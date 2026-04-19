Клименко після теракту в Києві: Ініціюємо обговорення законопроєкту про цивільну зброю
Люди мають отримати право на збройний самозахист.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова МВС Ігор Клименко, коментуючи вчорашній теракт у Києві, інформує Цензор.НЕТ.
Законопроєкт про цивільну зброю
"Вважаю, що люди мають отримати право на збройний самозахист. Особливо після досвіду, коли на початку повномасштабного вторгнення цивільні люди отримували зброю для національного спротиву.
Тож найближчим часом проведемо експертні обговорення за участі народних депутатів, громадськості, журналістів, ветеранської спільноти щодо підготовки фінальної версії законопроєкту про цивільну зброю", - пояснив міністр.
Втеча поліцейських
- Раніше повідомлялося, що поліцейські після пострілів втекли, лишивши без допомоги постраждалу під час теракту в Києві: Клименко вимагає службового розслідування.
- Вигівський повідомив, що поліцейських, які втекли під час теракту в Києві, відсторонили. Розпочато службове розслідування.
- Як інформує генпрокурор Руслан Кравченко, відкрито справу проти поліцейських за службову недбалість під час теракту в Києві.
Стрілянина в Києві
- Нагадаємо, що 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях. Після чого він увірвався у супермаркет та взяв заручників.
- Його ліквідували під час затримання.
- За останніми даними, відомо про 6 загиблих та понад 10 постраждалих.
- Розпочато розслідування за статтею про терористичний акт.
(самые отчаянные) отстрелять себе яйца.
Якби у цього стрільця не було б зброї, то все закінчилося б макимум бійкою і вірогідно всі були б живі!
Потрібно піднімати культурний рівень та рівень життя населення, а не щоб усі ходили та один одного боялися!
У США вже закликають до обмежень що до видачі зброї через високий рівень збройного насильства та масові розстріли