Начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков подал в отставку после теракта в Киеве

После теракта в Киеве начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков подал в отставку.

Об этом он заявил во время брифинга, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Известно, что Жуков возглавлял Департамент патрульной полиции Национальной полиции Украины с сентября 2015 года.

"Я, как боевой офицер, принял решение подать рапорт об освобождении меня от должности. Думаю, так будет справедливо", - сказал он.

Стрельба в Киеве

Напомним, что 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям. После чего он ворвался в супермаркет и взял заложников.

Его ликвидировали во время задержания.

По последним данным, известно о 6 погибших и более 10 пострадавших.

Начато расследование по статье о террористическом акте.

Бегство полицейских

Ранее сообщалось, что полицейские после выстрелов сбежали, оставив без помощи пострадавшую во время теракта в Киеве: Клименко требует служебного расследования.

Выговский сообщил, что полицейские, сбежавшие во время теракта в Киеве, отстранены от должности. Начато служебное расследование.

Как сообщает генпрокурор Руслан Кравченко, возбуждено дело против полицейских за служебную халатность во время теракта в Киеве.

