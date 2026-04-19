Дії окремих поліцейських під час теракту в Києві - сором для системи. Будуть кадрові рішення щодо керівників, - Клименко

Поліцейські, які втікали під час теракту в Києві, вчинили ганебно. Їх вже відсторонено.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, вчорашня трагедія в Києві справедливо підняла ряд дискусійних питань, то ж він хоче прокоментувати деякі позиції.

Дії поліцейського та поліцейської, які прибули на місце теракту.

"Ганебна, негідна поведінка. Це - сором для всієї системи. Вони відсторонені, триває розслідування щодо цього. Також будуть прийняті додаткові кадрові рішення щодо керівників", - наголосив міністр.

Втім він зазначив, що не зовсім коректно робити узагальнення щодо всієї поліції лише за діями двох працівників.

"Окремі ситуації не відображають систему в цілому. Адже навіть у цій же спецоперації професійно та швидко діяв КОРД, кримінальні аналітики та інші залучені сили", - додав Клименко.

Психічний стан нападника

На думку Клименка, психічний стан нападника явно був нестабільний.

"Яким чином він отримав необхідні медичні довідки для продовження дозволу на зброю - потрібно неодмінно дослідити. Це буде зроблено в межах розслідування. Жодних масових перевірок власників зброї не буде", - додав Клименко.

Втеча поліцейських

Раніше повідомлялося, що поліцейські після пострілів втекли, лишивши без допомоги постраждалу під час теракту в Києві: Клименко вимагає службового розслідування.

Вигівський повідомив, що поліцейських, які втекли під час теракту в Києві, відсторонили. Розпочато службове розслідування.

Як інформує генпрокурор Руслан Кравченко, відкрито справу проти поліцейських за службову недбалість під час теракту в Києві.

Стрілянина в Києві

Нагадаємо, що 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях. Після чого він увірвався у супермаркет та взяв заручників.

Його ліквідували під час затримання.

За останніми даними, відомо про 6 загиблих та понад 10 постраждалих.

Розпочато розслідування за статтею про терористичний акт.

