Начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков подал в отставку после теракта в Киеве

Начальник патрульной полиции Жуков подал в отставку

После теракта в Киеве начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков подал в отставку.

Об этом он заявил во время брифинга, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Подробности

Известно, что Жуков возглавлял Департамент патрульной полиции Национальной полиции Украины с сентября 2015 года.

"Я, как боевой офицер, принял решение подать рапорт об освобождении меня от должности. Думаю, так будет справедливо", - сказал он.

Стрельба в Киеве

  • Напомним, что 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям. После чего он ворвался в супермаркет и взял заложников.
  • Его ликвидировали во время задержания.
  • По последним данным, известно о 6 погибших и более 10 пострадавших.
  • Начато расследование по статье о террористическом акте.

Бегство полицейских

  • Ранее сообщалось, что полицейские после выстрелов сбежали, оставив без помощи пострадавшую во время теракта в Киеве: Клименко требует служебного расследования.
  • Выговский сообщил, что полицейские, сбежавшие во время теракта в Киеве, отстранены от должности. Начато служебное расследование.
  • Как сообщает генпрокурор Руслан Кравченко, возбуждено дело против полицейских за служебную халатность во время теракта в Киеве.

був один порядний поліцейський, а тепер і його не буде...

Євгеній Олександрович Жуков (позивний «Маршал») - український військовий та поліцейський, генерал поліції 3-го рангу, начальник Департаменту патрульної поліції Національної поліції України з вересня 2015 року. «Кіборг», учасник боїв за Донецький аеропорт, відомий своєю проукраїнською позицією та реформуванням патрульної служби.

19.04.2026 17:05 Ответить
+100 !

у відставку має йти кліменко !

19.04.2026 17:06 Ответить
Якраз відставки цієї людини я б не хотів.
19.04.2026 17:09 Ответить
совковая традиція - призначати винних
показать весь комментарий
19.04.2026 17:02 Ответить
у відставку має йти кліменко !

19.04.2026 17:06 Ответить
Его не для того туда поставили чтобы снимать. Так что обойдутся цапом-відбувайлом...
показать весь комментарий
19.04.2026 17:16 Ответить
Не у відставку треба йти , а на фронт, разом з підлеглими.
показать весь комментарий
19.04.2026 17:43 Ответить
був один порядний поліцейський, а тепер і його не буде...

Євгеній Олександрович Жуков (позивний «Маршал») - український військовий та поліцейський, генерал поліції 3-го рангу, начальник Департаменту патрульної поліції Національної поліції України з вересня 2015 року. «Кіборг», учасник боїв за Донецький аеропорт, відомий своєю проукраїнською позицією та реформуванням патрульної служби.

