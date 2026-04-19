Начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков подал в отставку после теракта в Киеве
После теракта в Киеве начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков подал в отставку.
Об этом он заявил во время брифинга, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
Известно, что Жуков возглавлял Департамент патрульной полиции Национальной полиции Украины с сентября 2015 года.
"Я, как боевой офицер, принял решение подать рапорт об освобождении меня от должности. Думаю, так будет справедливо", - сказал он.
Стрельба в Киеве
- Напомним, что 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям. После чего он ворвался в супермаркет и взял заложников.
- Его ликвидировали во время задержания.
- По последним данным, известно о 6 погибших и более 10 пострадавших.
- Начато расследование по статье о террористическом акте.
Бегство полицейских
- Ранее сообщалось, что полицейские после выстрелов сбежали, оставив без помощи пострадавшую во время теракта в Киеве: Клименко требует служебного расследования.
- Выговский сообщил, что полицейские, сбежавшие во время теракта в Киеве, отстранены от должности. Начато служебное расследование.
- Как сообщает генпрокурор Руслан Кравченко, возбуждено дело против полицейских за служебную халатность во время теракта в Киеве.
у відставку має йти кліменко !
Євгеній Олександрович Жуков (позивний «Маршал») - український військовий та поліцейський, генерал поліції 3-го рангу, начальник Департаменту патрульної поліції Національної поліції України з вересня 2015 року. «Кіборг», учасник боїв за Донецький аеропорт, відомий своєю проукраїнською позицією та реформуванням патрульної служби.
ze-ІМБІЦИеЛКИ одразу шукають "крайніх, так же як і їх "НЕДО-лідор".
ze-жлобла, МАЄ ЗНИКТУТИ інакше України, як держави з майбутнім, не буде.
жлобо-ферми будуть метати гівна в паперєднікав і аж то Байдена. АЛЕ з 2019 року (вже сім років!!!!!!) ці "слуги", проости Господи, "народу", є 100% відповідальними за державу. і УСЕ що ми зараз маємо робилося їх дієвою-бездіяльністю.
Розумна людила визнає свої помилки, вибачається і виправляє їх. а ze-імдіцєлкі крадуть і руйнують та шукають крайніх сім років поспіль.
Нажаль дійсно покидькам у різних структурах навіть не дотичних до силових (політичних/економічни), це не буде прикладом для наслідування.
( перевод нашего толмача- нахичеванец - офицер) :
« Хочешь узнать человека - дай ему власть!». ……….
Потом переехали на Д. Восток. На Д. Востоке имел контакт со старым маньчжуром. Он так говорил -- : " Хочешь жить спокойно, дай власть тому, кому она не надо." Я не понял, но потом , через много лет её вспомнил, когда имел контакт по работе с чехами( они уже разошлись со словаками). А у них президент тогда был Гавел. Они его уважали, потому ,что он не гнался за деньгой, а сказал,что если помру, то не вспоминали как плохого. Гавел умер и вся Чехия его оплакивала.