбалість під час теракту в Києві.
Стрілянина в Києві
- Нагадаємо, що 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях. Після чого він увірвався у супермаркет та взяв заручників.
- Його ліквідували під час затримання.
- За останніми даними, відомо про 6 загиблих та понад 10 постраждалих.
- Розпочато розслідування за статтею про терористичний акт.
прокурор кравченко!
вбивця чеченців татаров!
якийсь там віговський!
.........
і далі по списку.
а, десь там, на самому дні, оті два переляканих гомосексуаліста у формі мєнтів.
ну то, тому що у порнушках, жіночий гомосексуалізм, то круто.
а тим більше, бі сексуалізм. коли, ти умовно з дружиною та її подругою.
а, от коли два "мужика", ну як мужика, таке собі, трамбують какашку, так то фу мля.....
сирський дуже любить м'ясну скелю.
Понад 90% наших "героїв" у правоохоронних органах спеціального призначення України СБУ на Кримському півострові перейшли на бік агресора.
І найцікавіше… Знаєте, скільки "защитников отечества " з 11 тисяч "поліцейських" вийшли з Криму? менше 1%. Решта перейшла на бік агресора.
колишній командир Севастопольського спецпідрозділу міліції Беркут, який на даний час є сенатором РФ.
Нам потрібні такі поліцейські на передовій?
Дивна логіка.
Де Ви бачите у моїх коменторях, що вони нам потрібні у тилу ?
А бо хоть щось ляпнути ...
Навіть якщо в Україні буде 0 поліції - злочинів більше не стане.....а може і менше
як ми побачили, пару трійку пострілів і мєнти зникають як роса на сонці.
корд, десь шухериться за броньовиком.
що мєнти є, що їх нема, то краще.
та і посполитих ніхто не кошмарить.
всі виживають як можуть.
Але автора вже мабуть попередили про "відповідальність за перешкоджання законній діяльності правоохоронних органів, скоєне з особливим цинізмом і під впливом пропаганди проросійських ТГ-каналів".
Цю гнойну мусарню в УКУРАЇНІ з 90% досвідченим складом "корумпованих-керовніків-схематозників та їх жополизів" вже давно треба було реформувати на 100%...!!!
За 4 роки на своїх корумпованих місцях вони вже обросли мохом корупції та новими схемами з ТЦК...!!!
чиновники, судді, прокурори, мєнти - громадяни україни?
ветерани та їх підтримуючі - громадяни україни?
я, точно, не з твоєї пісочниці для недорозвинених.
я, з пісочниці геніїв!
європи?
отієї за муслімами, з фємєнками жирухами, з трансгендерами, з толєрастією.....
навіть не знаю!!!!
на мій хлопський погляд, майбутнє європи саме в слов'янах, саме в україні.
але, це трохи пізніше, коли ми відгонимо підарів, та здихаємося юдоклану, що нас захопив.
і, це, до речі не зе!гундос!!!!
це, набагато глибше......
Санкція - аналогічна ч.3 ст.367 ККУ, за якою відкрито кримінальне провадження проти втікачів-поліцейських - від трьох до восьми років позбавлення волі.
Після висунення підозри цих представників поліції потрібно взяти під варту.
Никогда еще украинские полицейские не совершили такого
Позорного поступка
А почему сегодня такое произошло?
А потому что общество теряет моральные устои
А как их не потерять???
Когда ПРЕЗИДЕНТУ И ЕГО ДРУГАНАМ МОЖНО ВСЕ !!!!
Хотите плевать на законы и народ?
Будь ласка,Владимир Александрович!
Хотите лгать народу?
Сколько угодно ,Владимир Александрович!
Хотите воровать у народа ?
Не стесняйтесь ,Владимир Александрович?
Когда вы уже нажретесь ,Владимир Александрович?
ви всі там одинакові…переважно більшість,як мінімум!
З себе почне?