.
показать весь комментарий
19.04.2026 17:05 Ответить
А ішаківський прихвостень клименко коли подасть у відставку?
показать весь комментарий
19.04.2026 17:08 Ответить
Когда дерьмак свистнет.
показать весь комментарий
19.04.2026 17:13 Ответить
Якраз відставки цієї людини я б не хотів.
показать весь комментарий
19.04.2026 17:09 Ответить
Подати мав би його шеф: підлеглі тріщать по всій країні у ловлі,прикривають вказаний бізнес.
показать весь комментарий
19.04.2026 17:10 Ответить
А Виговський залишається?
показать весь комментарий
19.04.2026 17:11 Ответить
Євген а я тобі казав ще в 2014 не лізь в мусарню, військо то твоє майбутнє.
показать весь комментарий
19.04.2026 17:13 Ответить
Якщо б тобі в 2014 році сказали, що через пять років мудрий народ вибере промосковського українофоба собі президентом - ти б теж не повірив
показать весь комментарий
19.04.2026 17:30 Ответить
Я в це не вірів ще в 2019.
показать весь комментарий
19.04.2026 17:40 Ответить
Який сенс у цій відставці? Мабуть всі поліціянти одразу стануть чесними,порядними та виконуватимуть присягу - служитимуть народу України.
показать весь комментарий
19.04.2026 17:20 Ответить
Це вчергове підтверджує давно відоме правило - в міліції/поліції люди не приживаються, там зосереджені виключно злочинці та хабарники.
показать весь комментарий
19.04.2026 17:38 Ответить
А 20000 тыс ментов, что массово сразу переходили под кацапию начиная с 14 г это как? А налоговая, а районо, горздравы, райисполкомы? Вся госслужба сгнила очень давно, совковщина! Система не работает, потому, что это не система. Абсолютная коррупция снизу доверху. И мы все это знали тоже давно. Если дотянем до какого то мира, то только внешнее управление страной возможно спасёт народ и страну.
показать весь комментарий
19.04.2026 17:42 Ответить
А фраєр зеленського, вигівськой, що каже?
показать весь комментарий
19.04.2026 17:21 Ответить
"Стрєлочника" знайшли швидко а головний ЗЕбандит "ні прі чьом"!!!
показать весь комментарий
19.04.2026 17:28 Ответить
а що 1000% зєльоний Кравченко і Клименко? ще на поваді!!!!???????
ze-ІМБІЦИеЛКИ одразу шукають "крайніх, так же як і їх "НЕДО-лідор".
ze-жлобла, МАЄ ЗНИКТУТИ інакше України, як держави з майбутнім, не буде.
жлобо-ферми будуть метати гівна в паперєднікав і аж то Байдена. АЛЕ з 2019 року (вже сім років!!!!!!) ці "слуги", проости Господи, "народу", є 100% відповідальними за державу. і УСЕ що ми зараз маємо робилося їх дієвою-бездіяльністю.
Розумна людила визнає свої помилки, вибачається і виправляє їх. а ze-імдіцєлкі крадуть і руйнують та шукають крайніх сім років поспіль.
показать весь комментарий
19.04.2026 17:35 Ответить
Это ж он проводил отбор новых патрульных.
показать весь комментарий
19.04.2026 17:35 Ответить
Отставка - это ход для мирной и процветающей страны,сейчас война - поступки должны соответствовать воренному времени.
показать весь комментарий
19.04.2026 17:36 Ответить
Гідний вчинок, що вказує на порядність людини.

Нажаль дійсно покидькам у різних структурах навіть не дотичних до силових (політичних/економічни), це не буде прикладом для наслідування.
показать весь комментарий
19.04.2026 17:36 Ответить
Середина 70-х .Мы на базе в Аль-Хаалеб. Местный аксакал так говорил
( перевод нашего толмача- нахичеванец - офицер) :
« Хочешь узнать человека - дай ему власть!». ……….
Потом переехали на Д. Восток. На Д. Востоке имел контакт со старым маньчжуром. Он так говорил -- : " Хочешь жить спокойно, дай власть тому, кому она не надо." Я не понял, но потом , через много лет её вспомнил, когда имел контакт по работе с чехами( они уже разошлись со словаками). А у них президент тогда был Гавел. Они его уважали, потому ,что он не гнался за деньгой, а сказал,что если помру, то не вспоминали как плохого. Гавел умер и вся Чехия его оплакивала.
показать весь комментарий
19.04.2026 18:12 Ответить
А Клименко з сирком і ішаком коли?
показать весь комментарий
19.04.2026 18:00 Ответить
Всі поліцейські повинні піти у відставку , на їх місце ветеранів , інвалідів АТО-ООС , які дійсно здатні захистити мирне населення . Повернутися поліцейські працювати по фаху , зможуть виключно після служби в зоні бойових дій не менше 2-3 років .
показать весь комментарий
19.04.2026 18:02 Ответить
Чисто формальна подія ,нажаль(Просто не поталанило людині : не в той час і не на тому місці(Призначать нового і що змінять?(((Проведуть товариські збори,інструктаж,жорсткіше візьмуться до контролю та виконання циркулярів...?(((Що? Та нічого(((((
показать весь комментарий
19.04.2026 18:05 Ответить
А скільки , вбито військових , фінансуванням ЗеІудою (шефірами ермак міндіч татаров галущенко цукерман ) ойго права рука -ліва нога " "двушечками на москву"???? Чому мовчать , так звані ЛСД , журналісти 6- й місяць СБУ , ДБР плює в очі украінцям , не розслідуванням Фінансуванням ТЕРРОРИЗМУ - " двушечка ушла на москву" Цє як ⁉️Уявіть , щоб справжній Черчіль , відправляв мільйони Берліну Не Держава , а зеленогнійний абсурд
показать весь комментарий
19.04.2026 18:14 Ответить
 
 