Клименко після теракту в Києві: Ініціюємо обговорення законопроєкту про цивільну зброю

Дозвіл на пістолет

Люди мають отримати право на збройний самозахист.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова МВС Ігор Клименко, коментуючи вчорашній теракт у Києві, інформує Цензор.НЕТ.

Законопроєкт про цивільну зброю

"Вважаю, що люди мають отримати право на збройний самозахист. Особливо після досвіду, коли на початку повномасштабного вторгнення цивільні люди отримували зброю для національного спротиву.

Тож найближчим часом проведемо експертні обговорення за участі народних депутатів, громадськості, журналістів, ветеранської спільноти щодо підготовки фінальної версії законопроєкту про цивільну зброю", - пояснив міністр.

Також читайте: Дії окремих поліцейських під час теракту в Києві - сором для системи. Будуть кадрові рішення щодо керівників, - Клименко

Втеча поліцейських

  • Раніше повідомлялося, що поліцейські після пострілів втекли, лишивши без допомоги постраждалу під час теракту в Києві: Клименко вимагає службового розслідування.
  • Вигівський повідомив, що поліцейських, які втекли під час теракту в Києві, відсторонили. Розпочато службове розслідування.
  • Як інформує генпрокурор Руслан Кравченко, відкрито справу проти поліцейських за службову недбалість під час теракту в Києві.

Читайте також: Розстріл людей у Києві кваліфікували як теракт, - Кравченко

Стрілянина в Києві

  • Нагадаємо, що 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях. Після чого він увірвався у супермаркет та взяв заручників.
  • Його ліквідували під час затримання.
  • За останніми даними, відомо про 6 загиблих та понад 10 постраждалих.
  • Розпочато розслідування за статтею про терористичний акт.

Дивіться також: Поводився агресивно: чоловік, який влаштував теракт у Києві, раніше нападав на людей у супермаркеті. ВIДЕО

Топ коментарі
+40
А НАФІГА ПОЛІЦІЯ?

- воює народ
- захищати себе має сам
- лікує себе сам

НАФІГА ПОДАТКИ ПЛАТЯТЬСЯ????? - ми ж і так як на дикому заході
19.04.2026 14:40 Відповісти
+38
Ініціюємо обговорення законопроєкту про цивільну зброю Джерело: https://censor.net/ua/n3611274

А, як бути з мєнтярною, яка не хоче воювати та прикривається "захистом" народу? Питання не в самозахисті, а в необхідності утримуванні ухилянтів в мєнтовських погонах.
19.04.2026 14:42 Відповісти
+35
19.04.2026 14:53 Відповісти
На радіо-нв було опитування, де за володіння короткостволом проголосувало найменше (!). Тобто, совковий патерналізьм досі у ноловах більшості - хтось, замість самих себе. І от чесно: невже ми такі дикі, що перестріляємо один одного? Нє, ну якщо і так, то так нам ідіотам і треба. Але здається, що багато хто розрядив би свою обойму в того скаженого кацапа, а так 6 життів, беззбройних і беззахистних. І здавалось би - а у чому різниця, короткоствол чи гвинтівка? Хіба не можна гвинтівку носити під довгим вбранням? Можна. То в чому різниця, сук@
19.04.2026 18:01 Відповісти
так є купа гоїв, які самі сидять без зброї, і хочуть щоб інші теж були легкою ціллю для терористів та криміналу
19.04.2026 18:08 Відповісти
Учитесь забытому/ушедшему мастерству. Владейте мойкой и финкой. А нужна волына, отнимите у ботана. Это будет легко. В 90% случаев он (мышь в шкуре льва) забудет её снять с предохранителя. Оставшиеся 10%
(самые отчаянные) отстрелять себе яйца.
19.04.2026 20:47 Відповісти
Схоже з України хочуть зліпити якусь бандитьську державу!
Якби у цього стрільця не було б зброї, то все закінчилося б макимум бійкою і вірогідно всі були б живі!
Потрібно піднімати культурний рівень та рівень життя населення, а не щоб усі ходили та один одного боялися!
У США вже закликають до обмежень що до видачі зброї через високий рівень збройного насильства та масові розстріли
19.04.2026 18:42 Відповісти
Молочні ріки , кисільні береги, парцелянові кралі, і «какая разница». Вже навибирали ялових дегенератів. На вулиці війна, народ воює за свободу. Прокинься дитино
20.04.2026 00:33 Відповісти
Тобто поліція визнає, що вона це просто паразитуючий непотріб, а захищатися ми повинні самі?
19.04.2026 18:46 Відповісти
Знову популізм замість другої поправки. Навіть якщо рабу дати зброю він все одно залишиться рабом. Зброя ефективна тільки в руках вільної людини, права якої захищені та дотримуються правоохоронними органами уключно ТЦК. Для усіх придурків які думають що проблема в доступності або продажу зброї скажу що проблема криється у відповідальності після її застосування. Але вам про це не розповість зелена гопота, ви про це дізнаєтесь вже в суді коли буде пізно. Ви не зможете захищати приватну власність за допомогою своєї зброї тому що у вас зараз немає и приватної власності як спражнего явища, А приватної власності немає тому що у вас і прав людини немає тому що поліцейські та решта озброена гопота з ТЦК не те щоб їх не захищають вони їх самі порушують. Якщо вам надати зброю, то це не вирішить автоматично перші дві проблеми, Тому що від вас тікають ваші ж громадяни, яких розстрілюють у річці за те, що вони хочуть опинитися на волі як у північній кореї. Вам до власноизброи ще як ірану до демократії.
19.04.2026 20:50 Відповісти
